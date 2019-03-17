Місто спокою

Кажуть, що перед тим, як їхати досліджувати закордоння варто спочатку свою країну побачити. Е-ні, йдеться аж ніяк не про українські туристичні Рими-Парижі як Київ, Одеса, Львів. Наша країна набагато різноманітніша, ніж здається.

Що ж до Вінниці? Чи знаєте Ви хоч щось про це маленьке місто? Для більшості це лише обласний центр непримітної Вінницької області. Вінниця заслуговує бути значно більшим, ніж просто крапкою на карті країни. Є кілька прикладів, які допоможуть пробудитися бажанню подорожувати Батьківщиною.

Трамваї. За півгодини Ви доїдете гарним, чистеньким трамваєм з одного кінця міста в інший, аж прямісінько до залізничного вокзалу. Компактне місто. По дорозі Ви проїдете великий вінницький ринок, медичний університет, побачите церкви, костьоли, Південний Буг, Центральний міський парк.

Музей Пирогова. Краса забезпечена, тим паче історичний екскурс. Тут дійсно довгий час жив та працював видатний хірург. Отже, що ж ви тут побачите: завітайте до самого будинку Пирогова, насолодіться тишею, яка там панує, погуляйте коридорами, де колись ступав вчений, познайомтеся з інструментами та інтер’єром самої приймальні, що знаходяться у музеї-аптеці, завершіть прогулянкою парком, дерева якого колись слухали думки Пирогова.

Знамениті фонтан та набережна Roshen. Прямісінько на Південному Бузі, у центрі Вінниці. Це єдиний в Україні такий плаваючий фонтан. Яскраве вечірнє шоу не може не вражати: сюди приїздить дійсно багато туристів, аби з захопленням спостерігати за світломузичними «танцями» фонтану (висота струменя, між іншим, 60 метрів). Місця треба шукати завчасно — бажаючих подивитися тут немало.

Водонапірна вежа. Найулюбленішим місцем туристів, опісля двориків, є водонапірна вежа. Вона вже тут понад століття. Саме звідси Ви зробите найкращі селфі та фото міста. Тільки залишіться тут до вечора! Побайдикуйте біля яскравих вогнів старовинної перлини Вінниці.

Увага, застереження: сюди приїжджайте перш за все за спокоєм, а не задля вечірок. Вам обов’язково сподобається.

Олександра Буленок