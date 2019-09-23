Найстаріший світовий туроператор припинив роботу

Британська туристична компанія Thomas Cook, одна з найстаріших у світі, припинила свою роботу через банкрутство. Цю інформацію 22 вересня оприлюднила прес-служба компанії на своєму офіційному сайті.

Компанія, яка вважається найстарішою в сегменті надання туристичних послуг, повідомила про ліквідацію. Довгий час Thomas Cook перебувала на межі банкрутства і сподівалася на фінансування приватних інвесторів.

Попри значні зусилля досягти очікуваних домовленостей так і не вдалося. Раніше уряд Великої Британії також відмовився надавати компанії фінансову допомогу через великі ризики.

Внаслідок ліквідації близько 600 тисяч туристичних путівок виявилися недійсними, всі авіарейси було скасовано, а рахунки більше 150 тисяч британських клієнтів нині не обслуговуються.

Туристична компанія Thomas Cook розпочала свою діяльність ще в 1841 році. Вона була названа на честь винахідника організованого туризму – Томаса Кука. В останні роки свого існування фірма обслуговувала понад 22 мільйони клієнтів та мала близько 3 тисяч офісів по всьому світу.

Анастасія Нікуліна