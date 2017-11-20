Молодша сестра Мачу-Пікчу

Стародавнє місто Чокекірао династії інків буде доступе для туристів з новими дорогами й екскурсіями для туристів.

Всесвітньо відоме місто в горах Мачу-Пікчу вітає більше мільйона відвідувачів щороку. Лише за 60 кілометрів від нього інше гірське містечко, збудоване на 50 років пізніше, приймає щодня не більше десяти туристів. Перуанська влада має намір це змінити.

Південноамериканська нація планує відкрити стародавнє місто Чокекірао для мандрівників з дорогами та трансферами до нього. Наразі до міста можна потрапити, взявши п’ятиденну екскурсію. Та 60 кілометрів шляху крізь джунглі в горах далеко не кожному під силу.

“Підйом до міста беззаперечно прекрасний, але складний”, – говорить Валенсія, тур оператор й екскурсовод у Перу. “Ми збираємось побудувати дороги й фунікулери, щою зробити місто більш доступним”.

Анастасія Токар