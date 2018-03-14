Мода чи індивідуальність, або Як завжди виглядати гарно та стильно

Майже у кожного вона є. Така вже по-звичному непримітна. Ви звикли її не помічати, але все ще відчуваєте на собі її важкий погляд кожного разу, коли заходите до кімнати. Вона визирає з-за дверцят, дивиться на вас жалібно і просить нарешті звільнити її для чогось корисного. Вона – це полиця у шафі, де врешті-решт опиняються речі, які носити не хочеться, а викинути шкода. Кожен зберігає там щось своє. Можливо, щось на кшталт улюбленої колись блузи, плаття з випускного. Але найчастіше жителями нещасної полиці стають футболки, придбані на розпродажі в улюбленому магазині, або ж навпаки речі, які ви обирали довго й нудно і за які заплатили великі кошти, однак у результаті жодного разу не одягнули. Чому ж так трапляється?

Про моду і стиль

Як не парадоксально, але бути модним далеко не те ж саме, що бути стильним. І це варто запам’ятати. Звичайно, немає нічого погано в тому, щоб слідкувати за трендами фешн-галузі і їх наслідувати. Але завжди потрібно розуміти, які з ідей можна запозичити, а які краще не варто. Одяг завжди має бути доречним, відповідати ситуації. Пафосні речі, які гарно виглядають на моделях глянцевих журналів, не завжди стануть у нагоді людині із далеко не глянцевим стилем життя. Простіше кажучи, для чого купувати дорогу вечірню сукню, якщо ви не можете згадати коли останній раз її потребували?

Також одяг має пасувати до фігури, колірного типу людини, не бути завеликим або замалим, виготовленим з тканини, яку неприємно носити. Речі, які нема куди одягнути, які додають кілька зайвих кіло або роблять колір обличчя трохи нездоровим, опиняються на полиці. І не важливо, наскільки гарно вони виглядали на манекені або у журналі.

Про дорогі і дешеві речі

Вже давно ведеться дискусія щодо того, чи можливо одягатися гарно, не витрачаючи при цьому багато коштів. На сьогодні більшість стилістів погоджуються з тим, що це можливо, хоч і нелегко. Один з способів зекономити – підтримувати вітчизняного виробника. В Україні існує безліч невеличких фірм, які виготовляють якісний та красивий одяг за досить демократичними цінами. До того ж, він є авторським, тобто вірогідність зустріти когось, хто виглядає як ваш загублений у дитинстві брат-близнюк, стає набагато меншою, ніж у випадку з марками популярних іноземних магазинів.

Інший варіант – секонд-хенди. Там відшукати щось вартісне нелегко, однак економія і справді вражає. Сьогодні, коли ціни на дороге брендове вбрання є досить великими, саме вживані речі допомагають одягатися зі смаком групам населення, які не мають значних статків.

Український фешн-блогер Анастасія Побережна, автор блогу “Mannequin parade”, радить для тих, хто хоче стильно і бюджетно одягатись, звернути увагу саме на секонд-хенди:

“Насправді, якщо подивитися мій гардероб, не беручи до уваги те, що я вигравала, хоча я не так часто щось вигравала, то в мене там три категорії: одяг, який мені подарували друзі, або розпродажі, або ж секонд-хенд. Насправді, якщо продивитися весь асортимент, то серед всього бруду, який там є, завжди можна щось знайти. Головне не лінуватися, не думати, що ти прийдеш, і там: “О, візьму, класна футболка! о візьму, класна “джинсовка”!” Треба шукати дуже ретельно.”

Більше = краще?

Хтось вважає, що під час шопінгу потрібно обирати речі за схемою – “більше=краще”. Тобто, ліпше купити більше дешевих з гіршого матеріалу, щоб було якесь різноманіття, ніж менше з кращої тканини. Хто ж правий?

Насправді усе очевидно,слід лише логічно подумати. Якщо дешеве неякісне вбрання можна носити лише один сезон, а далі воно повністю втрачає привабливий вигляд, то одяг із хорошого матеріалу може прослужити не один рік і виглядати майже так само добре, як у день придбання. До того ж, синтетичні тканини є шкідливими для здоров’я людини, можуть викликати різноманітні алергічні реакції. Тому у цьому питання якості має більше значення, ніж кількість.

На жаль, навіть у брендових магазинах є велика ймовірність купити одяг, виготовлений з синтетичної тканини. І з цим вже нічого не поробиш. Лишається одне – шукати.

Базовий гардероб

Велике значення має й те, чи гармонують речі, які ви купуєте, між собою. Якщо обирати усе за принципом подобається/не подобається, то шафа може перетворитися на смітник.

Це загрожуватиме у свою чергу тим, що кожного разу, коли потрібно буде кудись йти, перед вами поставатиме питання: “Що ж вдягнути?”. Ви похмуро дивитиметеся на гори одягу, який не гармонує між собою за стилем, фактурою або ж кольором. Обрати щось буде важко, а отже ви витрачатимете зайвий час на те, чого можна було б з легкістю уникнути. Щоб такого не сталося, йдучи за покупками потрібно тримати у голові приблизне зображенння того, що саме вам потрібно купити. Це має бути річ, яку можна легко міксувати з іншими у гардеробі. А ще краще спочатку придбати так званий базовий гардероб, який ви носитимете найчастіше і який ідеально поєднуватиметься між собою, а потім купувати усе інше. Це зробить шопінг набагато ефективнішим та приємнішим.

Звільнити поличку

Одяг повинен подобатися у першу чергу не другу чи продавчині, а вам. І якщо ви впевнені, що ця річ вам не подобається, не варто піддаватися спокусі купити її за сміхотворну ціну.

Так ви уникнете не лише зайвих витрат, але й зекономити місце у шафі. До того ж, завжди знатимете, що вдягнути, і питання про те, як виглядати стильно, вас більше не хвилюватиме.

Адже що таке мода? Швидкоплинна тенденція. А вміння одягатися зі смаком актуальне у будь-який час, адже стиль – це ваш спосіб виразити свою індивідуальність, показати, чим саме ви відрізняєтеся від інших.

Яна Собецька