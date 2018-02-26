Найкраще – студентам: міжнародні програми з працевлаштування

З кожним роком міжнародні програми обміну для студентів набирають все більшої популярності. Така тенденція спостерігається не тільки в Україні, але й у всьому світі. Сучасна молодь шукає нового досвіду, нових пригод та незабутніх вражень, при цьому поєднуючи приємне з корисним – власною освітою.

Нещодавно для українських студентів з’явилася нова можливість подорожувати та взяти активну участь у суспільному житті. Її надає щорічний європейський форум австрійського міста Альпбах, що в Австрії. Учасниками форуму свого часу були такі діячі як Ервін Шрьодінгер, Індіра Ганді, Жозе Баррозу та багато інших. Усіма подробицями з нами поділилася Олена Чернова, президент Київської ініціативної групи Альпбаха.

– Європейський форум Альпбаха – це «маленький Давос», це мозковий центр Європи, де звичайні студенти отримують можливість поспілкуватися з видатними громадськими діячами сучасності, нобелівськими лауреатами, провідними політиками та науковцями. Він проходить щорічно, починаючи з 1945 року, в серпні, протягом трьох тижнів в невеличкому гірському містечку Альпбах, в Австрії. В цей час учасники з усієї Європи відвідують лекції, семінари, різноманітні тренінги, поліпшують власні мовні навички, оскільки офіційними мовами заходу є німецька та англійська. Українські студенти отримали можливість взяти участь в цьому заході тільки в 2009 році, але тоді про Європейський форум Альпбаха в Україні ще ніхто нічого не знав. На сьогодні ж наша організація протягом року займається проведенням різноманітних освітніх заходів та організацією зустрічей з провідними політичними діячами з Європейського Союзу з метою ознайомлення студентства з можливістю долучитися до євроінтеграційних процесів як тут, в Україні, так і безпосередньо в Альпбаху.

– Але навіщо українським студентам закордонні стажування?

– Це важливо для майбутньої кар’єри, для розвитку власних професійних та особистих навичок, для налагодження зв’язків, оскільки під час лекцій чи конференцій можна познайомитися з потенційним роботодавцем. Цей форум – це можливість приєднатися до кращих розумів Європи та стати учасником розмов, які змінюють світ довкола. Насправді, це той досвід, який майже неможливо отримати під час занять в університеті.

– Що вирізняє Європейський форум Альпбаха поміж інших міжнародних програм для студентства?

– Цей форум – це не просто мовна школа чи літній табір, це щорічний з’їзд провідних лідерів Європейського союзу, які діляться власним досвідом та своїми міркуваннями з молодим поколінням. Організатори форуму виділяють стипендії найбільш талановитим учасникам, які покривають вартість участі в усіх програмах заходу, а також проживання та харчування. Навряд чи багато міжнародних проектів можуть забезпечити своїх учасників так, як це робить Європейський форум Альпбаха.

– Що отримує український студент від трьох тижнів у Альпбаху?

– Спогади на все життя. Це можливість зустріти людей, які будуть важливими для твого професійного майбутнього. Це шанс знайти нових друзів серед людей, яким не байдужа доля Європи через десять років. Це невпинний саморозвиток та самовдосконалення. І, як на мене, це велика особиста перемога для кожного учасника – бути там, знаходитися там, спілкуватися з тими людьми… І я вірю, що ті студенти, які в цьому році поїдуть на Європейський форум Альпбаха, у майбутньому змінюватимуть долю України.

За даними, які наводить Міністерство освіти, за минулий рік на міжнародні програми обміну, стажування та на роботу поїхало більше 20 тисяч українських студентів. Це найбільший показник за всі часи незалежності нашої країни. Як розцінювати такий показник, нам розказала Катерина Лазько – консультант з питань освіти агентства «ІнфоСтаді».

– Усе більше й більше компаній в Україні при працевлаштуванні шукають в резюме помітку «міжнародне стажування». Тому 20 тисяч студентів на рік – це тільки початок. Але як консультант з питань освіти, я вважаю, що ця тенденція цілком виправдана. Молодь з вищою освітою та досвідом роботи за кордоном дійсно є більш конкурентоздатною та кваліфікованою. У таких людей зазвичай немає проблем з іноземною мовою, вони вільно володіють навіть кількома іноземними мовами. «ІнфоСтаді» спеціалізується на консультуванні з питань освіти та зокрема з питань освіти за кордоном. І одне я можу сказати точно – з кожним роком до нас приходить все більше молоді, що прагне поїхати навчатися до інших країн.

– Чи буде українським студентам корисною участь в Європейському форумі Альпбаха?

– Так, це дійсно унікальна можливість подивитися зсередини на євроінтеграційні процеси та прослідкувати тенденції на майбутнє. Саме з Альпбаху почалася в свій час євроінтеграція Польщі, там можна знайти й коріння політики Східного партнерства. Тому для молоді це дійсно чудовий шанс.

Уляна Домашева