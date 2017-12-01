Чотири найкращі оглядові майданчики світу, які перехоплюють подих.

На будь-яке місто туристу кортить подивитись із висоти птащиного польоту. Сайт nzherald.co.nz підготував власний рейтинг найбільш вражаючих оглядових майданчиків.

Першим у списку знаходиться “Skyslide” в Лос-Анджелесі. Тут не лише можна прогулятися по скляній підлозі на висоті 70 поверхів, але й проїхати в скляному тунелі з 70 на 69.

Другим у списку є “Sky Tower” в Окленді. Там туристи й жителі міста мають змогу прогулятися в скляному тунелі навколо башти на висоті 192 метрів. Найсміливіші можуть зробити “SkyJump”, тобто стрибнути з тієї ж висоти з банджі-джампінгом.

Третій у списку – “Jin Mao Tower” в Шанхаї. Оглядовий майданчик зі скляною підлогою знаходиться тут на 88-му поверсі, на висоті 340 метрів. Він вважається найвищим відкритим оглядовим майданчиком на хмарочосі у світі!

Закриває список “British Airways i360“ в Брайтоні, що у Великій Британії. ”British Airways i360” – найвища у світі вежа з рухомим оглядовим майданчиком. Башта може вмістити в себе до двохсот гостей на висоті 121 метра над землею.

Анастасія Токар