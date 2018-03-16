Модельний бізнес в Україні: погляд зовні та зсередини

За статистикою, лише 20% усіх дівчат, які мріють стати моделями, успішно закінчують навчання та укладають контракти за кордоном або в рідній країні. А довгу і вдалу кар’єру взагалі будують одиниці. Далі про те, що заважає моделям досягти успіху та як дівчатам все ж вдається стати відомими.

Як стати моделлю?

Тих, хто потрапляє в модельний бізнес, можна розділити на 2 типи. 1 – маленькі дівчата, які починають будувати кар’єру з 13-14 років. 2 тип – щасливиці, яких випадково помітив модельний агент або фешн-дизайнер. Далі все не так просто. Існують певні обов’язкові умови для кожної дівчини, яка прагне ступити на подіум чи потрапити на сторінки модних глянцевих видань.

1. Зріст. Це найголовніший критерій, за яким оцінюють дівчат. Краса обличчя – поняття суб’єктивне, а ось потрібної позначки у зрості модель має досягти. Ідеальний показник – 174 сантиметри. Але що занадто – то не здраво, тому максимальний зріст моделі – 182 сантиметри.

2. Вік. Як правило, моделями стають в 14-16 років, іноді – у 17-18. Вважається, що після 25 почати кар’єру моделі неможливо.

3. Параметри. Одяг на модних показах не шиють на конкретну модель, тому всі дівчата повинні мати приблизно однакові параметри. Загальновідомі 90-60-90 – це максимум для подіумної моделі. Ідеально, якщо кожен параметр на кілька сантиметрів менший. Особливо стегна – максимальний обсяг має бути 88 см.

Хто «головний» у модельному бізнесі?

Рейтинг найбільш успішних моделей складається не за кількістю фоловерів в Інстаграмі чи кількістю обкладинок Vogue, а за розміром гонорарів. Набільшу плату за роботу отримують:

1. Жизель Бюндхен. Вона незмінно очолює цей рейтинг з 2002 року. Її дохід за рік – фантастичний для модельної індустрії. Він складає 44 мільйони доларів. Бюндхен залишається обличчям брендів Chanel, Carolina Herrera і Under Armour, бере участь в кампаніях Emilio Pucci и Balenciaga.

2. Кара Делевінь. Молода модель і актриса за рік заробила 9 мільйонів доларів. Вона встигла взяти участь в рекламних кампаніях 13 брендів, зокрема DKNY, Burberry, Topshop і YSL.

3. Адріана Ліма. Вона також заробила за рік 9 мільйонів доларів. Її обличчя прикрашає рекламні постери Victoria’s Secret, DMarc Jacobs, H&M, Desigual, Maybelline и Vogue Eyewear.

4. Даутцен Крус. За рік сума гонорарів моделі склала 7, 5 мільйонів доларів. Головне джерело її доходів – контракт з L’Oreal. Також Крус співпрацює с Tiffany & Co., Samsung і Calvin Klein.

5. Наталія Водянова. Її річний дохід складає 7 мільйонів доларів. Незважаючи на свій вік, 33-річна росіянка продовжує залишатися однією найбільш високооплачуваних можелей світу. На момент складання рейтингу вона була обличчям Calvin Klein Euphoria и Guerlain Shalimar Souffle de Parfum.

З чого починати?

Про те, як важко почати кар’єру моделі на власномому досвіді відчула Марія Омельяненко. Їй лише 18 років, але за її плечима досвід роботи моделлю в Японії, Китаї та Кореї. Марія розповіла, як потрапила у фешн-індустрію та які труднощі пережила.

Ти цілеспрямовано йшла до кар’єри моделі чи це щасливий випадок?

Скоріше, друге. Усі казали мені, що я схожа на модель. Також я постійно дивилася модельні шоу, і одного разу вирішила спробувати себе і цій сфері. Подзвонила в модельне агентство, мені сказали приїхати. У Києві ретельно підготувалась та дуже їм сподобалась. Далі була модельна школа, а після кастингів мене одразу запросили в Токіо. Тоді мені тільки виповнилося 15.

Як вдавалося поєднувати поїздки та навчання в школі?

Власне, складнощів із поєднанням роботи й навчання не було. До того ж, вчителі з розумінням ставилися до мене та йшли на зустріч.

У ранньому віці ти вже почала самостійно заробляти гроші. Як це вплинуло на тебе?

Цей момент знаменував для мене самостійність, незалежність від батьків. Самотужки заробляти гроші дуже корисно. Це підштовхує мене працювати далі. До речі, саме тому я обрала заочне навчання. Вже довгий час я все купую сама, не прошу у батьків грошей на техніку, одяг та всілякі дрібниці.

З якими труднощами роботи за кордоном тобі довелося зіштовхнутися?

Перш за все, англійська мова. Потім я трохи звикла, краще вивчила її. Певний дискомфорт також викликало те, що я з малого містечка, а приїхала у місто-гігант Токіо.

Як вдалося адаптуватися до нового оточення?

З новими людьми було навіть легше. Люди з азіатських країн набагато добріші, привітніші, ніж мої співвітчизники, завжди готові допомогти. Якщо ти заблукаєш у місті, у нас тобі скажуть «Ой, не знаю», а вони одразу вмикають Google-maps і починають з тобою шукати. Напевно, тут навіть не так страшно, як у нас.

Чи траплялося, що образ на зйомці кардинально відрізнявся від твого внутрішнього «Я». Якщо так, то які труднощі це викликало в тебе?

Я легко перевтілююся. Коли змінюють зовнішність, ти почуваєшся інакше, входиш у цей образ, передаєш потрібні почуття. Це дуже цікаво. Звісно, бувають милі дівчата, від яких чекають пристрасних та зухвалих емоцій, котрі їм просто невластиві. Але в цьому й полягає завдання моделі – вміти передати те, чого від неї очікує замовник. Якщо перевтілення не сталося – це погана модель.

Кажуть, що психологічно витримати роботу моделі, зокрема процес кастингу, дуже важко. А як вважаєш ти?

Дуже велика конкуренція, і психологічно це тисне на тебе. Усім хочеться отримати роботу. Дуже пригнічує момент, коли ти бачиш, що не подобаєшся. Найчастіше кастинги тривають протягом усього робочого дня. Залежить від сезону, але зазвичай їх кількість коливається від 10 до 20 на добу. До того ж, часто вони на різних кінцях міста. На кастингу одразу роблять фото в одязі, який рекламуватиметься. Складність у тому, що потрібно одразу, в майже екстремальних умовах передати емоції, яких від тебе вимагають.

У якій країні ти бачиш своє майбутнє?

Точно в Україні, я ж патріотка. Подорожувати – це одне, а залишати країну, де ти народився – це вже зовсім інше. Гарно там, де нас нема. І я погоджуюся з цим твердженням.

І хоча поки модельний бізнес в Україні не досяг світового рівня, вітчизняні моделі вже підкорюють найбільші подіуми світу. Тому немає сумніву – скоро про Україну почують не лише не міжнародній політичній арені, а й у fashion-індустрії.

Анна Нестеренко