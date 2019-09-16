Найбільший у Європі фестиваль шоколаду – незабаром в Італії

В італійському місті Перуджа відбудеться щорічний фестиваль EuroChocolate. Захід триватиме з 18 по 27 жовтня.

На фестивалі кондитери презентують шоколад на будь-який смак: від класичного до експериментального. Окрім дегустації, на гостей чекають вуличні перфоманси, шоколадні СПА-процедури і виставки скульптури з шоколаду. Відвідувачі матимуть нагоду наживо спостерігати за скульпторами, які перетворюють шоколадну «брилу» на витвір мистецтва.

Фестиваль EuroChocolate бере початок від 1993 року і щоразу залучає близько мільйона відвідувачів.

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Людмила Подобна