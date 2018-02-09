Мрія в об’єктиві

Що для Вас фотографія? Це частинка мистецтва та віддзеркалення душі фотографа чи типова розвага для дівчат? Деякі люди вважають, що витрачати гроші на фотографії — безглуздо, адже під рукою завжди є смартфон із непоганою камерою. Скептикам відповімо, що результат такої зйомки завжди відрізнятиметься від фото, зробленого на професійному обладнанні. Про мій досвід, тематичні зйомки та міфи про фотосесії читайте далі.

Фотографія з’явилася в моєму житті досить давно. Спочатку до мого об’єктива потрапляло все, що я бачила, особливо любила фотографувати дітей та пейзажі, світлини яких колекціонувала, не замислюючись, що це заняття перетвориться в щось значно більше. У 2012 я почала відвідувати професійні курси в Київській школі фотографії. Спочатку закінчила базовий, перший курс, після якого ще майже 2 роки на практиці закріплювала набуті знання. Лише в 2014 закінчила складніший другий курс. Далі вчитися не пішла. Замість курсів вирішила набратися досвіду, щоб нарешті зрозуміти, який саме напрям мені подобається найбільше: рекламна(предметна), студійна, репортажна зйомка чи щось взагалі інше.

Мені хотілося поєднувати улюблену справу з роботою, отримувати задоволення й хоча б якийсь прибуток. Я працювала фотографом у рекламному агентстві, де моїм основним завданням були зйомки учасників промо-акцій, які відбувалися кожні вихідні в різних куточках Києва. Я отримала чималий досвід, але ця робота не втілювала моїх бажань, бо не давала можливості створювати власні композиції, реалізувати ідеї та обмежувала мене вимогою керівництва фотографувати лише відвідувачів та процес роботи промоутерів.

Довгий час шукала різноманітні проектні роботи, де працювала б у творчому колективі. Набридло постійно виконувати короткочасні завдання й знову шукати нове місце роботи. Одного разу моя подруга запропонувала створити тематичний фотопроект для дівчат. Мене одразу зацікавила така пропозиція, але я не вірила, що ми зможемо втілити свої ідеї в життя, бо в наш час подібних зйомок безліч. Попри вагання ми врешті-решт організували перший проект.

Як це було?

Перший крок — обрання тематики фотосесії. Погода була чудова, тож вирішили фотографувати на вулиці, у парку КПІ. Фотопроект зазвичай передбачає комплексну фотосесію з урахуванням одягу, аксесуарів та допоміжних реквізитів, макіяжу,зачіски,оренди приміщення тощо. До того ж, тривалий час ми досліджували роботу компаній, які роблять подібні зйомки, порівнювали ціни та якість виконаної роботи. Наразі комплексна зйомка в студії коштуватиме 1200-1500 грн. Ми намагаємося раціонально використати доступні ресурси, щоб створити неповторний образ для кожної учасниці, не забираючи в неї останньої копійки.

Отже, вартість участі в нашому проекті включає:

- оренда приміщення (лише перший проект ми провели на безкоштовному майданчику, усі наступні — у фотостудіях чи приватних будинках за попередньою домовленістю);

- створення індивідуального образу для кожної учасниці;

- оренда суконь, аксесуарів ( також можна взяти свій одяг);

- зачіска та макіяж;

- фото та відео backstage;

- 20+ відредагованих фото,а також весь матеріал;

- допомога в роботі на камеру (моделінг).

«Наші фотопроекти — чудова нагода для дівчат втілити свої мрії, відчути себе королевою, побороти комплекси та насолодитися прекрасними моментами. Ми допомагаємо приховати певні недоліки та подолати страх перед камерою. До того ж, намагаємося раціонально вкладатися в усі використані матеріали та ресурси, щоб не пропонувати захмарну ціну на зйомку. Кожна учасниця обирає зручний час. На підготовку образу ми витрачаємо 30-40 хвилин, працюємо швидко та без відпочинку. Далі працює фотограф, а я лише в разі необхідності допомагаю моделі працювати на камеру. Протягом робочого дня до нас приходять 5-6 дівчат, бо, скажімо, працювати з 20 дівчатами в один день було б дуже метушливо та напружено. Краще спланувати дві різні дати проекту та рівномірно розподілити кількість учасниць», — Ангеліна Браславська, візажист, професійна топ-модель (“Infinitto models”).

Разом з колегою ми провели понад 10 тематичних фотопроектів за 2015 рік. Ми співпрацювали з такими професійних фотостудіях як LM Photostudio та Stage. Декілька разів знімали за містом, винаймаючи приватний будинок з необхідними ландшафтними декораціями. Для організації одного з проектів навіть довелося орендувати машину.

Чому люди відмовляються фотографуватися?



Міф перший: зйомка у студії — дуже дорого

Більшість людей вважає, що орендувати фотостудію — задоволення не з дешевих. Так, є дорогі студії великої площі з вишуканим інтер’єром та окремими залами з тематичними локаціями, наприклад, XXL Photostudio. Як говорив мій викладач на курсах, вони орієнтовані не на конкретного пересічного клієнта, а більше на компанію, яка виділяє кошти задля створення необхідного продукту. Є простіші студії, які зазвичай мають лише один зал, але велику площу (до 300 кв.м.), наприклад, LM Photostudiо, у якій нам вдалося провести фотопроект. Звичайно, є й дешевші фотостудії за 100-150 грн/год у будні та 150-200 грн/год у вихідні та святкові дні. Ціна залежить від часу (інколи вночі зйомка коштує менше), площі та якості обладнання, яке пропонує фотостудія.

Міф другий: фотозйомки — лише для дівчат

Не приховати, що попит на фотографії більший саме серед дівчат. Вони хочуть поповнити своє портфоліо новими яскравими світлинами, зробити фотокнигу з новим образом або просто відчути себе зіркою на знімальному майданчику. У будь-якому разі це не означає, що фотографії потрібні лише дівчатам. Приводів для фотосесій безліч. Часто люди звертаються з проханням створити сімейні світлини на певну тему (наприклад, новорічну), зняти закоханих у стилі love story, закарбувати моменти радості під час дня народження або створити вишукані весільні фото.

Міф третій : Я боюся, що мене “кинуть” на гроші

Ситуації бувають різні. Особливо в наш скрутний час, шахраї трапляються на кожному кроці. Потрібно бути дуже обережними. Часто в інтернеті можна побачити різноманітні оголошення. Зазвичай організатор проекту просить сплатити відсоток від повної вартості фотосесії задля гарантії Вашої участі. Це цілком нормально, бо організаторам потрібно розрахувати всі витрати для підготовки проекту, а також отримати прибуток. Як правило, кошти переказують через картку Приватбанку. Якщо Ви не знайомі особисто з організатором або сумніваєтеся в його чесності, то краще зустрітися віч-на-віч та віддати гроші. До того ж, якомога більше дізнайтеся про людей, які організовують зйомку, подивіться чи робили вони такі проекти раніше, почитайте відгуки учасників.

Міф 4: Навіщо мені комплексна фотосесія, я й сама можу все зробити

Безперечно, можете. Навіть сфотографувати себе на телефон або в дзеркало. Але якщо бажаєте підійти до справи серйозніше, отримати професійні фото, то краще замовити комплексну зйомку. Робити окремо макіяж, зачіску, орендувати сукню, а ще заплатити за оренду фотостудії та роботу фотографа — значно дорожче. Перевага фотопроектів — те, що Ви можете обрати будь-яку сукню або інший одяг, який пасуватиме Вам за розміром та стилем. Зазвичай на тематичних зйомках пропонують ексклюзивне дизайнерське вбрання, яке коштує надзвичайно дорого. Такий одяг складно орендувати індивідуально, але якщо це зробить фотограф або ціла знімальна група, то умови оренди змінюються й стають доступнішими.

Макода Юлія