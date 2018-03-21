Мистецтво манікюру: як створити шедевр на власних нігтях?

Попереду літо. Кожна дівчина з нетерпінням його очікує: яскраві легкі сукні вже залежалися у шафі. І звичайно, кожному новому образу потрібен яскравий акцент. Ним часто стає незвичайний манікюр. Однак щотижня звертатися до майстрів часто немає змоги. Чи можна опанувати техніку художнього манікюру самостійно? Які взагалі існують напрями мистецтва прикрашання нігтів і звідки до нас прийшла ця «культура»?

Неймовірно, але понад 3 тисячі років тому люди приділяли особливу увагу нігтям. У багатьох давніх культурах траплялася згадка про довжину та зовнішній вигляд нігтів, володарі яких або належали до особливої касти, або наділялися надприродними здібностями. Наприклад, у Стародавньому Єгипті за кольором та довжиною нігтів можна було визначити кастову приналежність особи: червоні нігті дозволяли носити лише верховній знаті.

У Давньому Китаї довгі нігті вважали ознакою багатства, мудрості та величі. Манікюром тоді захоплювалися як жінки, так і чоловіки. За легендою, нігті Будди були мідного кольору. Окрім приналежності до вищої касти, довгі нігті свідчили про відмову від ручної праці. Манікюром підкреслювали свою зацікавленість вищими матеріями, а не турботою про хліб насущний.

Особливу роль мистецтво прикрашання нігтів відіграє в етнічних вихідців з Африки. І донині збереглася традиція розписувати нігті безліччю орнаментів, кожен з яких має символічне значення.

У Персії та Середній Азії вважали, що саме в нігтях знаходиться людська душа. Існував ряд звичаїв, що суворо забороняли обрізати нігті.

Сьогодні стиль життя змінився. Люди, прагнучи досягти успіху в житті, вважають за необхідне виглядати доглянуто з голови до самих кінчиків пальців.

Дизайн нігтів має і пристрасних прихильників, і затятих супротивників, але байдужим не залишає нікого. До манікюру ставляться радше як до виду мистецтва, ніж як до способу прикрасити себе. Утім, з будь-якого правила завжди є виняток.

До основних видів дизайну нігтів належать:

Френч-нарощування (коли присутній яскраво-білий кінчик нігтя). Це найнейтральніший, проте й найпоширеніший вид нейл-арту на сьогодні. Більшість жінок обирає цей вид, як класичний.

(коли присутній яскраво-білий кінчик нігтя). Це найнейтральніший, проте й найпоширеніший вид нейл-арту на сьогодні. Більшість жінок обирає цей вид, як класичний. Кольоровий френч (коли кінчик нігтя фарбується будь-яким кольором – від рожевого до чорного). Такий манікюр підійде тим, хто готовий експериментувати і не боїться нового.

(коли кінчик нігтя фарбується будь-яким кольором – від рожевого до чорного). Такий манікюр підійде тим, хто готовий експериментувати і не боїться нового. Пірсинг (коли у краєчку нігтя роблять маленьку дірочку з прикрасою на кшталт сережки). Такий манікюр – хіба що для урочистих заходів. У цьому випадку нігті стають зовсім непрактичними в побуті: прати або мити посуд з ними не вийде.

(коли у краєчку нігтя роблять маленьку дірочку з прикрасою на кшталт сережки). Такий манікюр – хіба що для урочистих заходів. У цьому випадку нігті стають зовсім непрактичними в побуті: прати або мити посуд з ними не вийде. Наклейки (коли готові зображення наклеюють на нігті). Малюнок можна зробити й самостійно, адже особливої художньої майстерності не потрібно.

(коли готові зображення наклеюють на нігті). Малюнок можна зробити й самостійно, адже особливої художньої майстерності не потрібно. Художній розпис та моделювання. Сучасні техніки та прийоми дозволяють намалювати (або навіть зліпити!) на нігтях що завгодно.

Фантазійний дизайн манікюру



Об’ємний дизайн – це справжня ювелірна робота, яку можна доручити лише майстрові. Така краса дуже дорога, і самостійно відтворити її в домашніх умовах практично неможливо. Зі спеціальних акрилових пудр та гелів майстер, подібно до скульптора, ліпить декоративні елементи на ваш смак. Виглядає це дуже гарно та оригінально. Але, на жаль, зовсім непрактично: з такими опуклими картинами на нігтях проблемою стане навіть повсякденний побут. Тому краще лишити ідею виняткової події – наприклад, весілля.

Акваріумний дизайн. Його роблять тільки на штучних нігтях. Процес моделювання – доволі складний. Виходить декоративна композиція, розташована наче за склом. Картинка або її окремі елементи можуть виглядати об’ємними, однак поверхня нігтя залишається гладенькою. Для акваріумного дизайну використовують стрази, мережива, засушені квіти і трави, фольгу, металізовані нитки, блискітки, кольорові пудри і гелі – загалом, усе, чого душа забажає. Звичайно, без спеціальної підготовки створити таку красу не вийде.

Водоспадний дизайн став новим віянням нейл-арту. Тут використовують декілька технологій, які дозволяють досягти створення на нігтях об’ємного зображення, яке немов знаходиться за струменями води, під водоспадом. Виглядає це просто фантастично! Створення такого дизайну потребує удвічі менше часу, ніж акваріумного. У майстра – величезний асортимент для втілення ваших фантазій: кольорові пудри і акрил з глітером, стрази будь-яких форм і видів, маленькі кольорові намистинки та інше. На нігтях може з’явитися абстрактна, квіткова чи будь-яка інша композиція, що неодмінно перетворить власницю такої краси на об’єкт загальної уваги.

Художній розпис нігтів свого часу був найпопулярнішим різновидом манікюру. Цей дизайн передбачає нанесення на нігті певного малюнка спеціальними водно-акриловими фарбами. У салонах такий розпис коштує досить дорого. Але цю техніку можна опанувати і в домашніх умовах. До того ж, невдалий результат легко усунути звичайною рідиною для зняття лаку.

Матовий манікюр став улюбленим серед більшості модниць. У тренді – мінімалізм, що успішно витіснив строкатий розпис нігтів. Стриманий і елегантний матовий дизайн втілити неважко. Нігті фарбують звичним лаком, а «оксамитового» ефекту досягають завдяки простій водяній парі.

Не вистачає на салон? Вихід є!

Щоб зробити свій образ довершеним, красуні звертаються до дорогих салонів краси. Звичайно, фахівці зроблять із ваших нігтиків справжнісінький витвір мистецтва. Наближається тепла пора – і кожна дівчина хоче бути стильною. Але що робити, якщо бракує часу і коштів?

Саме про те, як у домашніх умовах зробити свої нігті художнім полотном і звідусіль «ловити» компліменти, ми розмовляли з майстринею нігтьового сервісу Оксаною.

– Навчитися малювати на нігтях складно, але все-таки можливо. Це ціле мистецтво, тому потрібно докласти зусиль, витратити час і не забути про необхідні інструменти та матеріали, – каже Оксана.

Перше, що ви маєте придбати перед початком роботи, – розчин ацетону та ватні палички, щоб за першої необхідності легко виправляти свої помилки.

Щодо інструментів – необхідно придбати пензлик, лаки улюблених кольорів, закріплювач, набір звичайних голок для шиття. І за бажання – прикраси.

Слід наголосити, що багато сучасних лаків мають зручний для малювання тоненький пензлик – саме на них слід звернути увагу. До того ж, існують спеціальні фарби для малювання на нігтях. Вибір лише за вами. Не бійтеся експериментувати. Зверніть увагу на акрилові фарби: вони значно дешевші за спеціальні лаки, хоча і не поступаються їм художніми властивостями.

Існує два найвідоміших способи нанесення малюнка на ніготь: пензликом або ж голкою.

Малюємо пензликом

Спершу підготуємо ніготь. Потрібно зробити базовий манікюр, тобто підпиляти та відшліфувати. Після цього двічі наносимо базовий шар лаку – так основа для малювання стане твердішою та рівнішою, а малюнок протримається довше.

Не забувайте, що ви, як художник, створюєте полотно свого майбутнього шедевру. Вибір основи залежить від результату, який ви хочете отримати. Обравши покриття нейтрального кольору, наприклад, прозоре чи бежеве, ви матимете світліший відтінок; якщо оберете основу білого чи світло-рожевого кольору – відтінки вашого малюнка будуть насиченішими.

– На нігтях можна намалювати практично все. Якщо ваша мета – розмитий малюнок без чітких ліній, починайте малювати, не чекаючи, коли висохне базовий лак. Якщо ви хочете отримати рівні та чіткі контури – малюйте на сухій поверхні, – розповідає Оксана.

Яскравість та товщина візерунка залежить від кількості фарби на вашому пензлику. Починати краще з простих малюнків, щоразу ускладнюючи орнамент. Головне – навчитися охайно, спокійно та впевнено наносити кожну лінію.

Коли основний малюнок готовий, можна кріпити прикраси. Це потрібно робити ще до того, як лак висохне. Завершивши, слід нанести кілька шарів закріплювача. Так ваш витвір мистецтва триматиметься довше.

Малюємо голкою

Цей метод зазвичай використовують для малювання тонких ліній. Він має певні особливості: наносити орнамент потрібно лише на шар вологого лаку; не слід брати занадто густі фарби та лаки.

Спершу необхідно покрити ніготь шаром базового лаку, який і стане основним фоном вашого малюнка. Не чекаючи, поки основа присохне, наносимо на нігті невеличкі крапельки лаку, а далі голкою перетворюємо краплинки на візерунки. Коли зображення остаточно висохне, нанесіть кілька шарів закріплювача.

– Зазвичай орнаменти голкою роблять круговими рухами. Можна також виводити вісімки від однієї краплинки лаку до іншої. Цей спосіб малювання дозволяє отримати хитромудрі сплетіння та незвичайні лінії. Те, що голка сама по собі досить тоненька, дозволяє отримати витончені деталі у вашому малюнку, – розповідає майстриня.

Сподіваюся, що ці прості поради допоможуть кожній дівчині відчути себе влітку справжньою красунею, не звертаючись у дорогий салон. Не хвилюйтеся та не засмучуйтеся, якщо відтворити задумане не вийде з першого разу. Спробувавши кілька разів, ви обов’язково досягнете бажаного результату.

Ніна Ярошенко