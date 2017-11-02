Найпривітніші міста світу

Група дослідників сайту “TravelBird” визначила індекс “привітності” міст світу за відношенням до своїх відвідувачів.

31 жовтня ООН святкує всесвітній День міст. Щоб відзначити цей день і підтримати цьогорічну тему “відкритих міст”, “TravelBird” опублікували власне дослідження з визначення впливу туризму на міста та їх жителів. Дослідники визначили, що туризм впливає на людей більше, ніж будь-яка інша сфера промисловості.

В межах цього проекту експертам вдалося створити й рейтинг “найпривітніших” міст за ставленням до туристів. Для цього дослідники проаналізували 500 найпопулярніших серед туристів міст на основі дослідження зручності та зрозумілості інфраструктури, рівня життя жителів, їх відкритість до туристів, а також середній рівень знання англійської мови мешканцями цих міст.

Лідерами за привітністю визнано Сінгапур, Стокгольм і Гельсінкі, а Київ посів 86 місце.

Детальніше ознайомитися детальніше з результатами дослідження можна за посиланням https://travelbird.nl/most-welcoming-cities/ .

Анастасія Токар