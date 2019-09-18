Найпівнічніший готель у світі відкриють на Північному полюсі

Коли-небудь мріяли провести ніч в іглу на Північному полюсі? У квітні 2020 року відкривається тимчасовий готельний майданчик у найпівнічнішому місці світу, який пропонує свої послуги для любителів пригод. Тільки протягом одного місяця мандрівники матимуть можливість отримати нові відчукття – за умови, що вони готові віддати сто тисяч доларів.

Північний полюс – одна з найбільш важкодоступних точок нашої планети та безперечний фаворит мандрівників «із запитами». Незвичайний готель відкриє свої двері на Північному полюсі в 2020 році. Його гості ночуватимуть у скляних іглу з підігрівом. Вікно з видом на північне сяйво гарантоване!

Ціна послуги становить 95 000 євро (105 000 доларів). За це турист отримає дводенне перебування на Свальбарді (Шпіцбергені), переліт на вертольоті на Північний полюс і назад, ночівлю в готелі North Pole Igloos, а також харчування та послуги гіда. Готель складатиметься з 10 нагрітих куполів, в яких гості можуть спати під зірками в замерзлому центрі Північного Льодовитого океану.

Час візиту обмежується одним місяцем – квітнем, оскільки Північний полюс недоступний більшу частину року. Залежно від погодних умов готель будуть переміщувати у найбільш безпечні місця.

“Північний полюс протягом багатьох років є одним із найексклюзивніших напрямків подорожей у світі, але там немає жодних приємних та комфортних місць проживання”, – пояснює Джанна Хонканен, засновник туристичної компанії Luxury Action, яка стоїть за амбітним проектом.

Лише близько 1000 людей здійснюють подорож щорічно. Ті, хто наважується на таку мандрівку зазвичай перебувають в наметах і повинні мати спорядження для складних умов.

Джерело

Альона Малюкова