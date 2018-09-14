Натяжні стелі у вашому будинку: переваги та недоліки

Під час ремонту у нас виникає багато проблем та питань. У гонитві за вдалим дизайном та вигідними цінами дуже легко забути про якусь дуже важливу деталь – наприклад, стелю. Що таке натяжні стелі та як вони можуть полегшити ваше життя? Давайте розбиратися.

Конструкції, схожі на натяжні стелі, почали використовувати дуже давно. У Стародавньому Римі на стелі зазвичай натягували тканину, і це виглядало дуже красиво. Що ж стосується сучасного світу, то натяжні стелі з’явилися в нас тоді, коли винайшли плівку ПВХ. Спочатку її використовували у великих офісних приміщеннях, а також у квартирах. Чому це саме так, зрозуміти дуже легко, адже замість того, щоб виправляти вже наявну стелю, набагато легше її просто сховати. Натяжні стелі виконують саме таку функцію.

Через деякий час натяжні стелі почали використовувати все частіше. Сьогодні це одна з найважливіших частин інтер’єру. Існує декілька видів натяжних стель, які використовуються в наш час. До них належать:

1. Стелі ПВХ;

2. Тканинні стелі.

Натяжні стелі ПВХ

Натяжні стелі, які виготовляються з ПВХ, завжди вимагають попередньої зміни всього приміщення та визначення розмірів. У них є одна дуже вагома перевага – здатність не пропускати воду.

Стелі ПВХ мають декілька різних фактур:

• Глянцеві. Такі стелі найчастіше використовуються дизайнерами з метою надання приміщенню унікального та дивовижного зовнішнього вигляду. Завдяки тому, що вони мають дзеркальну поверхню, усе приміщення візуально збільшується в розмірах.

• Матові. Вважаються варіантом класичного плану, який чудово підійде для будь-якої категорії людей. Така стеля в будь-якому приміщенні прекрасно впишеться в інтер’єр.

• Сатинові. Ці стелі чимось нагадують матові, але в них є свої унікальні особливості. Їх рельєф досить гладкий, а завдяки тому, що фактура трохи відбиває світло, стеля виглядає яскраво-перламутровою.

Тканинні стелі

Якщо ви вирішили встановити собі стелю такого типу, то вам не доведеться мати клопоту з попередньою конфігурацією приміщення. Таким стелям абсолютно не загрожує негативна температура. Окрім цього, вони дуже красиво виглядають.

Із кожним днем натяжні стелі стають усе популярнішими. У процесі монтажу вони дуже прості, що не доставляє робітникам зайвого клопоту. Окрім цього, стелі такого типу здатні служити дуже довгий час, за ними легко доглядати. Люди, які бажають мати красиву й затишну квартиру, обов’язково повинні звернути увагу на свою стелю, адже саме від неї залежить те, як виглядає весь інтер’єр у цілому. Натяжна стеля – це чудове рішення для дизайнера. Однак не варто забувати: якою б гарною не була річ, у неї є не лише переваги, а й недоліки. Розглянемо плюси і мінуси натяжних стель більш детально.

Переваги натяжних стель

• Естетичність. Це одна з найголовніших переваг, яка є в натяжних стель. Навіть, якщо ви підете на ринок і будете обирати стелю для своєї квартири там, то зможете легко переконатися в тому, що нічого гарнішого, ніж натяжна стеля, знайти просто неможливо. Кожен зможе її оцінити і знайти для себе те, що підійде саме для нього.

• Ідеальна рівність. Погодьтеся, що простим фарбуванням і обробкою домогтися досконалої рівності неможливо.

• Універсальність. Натяжну стелю можна використовувати не лише для своєї кімнати, але й для ванни. Як зазначалося вище, до вологи вона дуже стійка, тому навіть через декілька років не зіпсується.

• Безпечність. Безпека натяжних стель була неодноразово перевірена. Її дуже часто обробляють спеціальними сумішами, які захищають від проникнення мікробів і навіть запобігають алергічним реакціям. Окрім цього, натяжні стелі не виділяють жодних запахів.

• Довговічність. Можна легко переконатися на власному досвіді, що натяжні стелі дійсно слугують протягом тривалого часу. Їх перевіряли неодноразово, і завжди результати були приголомшливі. Мінімальний гарантійний термін, який може запропонувати компанія, де ви купуватимете натяжну стелю, складає приблизно п’ятнадцять років. Варто погодитися з тим, що не всі речі здатні прослужити стільки часу.

• Легкість монтажу. Процес абсолютно не важкий, до того ж після закінчення роботи майже не залишається бруду. Будівельне сміття абсолютно не загрожує. Прибирання буде легким і не займе багато часу.

• Можливість творчого підходу. Будь-яку натяжну стелю можна трохи прикрасити. Наприклад, зробити фотодрук. Ви можете порадитися з дизайнером, і він допоможе створити таку стелю, яка не тільки буде просто приголомшливо красивою, але ще й чудово доповнить увесь інтер’єр. Безліч організацій, які займаються стелями такого типу, часто пропонують покупцеві кілька каталогів, у яких є можливість обрати для себе такий малюнок, який найбільше припаде вам до душі. Якщо раптом з’явиться бажання зробити щось своє, то такий варіант теж є доступним. Фотодрук дуже легко нанести на вже готову стелю, тому й на цю справу майстер не згаїть багато часу.

Недоліки натяжних стель

• Висока ймовірність пошкодження від гострого предмету. Цей недолік не надто значний, оскільки, знаючи про нього, навряд чи хтось буде кидати в стелю відточений ніж. Але у випадку, якщо у вас є більярдна кімната, і ви вирішили встановити натяжну стелю туди, то варто бути дуже уважним, адже кий теж досить гострий і може зіпсувати всю красу. Краще не встановлювати натяжну стелю взагалі, якщо кий може вільно до неї дістати. Це допоможе вберегти себе від зайвих витрат.

• Неможливість самостійного встановлення натяжної стелі. Тільки справжній майстер, який досконало знає свою справу, зможе зробити це якісно, не створюючи при цьому додаткових незручностей. Якщо ви людина принципова, і за будь-яких обставин не хочете кликати до себе додому майстра, а віддаєте перевагу роботі своїми руками, то вам краще не встановлювати натяжну стелю. Адже якщо зробити якусь дрібницю у вас не вийде, то ви тільки даремно витратите сили, час і гроші.

Цікавою є думка майстра із встановлення натяжних стель (виробництва Франції та Німеччини) Руслана Кострова:

«Говорити про те, вигідні чи невигідні натяжні стелі – це, як на мене, вже пройдений етап, оскільки люди, які йдуть у ногу з часом, розуміють, що це поступово стало необхідністю в нашому побутовому житті. Інтер’єр, облаштування будинку, модні дизайнерські нововведення – усе це дуже важливо для сучасної людини.

Я завжди говорю людям про те, що натяжні стелі Франції та Німеччини є найоптимальнішим варіантом, адже саме ці країни постійно вдосконалюють технологію виробництва. Вони прагнуть задовольнити всі потреби споживачів. Для людей, які орієнтуються на невисоку ціну, краще замовляти німецькі стелі. Людям же, які готові витрачати багато коштів на інтер’єр свого будинку чи офісу, краще віддати перевагу французькій стелі, яка має більше можливостей та переваг.

Натяжні стелі – це рішення, про яке навряд чи хтось пожалкує. Особисто в моїй практиці такого ніколи ще не було».

Отже, якщо ви вирішили зробити у себе вдома ремонт, і хочете встановити там натяжну стелю, то обов’язково заздалегідь дослідіть усі її плюси та мінуси, щоб у подальшому не зіштовхнутися з неприємними ситуаціями. У жодному разі не варто намагатися зробити все самостійно. Не слід забувати про те, що для кожної справи є своя людина, і встановлення натяжних стель не є винятком із цього правила. Завдяки натяжним стелям, ваш офіс або житлове приміщення може стати не лише красивим, а ще й комфортним, затишним і просто незабутнім.

Оксана Сивоглаз