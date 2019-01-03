На захист шоколаду

Ймовірно, справжнім фетишем шоколад став після того, як хтось сказав, що він здатний замінити кохання. І хай там як застерігають нас від надмірного захоплення улюбленими ласощами, ми продовжуємо жадібно поглинати їх у твердому, рідкому і хто його знає в якому ще стані. Все це з надією бодай на хвилинку стати щасливішими. Чи справді шоколад — альтернатива стрілам амура? Чи варто його вважати своїм ворогом? А може, все це нісенітниці?

Трохи історії

Божественні властивості шоколаду закладені в самій його назві — ім’я рослини, з якої його виробляють, з латини тлумачиться як «їжа богів». Уперше плоди какао виявили понад тисячу років тому поблизу Мексиканської затоки. До Європи вони потрапили завдяки Христофору Колумбу, який привіз боби з так званого Нового світу.

Згодом гарячий шоколад став невід’ємною частиною європейського аристократизму, його навіть визнали обов’язковим ранковим напоєм придворних дам. Врешті благородний напій перетворився на традиційні солодощі, які й нині приголомшують дивовижною палітрою видів. До речі, найбільшими ласунами є британці, кожен із них за рік у середньому з’їдає понад 8 кілограмів шоколаду.

Руйнуємо міфи

Головним аргументом «проти» шоколаду є його властивості накопичувати в організмі жири, що руйнує будь-які мрії про збереження ідеальної фігури. Насправді, все не так трагічно. Так, він належить до висококалорійних продуктів, але це лише через наявність молока і глюкози. Втім, вони досить швидко розщеплюються, якщо, звісно, не зловживати шоколадом.

До того ж з усіх відомих ласощів він найменше впливає на здоров’я наших зубів, оскільки какао, що міститься в ньому, сприяє збереженню зубної емалі. Японські дослідники навіть наполягають на додаванні какао-бобів до зубної пасти.

Отже, шоколад може бути реально корисним! Тому саме час виділити головні причини, за якими його не варто виключати зі свого щоденного раціону:

1. Шоколад — насамперед можливість запобігти захворюванням серця та судин. Кардіологи довели, що фермент, який міститься в какао-бобах, впливає на зниження серцевого навантаження й покращує кровообіг.

2. Шоколад стимулює працездатність організму. Завдяки вмісту магнію та калію він незамінний для здорової роботи м’язів і нервової системи, тобто необхідний для дітей та людей, які займаються спортом.

3. Шоколад допомагає врятуватися від депресії та страху. Це відмінний заспокійливий засіб, який водночас сприяє покращенню імунітету.

4. Шоколад приносить задоволення. Крім того, що він має збудливий ефект, який помітили ще стародавні ацтеки, він подобається своїми різноманітними смаковими якостями.

5. Шоколад продовжує життя. Вчені Гарвардського університету довели, що якщо вживати його тричі на місяць, то можна виграти додатковий рік.

Тож немає жодного сенсу позбавляти себе такого солодкого задоволення. Варто лиш вибирати для вживання якісні сорти гіркого шоколаду, які містять не менше 45% какао. Робіть правильний вибір і насолоджуйтесь розмаїттям смаків.

Людмила Тягнирядно