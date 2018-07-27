Музика замість подорожника: лікувальний Моцарт

Про геніальність Вольфганга Амадея Моцарта відомо багато, а ось те, що його твори «мобілізують усі природні здібності нашого мозку», було виявлено не так давно. Незалежні дослідження проводилися медиками, психологами та іншими світовими фахівцями. Усі вони дійшли одного висновку – твори австрійського композитора володіють унікальним лікувальним ефектом.

Екскурс у французький кінематограф

Сьогодні, при згадці про Жерара Депардьє, ми одразу розуміємо, що мова йде про відомого французького кіноактора. Проте мало хто знає, що в середині 60-х років юний Жерар мав серйозні проблеми з вимовою і пам’яттю. Наставник Депардьє порадив юнаку навідатися до відомого паризького лікаря-отоларинголога Альфреда Томатіса – доктора медичних наук, який присвятив багато років вивченню цілющих властивостей музики. Лікар виявив проблеми Жерара і порадив майбутньому актору щодня по 2 години на день слухати музику Моцарта. Депардьє не очікував, що лікування проходитиме у такій дивній формі, однак дослухався поради лікаря. Результат цих сеансів був просто приголомшливим! Жерар позбувся усіх дефектів, що ставали на шляху такої жаданої акторської кар’єри.

Геніальний композитор

Вольфганг Амадей Моцарт проявив музичні здібності у 3 роки. У 4 написав свою першу п’єсу, у 7 років – першу симфонію, а в 12 – першу оперу. Музикою хлопець займався по 12 годин на добу. Твори дитини звучали так, ніби їх написав композитор із великим життєвим досвідом. Сам же автор казав, що у нього є музика для вух різної довжини.

Лікувальний ефект

Вперше незвичайний вплив музики Моцарта на фізіологію людини виявив невролог Франк Роше у 1993 році. Його досліди показали, що твори композитора підсилюють мозкову активність й допомагають знайти душевну рівновагу. На думку американської дослідниці Френсіс Раушер, музика Моцарта – феномен позитивного впливу звуків на живі організми: вона розвиває інтелект, підвищує розумові здібності у всіх слухачів, не залежно від того, подобається їм мелодія чи ні.

Музика Моцарта має позитивний вплив на перебіг цілого ряду серйозних хвороб, серед яких є навіть епілепсія. Вчені визначили, що звуки сонат відомого австрійця здатні зменшити кількість епілептичних атак. Американські вчені за допомогою МРТ дослідили, що прослуховування творів Моцарта активізує практично всі ділянки кори головного мозку.

У деяких країнах до питання лікування музикою підходять дуже серйозно. Так, наприклад, у клініках Швеції породіллям дають слухати твори геніального Вольфганга. Такий вплив музики композитора на здоров’я людини називають «ефектом Моцарта», а дослідник Дон Кемпбелл навіть написав однойменну книгу, де розповідає про те, як вплив звуку, музики та інших форм вібрації, які людина починає сприймати ще в утробі матері, може мати сприятливі наслідки для її здоров’я, освіти та поведінки.

У чому ж секрет?

Такий позитивний вплив музики Моцарта на роботу мозку людини пояснюють наявністю у творах композитора звуків високої частоти. Високочастотні звуки зміцнюють мікроскопічні м’язи середнього вуха та викликають найбільший резонанс у корі головного мозку, що сприяє поліпшенню пам’яті та мислення.

Ставитися до таких тверджень можна по-різному, проте китайські лікарі ще в давнину казали, що запорука успіху – це три віри: в себе, в лікаря і в метод. Той, хто справді хоче стати здоровим, має більше шансів одужати, ніж той, хто заздалегідь налаштований на невдачу.

Валерія Руденко