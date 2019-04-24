Народжені штормом, або хто такі вікінги насправді

Вікінги. Благословенні Одіном та викохані Тором демони морів. До якого образу цих воїнів ми звикли? Брудні, криваві безбожники. Так, Голівуд непогано постарався задля створення саме такого уявлення. Та невже вікінги насправді єдиною цінністю вважали вбивство? Час розвіяти найпопулярніші міфи про диких язичників, які жахали усю Європу.

Міф №1. Гіганти-вікінги з білявим волоссям, які могли просто розчавити маленьких європейців.

Насправді ж, вони були коротунами, якщо порівнювати з нашими обнадійливими уявленнями. Скелети, які знайшли археологи, вказують на те, що зріст чоловіків був приблизно 170 см, а жінок – 160 см. Помилилися ми і з кольором волосся. Не всі вікінги були блондинами. Більшість з тих, хто жив у Данії, мали руде волосся. Тим не менш, образ білявих воїнів справджується у Північній та Східній Скандинавії.

Міф №2. Вікінгів-жінок було багато.

Як би це не засмутило дівчат, але насправді серед воїнів було надзвичайно мало жінок Тих, хто все ж вирушав у рейди називали «дівами щита». Життя більшості жінок-вікінгів було зав’язане на господарстві та родині. Тим не менш, коли чоловіки йшли на битву чи торгувати, їхні дружини та доньки, окрім обов’язків у будинку, мали слідкувати і за врожаєм, і захищати свою сім’ю. Більш того, заміж жінки виходили з 12 років. Та все ж вони мали набагато більше прав, ніж тогочасні мешканки європейських країн. Вони могли спадкувати майно, просити розлучення і навіть одружуватися вдруге. Коли ж чоловік помирав, жінки-вікінги отримували своє придане назад.

Міф №3. Вікінги були завжди брудними.

Брудні вікінги насправді були чистюлями. Дійсно, вони піклувалися про свою гігієну. Тому можна з легкістю спростувати стереотип про брутального чоловіка, який воює заледве не щодня, а миється раз у півроку. У вікінгів навіть був особливий день для купання – субота. Підтвердженням такої любові до чистоти знову-таки виступають археологічні знахідки: пінцети, бритви, навіть гребінці.

Міф №4. Вікінги прийшли з країн Скандинавії, яких зараз іменують Данією, Норвегією та Швецією.

Так, дійсно. Проте вони йшли досліджувати та завойовувати інші землі по всій Європі і навіть у Північній Америці. Тим більше, вікінгів аж ніяк не можна назвати нацією. Це були різні групи людей, які підкорювалися своїм вождям. Жодна з цих країн навіть не була королівством за часів вікінгів.

Міф №5. Вікінги жили лише грабунком та вбивствами.

Насправді ж, більшість з них займалися землеробством, скотарством, торгівлею та ремеслами. Так, вони дійсно спалювали церкви, вбивали монахів та забирали жінок і золото – тут образ відповідає дійсності. Проте саме такої репутації вони і прагнули. Таким чином, навіть коли кораблі вікінгів просто пропливали поруч з тим чи іншим містом, люди тікали від одного страху. А, може, вони просто хотіли знайти нові землі для життя? Адже вікінги на 500 років раніше за Колумба перетнули Атлантичний океан та досягли Америки.

Міф №6. Вікінги були одягнені у шоломи з рогами.

Пригадуйте мультфільм «Як убити дракона»? Звісно, дослідники не виключають версії, що ці воїни могли носити такі шоломи, але археологічні знахідки це спростовують. Образ вікінгів «з рогами» сформували європейські художники Середньовіччя. Вони створювали картини з книг, у яких норманів описували як язичників, а отже – слуг диявола.

Чому довкола життя вікінгів стільки легенд та міфів? Хтозна. Можливо, для сучасного суспільства ці славетні підкорювачі морів є певним ідеалом героїв холодної Скандинавії, тому і їхній образ так гіперболізують. А, може, нам ніколи не дізнатися, як же насправді жили відчайдушні воїни та вправні землеробами, які всім серцем вірили у богів та підкорялися своїй долі.

Олександра Буленок