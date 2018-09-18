Нарощені нігті — штучна краса?

Стильна зачіска, вдалий make-up та гарно підібраний одяг — запорука успіху кожної сучасної жінки. Охайні доглянуті нігті давно стали невід’ємною деталлю цього образу. Але зазвичай бракує часу та терпіння чекати доки нігті виростуть потрібної довжини й при цьому жоден із них не зламається. Для багатьох вирішення цієї проблеми — нарощування нігтів.

Краса потребує жертв?

Кожна жінка мріє про красиві та довгі нігті, які не потребують щоденного догляду. Нарощування — популярна процедура, яка полегшує життя мільйонам жінок. Попри це, багато-то на неї не наважується, бо як і будь-яке штучне втручання, це має багато «підводних каменів». Краса, звичайно, потребує жертв, але невже через це варто наражати на небезпеку власне здоров’я?

Від Давнього Єгипту до сьогодення

Нарощування нігтів — це подовжування нігтьової пластини з використанням акрилу, гелю та тканинних покриттів (шовк, льон). Перші зразки нинішніх технологій знайдено ще при розкопках у Єгипті, бо дружинам фараонів нігті покривали золотом. Сама послуга з’явилася в 50-х роках. Першими клієнтами були кінодіви, а матеріалами — штучні дорогі імплантати. У середині 70-х років ХХ ст. один стоматолог пошкодив свою нігтьову пластину й, не знайшовши нічого, окрім стоматологічної пломби, запломбував пошкоджену ділянку. Із того часу акрил почали використовувати для нарощування нігтів. До нашого часу акрил змінили, доопрацювали й зараз ми бачимо міцні, гнучкі, та безболісні для зняття матеріали. Кожен охочий, може приховати будь-яку травму чи недолік своїх нігтів або просто скоригувати форму.

Акрил чи гель?

Отже, перш ніж перейти до самої процедури потрібно з’ясувати різницю між покриттям нігтів гелем та акрилом.

Акрил — це суміш пудри та спеціальної рідини (ліквіда), які за змішування швидко твердіють. Потрібно встигнути розподілити суміш на поверхні нігтя лише за пару хвилин. Усі нерівності можна спиляти, а потім полірувати. Усе це триває не більше 15 хвилин на один ніготь. Деякі фахівці вважають акрилові нігті найміцнішими. Сертифіковані препарати не повинні містити шкідливих домішок. Вони не роз’їдають, не висушують нігтьову пластину, а повторюють її структуру та пропускають вологу. Перевага акрилових нігтів, на відміну від гелевих, — природний зовнішній вигляд. Для зняття потрібно тримати нігті в спеціальному розчинні. Після зняття акрилу нігтьова пластина виглядає хворою, неестетичною й, безперечно, потребує лікування та відновлення (покриття вітамінною базою).

Гель — це хімічно розроблений полімер, який функціонує так само як і натуральний ніготь. Його ще класифікують як «живий полімер». Він дозволяє нігтю дихати, пропускає вологу й продукти обміну речовин. Міцне покриття утворюється під впливом ультрафіолетових променів. Унікальністю гелю в здатності до самовирівнювання. Гель забезпечує гарний глянсовий вигляд. Форма нігтів поступово вирівнюється. Результати штучних нігтів тримаються довго, за умови корекції кожні три тижні. У разі появи будь-якого дефекту ніготь нарощують заново. Гель накладають на «тіпси» — спеціальні форми — та опромінюють ультрафіолетом. Позбутися таких нігтів можна тільки спилюванням. Багато вчених наголошують на шкідливості та небажаних наслідках такої процедури. Наприклад, ізраїльські лікарі дійшли висновку, що багато жінок, які довго захоплювалися нарощуванням нігтів, мають онкологічні пухлини рук.

Небезпеки та міфи нарощування

Чутки про шкідливість гелю/акрилу містять і частку правди, і вимислу. Загальних протипоказань до процедури немає, окрім індивідуального несприйняття. Нарощування нігтів може призвести до алергічного та механічного пошкодження нігтьової пластинки. Алергічна реакція супроводжується свербінням нігтьового ложа та стоншуванням нігтьової пластинки. Стосовно механічних уражень, то найпоширеніші серед них — грибок та зміна нігтьової пластини. Якщо на нігті з’явилася жовта пляма, то потрібно терміново знімати нігті, обробити їх антибактеріальною речовиною та обов’язково пройти курс лікування.

Дерматолог та косметолог Дніпропетровської міської клінічної лікарні №15 Яновський Єгор Васильович завіряє: «У разі нігтьового грибка місцеве лікування не дасть стійкого результату. Потрібна системна протигрибкова терапія. Загалом, головний мінус штучних нігтів — погіршення здоров’я чи навіть втрата природніх. Під час нарощування натуральний ніготь втрачає всі природні масла та елементи. Не можна недооцінювати ці препарати. Інтоксикація організму може призвести до розвитку раку, хвороб серця й печінки».

Однак, професійний майстер манікюру в Київській студії краси «Zazerkalie» Наталя, розвіює всі стереотипи. Вона стверджує, що нарощування нігтів нешкідлива, якщо майстер висококваліфікований і чітко дотримується технології процесу. «Основне завдання майстра — тільки злегка зняти верхній шар нігтьової пластини, щоб зробити невеликі шорсткості. Така процедура не шкідливіша за звичайне полірування натурального нігтя. Після цього наносять спеціальні засоби, щоб підготувати нігтьову пластину до накладання акрилу чи гелю. Щоб визначити, чи якісно й правильно виконане нарощування, досить придивитися до того, наскільки щільно матеріал прилягає до нігтьової пластини. Із додатковим зовнішнім покриттям ніготь починає рости швидше, адже на нього перестають негативно впливати зовнішні чинники. Якщо ви вирішили зняти акрил чи гель для того, щоб запобігти ламкості нігтів, необхідно активно приймати вітаміни, щоб можемо впливати на здоров’я наших нігтів зсередини».

Поради

Якщо ви попри все вирішили зробити нарощування нігтів необхідно дотримуватися простих порад:

- робіть нарощування тільки на здорових нігтях;

- приймайте вітамінні комплекси та мікроелементи для зміцнення нігтів;

- систематично робіть ванночки з морською сіллю та змащуйте кутикулу спеціальними засобами;

- у разі неприємних симптомів або пігментації на нігтьовій пластині, не зволікаючи звертайтеся до майстра та знімайте нарощенні нігті.

Окрім гелю та акрилу є й інші способи нарощування. Найпростіший та найдоступніший для всіх — накладні нігті. Їх із різноманітними формами, довжиною та візерунками продають у будь-якому магазині. На знежирені нігті кладуть лак-основу, потім клей (у комплекті) і прикріплюють накладний ніготь із пластика або нейлону, потім підточують та коректують. Зовні це виглядає неприродньо. Ще один недолік — ненадійність, бо за найменшого ушкодження пластик відстає від нігтьової пластинки.

Отже, якщо ви обрали штучні нігті, то будьте готові присвятити чимало часу для дбайливого догляду за ними. Більш того, із такими нігтями потрібно заново звикнути робити звичайні побутові речі: писати, набирати текст на клавіатурі, застібати ґудзики на сорочці тощо. Незважаючи на всі недоліки, ця процедура стає популярнішою та доступнішою. Якщо ви давно мрієте про довгі, гладкі нігті, то послуга нарощування чекає на вас.

Наталія Алтухова

