Мексиканські розваги: новий парк атракціонів

Новий парк розваг у Мексиці коштуватиме близько $840 млн. і прийматиме щорічно близько 4,5 млн. відвідувачів.

$840 млн. коштуватиме творцям побудувати новий парк атракціонів на мексиканському курорті Плая дель Кармен. Згідно з “Washington Post”, новий парк розваг названо “Аміку”, що з місцевої говірки перекладається як “друг”, “товариш”. Тут, на 120 гектарах, розташують 24 атракціони, які висвітлюватимуть мексиканську культуру та репрезентуватимуть історичних героїв і важливі події історії з Мексики. “Аміку” збудують у два етапи: перший мають завершити до листопада 2018 року, а другий – до 2020 року. Спочатку мають звести музей, магазини, ресторани, готель, конференц зал та інше. На другому етапі плануються роботи з побудови самих атракціонів, додаткових готелів , ресторанів та магазинів. Розробники проекту парку розваг очікують на 4 млн. відвідувачів щороку.

Автор: Анастасія Токар

Джерело: travelpulse.com