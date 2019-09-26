Місто «Русалоньки» та велосипедів

У Копенгаґені поєднується краса природи та архітектури. Датська столиця постійно потрапляє в рейтинги найзручніших для життя і найкраще спланованих міст світу. Не дарма саме в Данії зародилася філософія хюґе: настрій затишку та комфортного спілкування з почуттям добробуту і задоволеності. Сьогодні розповімо, чим особливий Копенгаґен.

Як дістатися

З аеропорту Києва до Копенгаґена є прямий регулярний рейс від авіакомпанії МАУ. За умови бронювання за 10-6 місяців до вильоту, мінімальна ціна квитка в один бік з урахуванням усіх податків і зборів становить 545 гривень. Також можна летіти з аеропорту Варшави: ціни від 2000 до 5000 гривень в один бік.

Екологія понад усе

Копенгаґен – дуже розмірена столиця, особливо порівняно з Києвом. У центрі міста поспішають лише туристи: шукають наступну історичну пам’ятку. У Копенгаґені немає хмарочосів, а Старе Місто чітко розділене з Новим, тому виникає відчуття віддаленості від сучасного гаміру.

Найкраще прогулюватися Копенгаґеном пішки або ж на велосипеді. Столицю Данії можна сміливо називати велосипедним містом Європи. Але не слід забувати, що Амстердам (Нідерланди) теж активно бореться за це звання. Програма обміну – BycyklenKøbenhavn – дає можливість скористатися цим видом транспорту безкоштовно. Тут популяризують пересування велосипедом, бо це зменшує згубний вплив автомобільних викидів на екологію. Володіння автомобілем не є для данців проявом успішності. Тому не дивуйтеся, коли побачите чоловіка у солідному костюмі на велосипеді.

Пересування на велосипедах та відмова від автомобілів ― це не єдине, за допомогою чого місцеві жителі намагаються зберегти нашу планету. Наприклад, дахи на більшості нових будинків обов’язково покривають рослинністю. Старі будинки також переробляють відповідно до сучасних стандартів. Тому дивлячись на Копенгаґен згори, з оглядового майданчика, окрім звичних для Європи черепичних коричневих дахів, помітите ще й зелені. Такі дахи зменшують кількість зливових вод і допомагають контролювати внутрішній клімат будівлі, скорочують вартість комунальних послуг і викидів шкідливих газів в атмосферу.

Час прогулянки

Тепер переконаймося особисто, чи насправді Копенгаґен такий екологічний. Прямуємо до оглядового майданчика на Круглій Вежі. Залишити велосипед можна поряд із будівлею на спеціальній парковці. Не варто турбуватися про те, що ваш транспорт можуть украсти.

Кругла Вежа ― це обсерваторія, що входить до комплексу Копенгаґенського університету. Зараз у цій будівлі проводяться різні виставки картин, а на останньому поверсі є оглядовий майданчик, на якому ви зможете поглянути на «зелені» дахи. З вершини Круглої Вежі відкривається чудова панорама міста. Усі споруди розташовані близько одна до одної, наче побудовані з лего. Столиця, але яка компактна!

Поряд із Вежею розташований великий магазин «Лего». Данія ― батьківщина цих іграшок, що складаються з пластикових цеглинок. Окрім стелажів із продукцією, у магазині є чималі фігури, зроблені із конструктора лего: залізниця, пожежник, поштар тощо. Навіть якщо Ви приїхали без дітей, все одно відвідайте цей магазин. Більшість відвідувачів тут ― зовсім не малеча, тому жодних зневажливих поглядів не буде.

Найкультовішою пам’яткою архітектури в Копенгаґені є «Русалонька». Час від часу пам’ятник псують вандали: обливають його фарбою або відрізають голову. Ще здалеку Ви помітите натовп туристів, які з усіх боків обступили статую морської діви та намагаються зробити фото. Після боротьби за вдалий кадр прогуляйтеся парком Langelinie, що розташовується на набережній біля Русалоньки та відновіть сили.

Обов’язково пройдіться біля каналу НьюХавн (Нова Гавань), що з’єднує місто з морем. На цій набережній є безліч ресторанів та кав’ярень, де можна скуштувати і морепродукти, і піцу, і бургери. Усі будинки біля каналу різнокольорові та збудовані понад 300 років тому. Стіни каналу одночасно є і причалом.

Одним із найвідоміших місць Данії (після Русалоньки) є парк розваг Тіволі. За кількістю відвідувачів він поступається лише кільком європейським паркам: Діснейленду (Франція) та Європа-парку (Німеччина). Ціна квитків залежить від пори року. Тому краще слідкувати за оновленнями на офіційному сайті. У парку можна покататися на різноманітних атракціонах, відвідати театральні постанови, балет та, звичайно ж, поїсти. Ні дорослі, ні діти нудьгувати у Тіволі не будуть.

Про карти та місцевих

Обов’язково завантажте на свій смартфон карту Копенгаґену. Найкраще користуватися додатком MapsMe, адже він працює і в режимі офлайн. Але пам’ятайте, що через надмірне використання телефон може швидко розрядитися. Бажано мати звичайну паперову карту міста. Її можна безкоштовно взяти у будь-якому готелі/хостелі.

Якщо Ви загубилися, а телефон вимкнувся, не впадайте у відчай. Не бійтеся звертатися до місцевих. Більшість із них знає англійську і ніколи не відмовить у допомозі.

Копенгаґен часто порівнюють із Амстердамом. Але це зовсім різні міста, які будували різні люди, з різними душами та думками. Неможливо знайти однакові міста, а тим паче ― порівняти їх. Тому відвідайте столицю Данії та відчуйте її особливості: особливий затишок і неспішність.

Євгенія Луценко