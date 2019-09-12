Місто корабелів без кораблів

Що спадає на думку пересічному українцю при згадці про Миколаїв? У кращому випадку – щось про кораблі чи обласний центр на шляху до моря. Це місто справді складно назвати популярним туристичним напрямом, однак його потенціал точно недооцінений. Тут цікаво все: від вуличної симетрії до копії Букінгемського палацу.

Відгомін минулої слави

Здавалося б, до чого тут корабели? Справа в тому, що засновано Миколаїв на злитті двох річок: Південного Бугу та Інгулу. Це свого часу стало однією з причин його перетворення на центр чорноморського кораблебудування. Оскільки покровителем мореплавців уважають Святого Миколая, місто було назване саме на його честь.

Статус центру суднобудування місто зберігало протягом двох сторіч: від початку своєї історії до кінця 90-х років. Нині про його минулу славу нагадують хіба іржаві рештки устаткування на заводах, що вже давно перетворилися на металобрухт.

Ідеальний маршрут: на межі історії та сучасності

Попри втрачену славу, сьогодні Миколаїв поступово перевтілюється з промислового краю на привабливу туристичну точку і отримує друге життя. Більшість об’єктів, вартих уваги, мають багаторічну історію, однак відкривати їх для себе миколаївці та гості міста почали нещодавно.

Усім, хто завітає до Миколаєва, варто розпочати свій маршрут від споруди з колонами й баштою на перетині вулиці Соборної та проспекту Центрального. Це – перша трамвайна підстанція, яка є одним із найбільш упізнаваних символів міста. Саме з цієї пам’ятки архітектури починається головна вулиця міста – Соборна.

Якщо на мандрівку до Лондона бракує грошей, а подивитися на Букінгемський палац дуже хочеться – ласкаво просимо до будівлі міської адміністрації. Просто копія британської резиденції монархів!

Зовсім поряд із частинкою Лондона можна знайти і т рохи Одеси. Мова йде про Бульварні сходи, які за кількістю сходинок майже не поступаються Потьомкінським. Вони з’єднують верхню та нижню частину Флотського бульвару, який вважають одним із найкрасивіших місць Миколаєва, звідки можна милуватися краєвидами Південного Бугу.

Гуляючи містом, кожен перфекціоніст обов’язково зверне увагу на майже досконалу симетрію вулиць. Вони тут перетинаються під прямим кутом, тому заблукати досить складно. А з висоти пташиного польоту здається, що Миколаїв складається з купи квадратних клаптиків.

Миколаїв пізнавальний

Мало хто знає, але миколаївський зоопарк є найкращим на теренах нашої держави та одним із найкращих в Європі! Це історія про те, як приватний акваріум Миколи Леонтовича за століття перетворився на найбільшу колекцію тварин в Україні.

Крім центру міста та зоопарку, всім охочим варто завітати до Музею суднобудування і флоту, Музею телескопів при астрономічній обсерваторії, Миколаївського художнього музею імені Василя Верещагіна та Музейного комплексу «Старофлотські казарми», адже вони не мають аналогів в Україні.

Культурна програма в Миколаєві також насичена і доступна. Тут діють Академічний український театр драми і музичної комедії, Художній російський драматичний театр, ляльковий театр, обласна філармонія та три кінотеатри: «Батьківщина», «Мультиплекс», «Піонер».

Відпочинок на лоні природи – це теж про Миколаїв. Тут багато парків та скверів, де можна прогулятися тінистими алеями, влаштувати пікнік чи погодувати пташок. Найбільш мальовничі – парки «Перемоги», «Ліски» і «Юність» та Каштановий сквер.

Усе для вашого комфорту

У місті велика кількість закладів харчування для туристів із різними смаками й фінансовими можливостями. Серед них є як всеукраїнські мережеві кафе та ресторани («Франсуа», «Celentano», «Mafia», «McDonald’s»), так і місцеві («Scorini», «Paprika», «Грифель»).

Звичайно, щоб познайомитися з містом, одного дня вам точно забракне. Тому в Миколаєві є декілька хостелів («Fox Hostel», «Karavella», «MK Hostel») зі спальними місцями від 150 гривень на добу та готелів («Миколаїв», «Astoria», «Raziotel», «Reikartz River») з номерами від 450 гривень на добу.

Якщо ви вже вирушаєте…

Існує декілька способів дістатися до Миколаєва.

1. Автомобіль. Наприклад, відстань від Києва – 500 км або майже 6 годин у дорозі.

2. Потяг. Миколаїв має залізничне сполучення з більшістю обласних та регіональних центрів, але про квитки слід подбати завчасно, особливо влітку чи на свята. Тривалість поїздки зі столиці становить 7 годин потягом категорії «Інтерсіті» або від 10 годин – нічним швидкісним.

3. Автобус. Компанії-перевізники можуть запропонувати вам регулярні рейси на будь-який гаманець та в будь-який час, але при купівлі квитка звертайте увагу на їхню надійність та відгуки пасажирів.

4. Літак. Якщо ви звикли подорожувати швидко і з комфортом – цей варіант для вас. Адже політ з Києва до Миколаєва триває лише годину. Однак поки що це єдине внутрішнє авіасполучення.

Останнім часом Миколаїв переживає своє відродження: з’являються нові місця відпочинку, проводяться масові заходи, популяризується історія краю. Є надія, що зовсім скоро це місто стане відомим туристичним напрямом і вітатиме гостей з усієї країни.

Анастасія Нікуліна