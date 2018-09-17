Навіки з тобою: найцікавіше про татуювання

Сьогодні молодь часто не вбачає нічого позитивного в подарунках природи у вигляді бездоганної шкіри, а прикрашає її, вкриваючи різними символами, не розуміючи їх значення. У пошуках симпатичної прикраси для тіла люди здебільшого керуються зовнішнім виглядом тату, аніж підтекстами, які воно несе. Та перш ніж перейти до значень найбільш відомих зображень, слід звернутися до того, що ж таке татуювання, та звідки походить традиція нанесення натільних зображень.

Погляд з глибини віків

Тату або татуювання – це процес нанесення перманентного малюнка на тіло методом локального травмування шкіряного покриву з внесенням в нього спеціального пігменту з фарбою. Татуювання з’явилися більш ніж 5000 років тому, їх батьківщиною вважається Французька Полінезія. Метод нанесення малюнків на тіло був винайдений абсолютно випадково: якщо на рану потрапляв попіл, слід після загоєння залишався на все життя. Кажуть, що полінезійські тату-майстри були найбільш вправними з усіх цивілізацій. Для цих народів татуювання було не простою прикрасою, вони були переконані в тому, що духовна сила може проявитися саме таким чином. Широкого розповсюдження культура нанесення візерунків на тіло здобула й серед американських племен: ацтеків, інків та майя.

Біблія й тату

Віряни, яким симпатизує мистецтво татуювання, часто стикаються з дилемою: чи не гріх це, зачіпати цнотливу шкіру голкою? У нас є відповідь: ні, не гріх. Біблія згадує про натільний напис лише раз: «Не зробіть на собі наколеного напису». Та це стосується лише ізраїльського народу, якому був даний наказ не виколювати на шкірі символи чи імена богів, задля відокремлення їх від сусідніх народів.

Що означає твоє татуювання?

Поціновувачі тату часто цікавляться значення окремих зображуваних символів на тілі. І ми знайшли відповіді на них, виокремивши найбільш популярні. Квіткові візерунки – символ жіночності, витонченості. Проте, обираючи такі малюнки, слід вивчити значення окремих квітів. Наприклад, троянда з шипами може означати втрату та навіть божевілля. Якір – глибина, сила, океан, іноді – прив’язаність. Череп – ознака смерті, але якщо зображення виконане в карикатурній формі, воно свідчить про сміливість та безсмертя. Метелик – безсмертя, та з Радянського союзу залишилися переконання про те, що це непристойний символ. Крила янгола, зображені на спині – символізують віру в Бога, безгрішність, духовність, величність. Конюшина – дух, душа, тіло.

Як не припуститися фатальної помилки?

Кажуть, людська сутність полягає у здійсненні помилок та їхньому виправленні згодом. Це й називають школою життя, але є помилки, які виправити не так вже й просто. Як не пожалкувати згодом про «помилку молодості» – розповідає київський топ-майстер тату Артур: «Перш ніж робити татуювання, слід зважити всі «за» і «проти». Часто люди припускаються помилки – імпульсивне прийняття рішення про нанесення тату. Обирають незрозумілі зображення, плюють на кольорову гаму й головне – не мають мотивації, навіщо їм це потрібно. А татуювання лишається гидким віддзеркаленням внутрішнього світу людини на тілі. А потім виходить таке: або живуть з жалем про скоєне, або видаляють її, лишаючи страшні шрами. Невже воно того варте!? З розміром тату також часто виникають проблеми: більшість не можу грамотно співвіднести розмір зображення з частиною тіла, на якому воно буде розташовуватися. Погодьтеся, дивно виглядає маленька літера чи ієрогліф на великому чоловічому плечі. Також клієнти часто обирають тату-художника в залежності від ціни, а не від майстерності. Думка про гроші має бути на останньому місці, коли мова йде про щось, що лишиться на все життя. Зрозуміло, що хороші тату – недешеві, а дешеві тату – нехороші. Тому спочатку слід обов’язково ознайомитися з портфоліо майстра, порівнюючи його з іншими. Найдурніша помилка, якої припускається здебільшого молодь – «набивають» імена коханих. Але практика показує, що тату живе довше будь-яких стосунків. Тому краще вже висловити свої почуття до людини якимось іншим способом. Наразі існує ще одна топова помилка в цій індустрії – прийняття клієнтом рішення про тату в нетверезому стані. Коли людина п’яна, вона імпульсивна, тому здатна на досить дивні вчинки. А виправити кривий малюнок на спині потім буде нелегко».

Підсумовуючи все сказане, згадаємо фразу Шира Хайта: «Ми маємо право на своє власне тіло». Тому кожен індивідуально вирішує, що для нього краще: природна краса шкіри чи татуювання.

Марія Касян