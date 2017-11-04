Нації, що найбільше подорожують

Експерти назвали нації, які найбільше подорожують. На першому місці опинилися мешканці Гонконгу.

Фахівці транспортної компанії Movehub склали рейтинг націй світу, що найбільше подорожують. На першому місці опинилися жителі Гонконгу, які, як виявилося, відводять туризму більше часу, ніж інші, передає 34travel.

Повідомляється, що жителі Гонконгу, в середньому, подорожують 11,4 разу в рік. При цьому на кожну подорож вони витрачають близько трьох тисяч доларів.

На другому місці виявилися мешканці Люксембурга, середня кількість подорожей яких складає 2,56 разу на рік. При цьому кожна з поїздок їм обходиться в суму близько шести тисяч доларів.

А на третьому місці розташувалося населення Угорщини з кількісним показником 1,62 разу і сумою в 250 доларів, що витрачається на поїздку в середньому.

Також серед націй, що найбільше подорожують, виявилися шведи, фіни, ірландці, швейцарці, датчани, албанці та жителі Сінгапуру.

Марина Білоножка