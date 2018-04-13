Місія можлива, або як керувати своїм часом?

Усі ми маємо одну велику проблему – брак часу. Іноді здається, що 24 години – надто мало, щоб устигнути все. Насправді це реально. Головне – навчитися правильно розподіляти свій час та продуктивно його використовувати.

Мистецтво управління часом сьогодні називають тайм-менеджментом. У нього – сотні методів та способів. Я розповім про найдієвіші.

Працюйте в певні години

Щоб точно знати свої години найвищої продуктивності, слід розібратися з біоритмами.

Існує три види біоритмів: фізичний, емоційний та інтелектуальний. Години, на які припадають їхні піки – це і є час найпродуктивнішої праці. Визначити свій біоритм доволі просто. Для цього достатньо вранці, щойно прокинувшись, порахувати спочатку пульс, а потім – частоту дихання, себто кількість вдихів за хвилину. Розділіть перший показник на другий. Отримане співвідношення визначить ваші біоритми:

сова – 2–3;

жайворонок – 5–6;

голуб – 4.

Для точності результатів можна повторювати дослідження 3–4 рази.

Ще один метод – це вимірювання температури тіла протягом кількох днів кожні 2–3 години. Час, коли температура мінімальна, найкращий для відпочинку; максимальна – для праці.

Можна не проводити жодних експериментів і просто визначити години праці на власний розсуд. Головне – протриматися перший тиждень і звикнути до нового графіку.

Фільтруйте інформацію

Багато часу поглинають соціальні мережі та електронна пошта. Але для декого це – важливі інструменти роботи! Наприклад, журналіст із їхньою допомогою шукає героїв, теми, матеріал, спілкується з редактором тощо. Та якщо поглянути правді у вічі, вийде, що ми просто «серфимо» нескінченним потоком френд-стрічок та підписок.

Час наводити лад! По-перше, необхідно переглянути профілі усіх ваших друзів у соцмережах та визначити, хто дійсно вам потрібен і з ким ви спілкуєтеся. Від решти – відписатися. По-друге, погортати сторінки, на які ви підписані, і залишити реально цікаві для вас. По-третє, встановити часові ліміти на відвідування соцмереж та перевірку пошти відповідно до активності ваших друзів та інтенсивності листування. Наприклад,

уранці: 11.00–12.00;

увечері: 18.00–19.00.

Облаштуйте робоче місце

Далеко не всі сидять в офісі. Дедалі більше працівників – це фрілансери, не прив’язані ні до робочого місця, ані до конкретної фірми. За епохи швидкісного інтернету багато хто з нас працює віддалено. І тут – безліч небезпек, які можуть уплинути на ефективність праці.

Вдома легко відволіктися на будь-які інші справи – приготування їжі, розмови по телефону, перегляд серіалів тощо. Щоб це не заважало, краще не працювати вдома. Оберіть антикафе, де вас нічого не відволікатиме, і ходіть туди як на роботу. Це створить ефект офісної праці; а усвідомлення того, що ви платите за проведений тут час, стимулюватиме продуктивність.

Якщо ж ви все-таки вирішили працювати вдома – почніть із генерального прибирання робочої кімнати. На столі потрібно залишити тільки необхідне для праці. Якщо потрібен тільки ноутбук, стіл має бути порожнім. Не їжте на робочому місці – робіть це тільки на кухні.

Тримайте рівновагу

Інколи специфіка діяльності стирає межі між приватним та робочим часом. Складається враження, що, крім роботи, у житті нічого немає. Такий режим розвиває дезорганізованість. Має бути рівновага: робота не повинна поглинати весь ваш час.

Встановіть години, коли відпочиватимете у прямому значенні цього слова. Коли не будете сидіти в мережі, перевіряти пошту чи допрацьовувати вдома те, що не встигли завершити на роботі. Навчіться казати «НІ» тим, хто просить вас працювати понаднормово або брати роботу додому.

Спробуйте метод спонтанного планування

Якщо жодна з вищеописаних порад вам не допомогла, остання надія – метод спонтанного планування. У його основі лежить поділ людей на раціоналістів та ірраціоналістів. Автори методу вважають, що традиційні принципи тайм-менеджменту (планування, розподіл часу, організація робочого місця, постановка цілей) підходять тільки раціоналістам.

Для ірраціоналістів пропонують такі методи:

Не зациклюватися на виконанні однієї задачі та дозволити собі займатися кількома справами одночасно. Аргументують це тим, що за деякий час будь-яке заняття починає набридати, а новий вид роботи прискорить виконання попереднього та внесе різноманіття.

Чергувати види діяльності або працювати у спонтанному ритмі: годину працювати, півгодини почитати книгу, 15 хвилин читати електронну пошту, годину повчити англійську. А потім повернутися до роботи.

Не планувати нічого заздалегідь. Робити тільки тоді, коли є настрій.

Головне – не зупинятися на чомусь одному, а пробувати якомога більше методів та принципів. З часом ви знайдете режим, що буде для вас найефективнішим.

Тетяна Бернадська