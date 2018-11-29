Місце зустрічі Бодрум — перехрестя двох морів

Море завжди вабило людей своєю красою. Лазурові хвилі, легенький морський бриз, чарівний підводний світ — ідеальне місце, де можна підзарядитися енергією на кілька місяців. Взагалі міста-курорти, що лежать на узбережжі — чи не найприбутковіші для своїх країн. Коли місто виходить до одного моря це добре, а коли до двох — ще краще.

Турецьке місто з не турецьким характером

Такою формулою «море у квадраті» відомий Бодрум, що розкинувся в бухті на південному-заході Туреччини. Цей живописний півострів омивають Егейське та Середземне моря. Місто дуже виділяється на фоні інших курортів країни. Золоті піщані пляжі, затишні бухти з прозорою водою, соснові ліси, апельсинові сади, чудові гори та скелі, білі будиночки, що розкидані на схилах — усе це на одній території.

Вирізняється місто і своєю атмосферою. На кожному метрі цієї землі відчувається вплив Греції. І не дивно, адже колись тут процвітало античне місто Галікарнас. Його заснували дорійці ще в далекому 1200 році до н.е.. Воно побувало в руках лікійців, персів, греків і врешті-решт було завойоване османами в 1523 році. Проте віяння попередників не минули безслідно. Можливо, на місто впливає близьке розташування грецьких островів, зокрема острова Кос (всього-на-всього 6 кілометрів). Існує навіть версія, що колись курорт відколовся від грецьких земель і лагідні морські хвилі принесли його до турецького узбережжя.

Ще одна перевага Бодруму — його мікроклімат. Тут немає виснажливої спеки, а тому вам не доведеться половину відпочинку ховатися в номері. Дихати легко, вологість повітря нормальна. З моря дме легенький бриз, що несе прохолоду. Туроператори радять планували поїздку весною або літом. Саме в цей період місто постане перед вами в усій красі.

Можливості для відпочинку

Місто розташоване в природному котловані. На схилах від низу до верху побудовано готелі. Зупинитися можна, і в п’ятизірковому номері, і в дешевому пансіоні залежно від вашого бажання та можливостей. Пляжі курорту належать готелям. Зазвичай це невеликі ділянки засипані дрібною галькою чи штучні бетонні платформи посипані піском. До них ведуть або сходи, або ліфти.

Бодрум — чудове місто і для тихого сімейного, і для динамічного й активного відпочинку. Ви можете насолоджуватися морем і засмагати під сонцем. Водночас вам пропонують різноманітні спортивні ігри: теніс, пінг-понг, пляжний волейбол, футбол. Завзятим рибалкам варто відвідати маленьке селище Гьольтюркбюкю.

Узбережжя курорту — ідеальне місце для занять водними видами спорту. На пляжах розташовано спеціальні школи, де можна взяти напрокат необхідне спорядження, а також пройти початковий курс, наприклад, із віндсерфінгу. Тим, кому не вистачає адреналіну, варто зайнятися параселінгом (літати в повітрі на спеціальному парашуті, у той час як вас на канаті тягне катер), кайтсерфінгом (під силою тяги повітряного змія рухатися по воді на дошці) або покататися на водних лижах. Таємничі підводні печери для вас відкриє дайвінг. Інструктори радять занурюватися біля острова Орак на сході курорту.

Ви можете вирушити в морську подорож уздовж узбережжя на білосніжній яхті. Це одне з головних задоволень. Маршрутів — безліч: до островів, у бухти, до гротів та джерел. А якщо зібрати велику компанію, то круїз обійдеться практично за безцінь. До речі, із Бодруму можна потрапити на грецький острів Родос. Катер домчить вас туди за три години, але для такого турне треба мати оформлену Шенгенську візу.

Для дітей тут організовано різноманітні парки атракціонів та аквапарк. Крім того, малечу можна лишити під опікою професійної команди аніматорів, яка цілий день розважатиме вашу дитину.

Окрема сторінка відпочинку в Бодрумі — нічне життя. Коли на місто поринає в сутінки, вулиці просто тонуть у різнобарвних вогнях, а небо підсвічується лазерними променями для того, щоби ніхто не загубився дорогою до клубу.Нестримна радість панує до самого світанку. Бари, дискотеки, танцполи, ресторани — обирай що хочеш. Тут відбувається одна з найбільших дискотек Європи — «Галікарнас», де одночасно можуть танцювати 5 тисяч людей. Також є дискотека «Катамаран» на човні з прозорим дном, що гойдається на морських хвилях. Популярне місце серед туристів — нічний клуб «Mazerati Yacht Club Marine» з «живою музикою» та неперевершеною кухнею в ресторані на відкритій терасі, із якої видно море. Недарма курорт інколи порівнюють з Ібіцею.

Що варто відвідати?

Місто стане справжньою знахідкою для людей, які захоплюються історією. По-перше, це місце народження Геродота. По-друге, на цій території зародилися, а пізніше занепали кілька древніх цивілізацій. Наприклад, згідно деяких писемних джерел, колись на цих схилах височіло чудове місто Ефес. Воно прославилося храмом-гробницею, яку побудували в 352 році до н.е. для карійського царя Мавзола. Її ступінчатий пірамідальний дах на висоті 60 метрів прикрашала колісниця, яку сьогодні зберігають у Британському музеї. Мавзолей належить до Семи чудес стародавнього світу. До речі, він став своєрідним прототипом усіх сучасних мавзолеїв, склепів та усипальниць.

Не менш важлива пам’ятка — замок Святого Петра. У ХV столітті він був фортецею хрестоносців ордену госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського. Цікаво, що для побудови фортифікаційної споруди архітектор Генрі Шлегельхольт використовував гранітні та мармурові блоки з усипальниці Мавзола. Кожну з п’яти башт фортеці названо на честь країни, яка фінансувала їхнє будівництво. Всередині замку є ботанічний сад із різноманітними квітами, деревами, кактусами й дивовижними птахами. Зараз замок —символом Бодрума. До речі, сама назва міста, що в перекладі означає «підвал», з’явилася завдяки численним підземним оборонним спорудженням.

Неймовірне місце — музей підводної археології, що розташований у стінах старовинної фортеці. Це справжня гордість турецьких істориків. Тут зберігають унікальні знахідки з усіх куточків Туреччини. Деякі з них датовано XIV-м століттям. Відвідувачі можуть побачити найстаріший у світі затонулий фінікійський корабель «Улубурун», що колись перевозив товари в Єгипет. Його знайшли на дні бухти в чудовому стані 30 років тому. Серед скарбів є колекція раннього ісламського скла, золота печатка цариці Нефертіті, древні манускрипти.

У північний частині міста на високому пагорбі розкинувся частково відреставрований елліністичний театр. Він міг вмістити майже 13 000 глядачів. Періодично музиканти та танцюристи влаштовують тут концерти та фестивалі. Особливо гарний пейзаж можна побачити ввечері, коли сонце, що заходить, губиться в стародавніх руїнах. Цю картину не описати словами.

Сувеніри на згадку

Звичайно, будь-якого туриста, крім відпочинку, культурної програми та розваг, цікавлять ще й місця, де можна придбати щось на згадку. Вузенькі вулиці Бодрума переповнені магазинами та маленькими лавками. Найбільше їх неподалік від замку та проспекту Ататюрка. Найчастіше люди купують натуральні губки, вишиті роботи, вироби із синього скла, кераміку з «османським» орнаментом, сандалі ручної роботи, вироби зі шкіри. У маленьких крамницях можна придбати традиційні турецькі килими та шерстяні безворсові килимки ручної роботи. Недалеко від міста розміщено фабрики, де можна домовитися про ціни на ювелірні вироби, прикраси з онікса. Ці підприємства працюють і за індивідуальним замовленням. Не можна забувати про турецькі солодощі: пахлаву, рахат-лукум, халву, цукати — чудовий подарунок рідним та близьким.

Враження

Наталія Литвиненко в захваті від цього курорту:

«Цього року я вперше побувала в Туреччині. Бодрум я обрала спонтанно. У турагентстві мені пропонували різні варіанти. Але дівчина-консультант звернула мою увагу на Бодрум, бо сама там постійно відпочиває. І знаєте, я не жалкую. Бодрум вразив мене своїм грецьким колоритом, який відчувався в усьому. Там дуже затишно, а море кришталево чисте.

Я велика шанувальниця історії давньої Греції, тому особливо цікавими для мене були античні пам’ятки. Наприклад, одне із семи чудес світу — Мавзолей, від якого до наших часів збереглися лише залишки фундаменту, уламки колон, частини орнаментів та барельєфів. Час і люди добре постаралися аби такі місця розпорошилися у вічності. Єдина пам’ятка, яка цілком збереглася — це ворота Міндоса, вхід на територію античного Галікарнасу. Одним словом Бодрум — гідний початок знайомства з Туреччиною».

Рябик Валерія