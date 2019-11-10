«Наче побувала в машині часу»: у Прип’яті відновили покинуту квартиру

В одній з квартир Прип’яті відтворили аутентичний інтер’єр початку вісімдесятих. Про це розповів досвідчений сталкер staspolessky на сторінці російськомовного соціального медіа. «Не повірив очам, – зізнається мандрівник, – одна з кімнат наче побувала в машині часу!».

У пості автор зізнався, що вже давно мріяв знайти квартиру, яка б хоч трохи нагадувала атмосферу років до трагедії. «Так, знайшли кілька квартир, що непогано збереглися, але всі вони або були порожніми, або протікали, – ділиться мандрівник. – Блукати темними, але досі затишними прип’ятськими квартирами – доволі цікаве заняття. Можна знайти трохи артефактів, які ніби повертають тебе до дитинства: радянські листівки, плакати, книжки, іграшки, предмети побуту. Мародери спершу забирали найцінніше: техніку, шафи, столи, дивани та інше, але останнім часом крадуть навіть ванни і труби».

Відремонтували квартиру звичайні сталкери. Помешкання вже неодноразово ставало сховищем «нелегальних» мандрівників Чорнобилем, зокрема і самого автора. «Була в нас із друзями одна квартира, де ми часто зупинялися переночувати», – розповідає staspolessky. Зміну інтер’єру сталкер виявив під час нещодавнього походу.

Волонтери пофарбували стіни, оновили покриття дивана і матраца, вимили шафу, повісили штори та постелили килим. Вийшов цікавий туристичний об’єкт – щоправда, не визнаний та не затверджений формально, а отже – ніким не захищений. «На жаль, – каже дописувач, – як би добре сталкери не облаштовували своїх квартир у місті – рано чи пізно їх знаходять поліціянти, і потім регулярно влаштовують перевірки таких квартир. Сподіваюся, ця квартира проживе якомога довше і не буде знищена мародерами чи вандалами».

Для порівняння staspolessky додав фото інших, типових для Прип’яті квартир:

А такою він пам’ятає відновлену кімнату до ремонту:

Варто наголосити: хоча з погляду етики та здорового глузду така туристична діяльність є виключно корисною – наразі вона поза законом. Чому існує поняття нелегального туризму в Чорнобилі і чим законні відвідини відрізняються від незаконних – читайте незабаром на Otiumportal.