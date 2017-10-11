На Херсонщині облаштують “Козацькі плавні”

На дніпровському острові Козацький, що на Херсонщині, заплановано будівництво історико-патріотичного центру “Козацькі плавні” з причалом, міні-Січчю, скаутським табором та екостежками.

Створення нових туристичних атракцій відбуватиметься у межах спільного проекту Національного природного парку “Нижньодніпровський” та Новокаховської міськради, повідомляється на офіційній сторінці парку в Facebook.

“Відтворення історико-патріотичного центру “Козацькі плавні” стане другим етапом втілення проекту “Острів Козацький – рекреаційно-туристичні перспективи”. Центр займатиме площу приблизно 6-8 га. Сюди увійдуть козацьке містечко, музей козацтва, молодіжний табір скаутів тощо”, – йдеться у публікації.

Цьогоріч уже розпочнеться втілення першого етапу запланованого – спорудження причалу на острові Козацький, облаштування паркувального майданчика для транспорту, сервісного туристичного центру й переправи через річку Дніпро. Наступна черга – облаштування пляжної зони (приблизно 35 га) та індустрії розваг, зокрема мотузкового парку й дитячих майданчиків.

Крім того, протягом 2018-2019 років працівники національного парку “Нижньодніпровський” збираються створити екологічну прогулянкову зону “дикої природи”, що міститиме екостежки, місця для спостережень та відпочинку. Її площа становитиме близько 90 гектарів.

У східній частині острова планується облаштувати наметове містечко з усією необхідною інфраструктурою – як зону для шанувальників рибальства.

Завершальним етапом, запевняють розробники проекту, стане розбудова майданчика стаціонарної рекреації у північній зоні острова і будівництво переправи з селища Козацьке. Цей етап потребує участі інвесторів.