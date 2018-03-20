Навіщо потрібні брекети?

На жаль, рівними і білосніжними зубами від природи можуть похвалитися не всі. Проблема – не тільки в естетиці та впевненості в собі, а й у здоров’ї зубів. Криві зуби – причина проблем з яснами, травленням і здоров’ям у цілому. Найдієвіший спосіб виправлення усмішки – брекети. У яких випадках варто звертатися до лікаря, скільки часу займає лікування і як без проблем пережити період їх носіння – розповіла ортодонт міської стоматологічної поліклініки Катерина Ковальова.

Що таке брекети?

Брекет-системи – конструкції, що вирівнюють зубний ряд та виправляють прикус. Вони не знімаються – їх фіксують за допомогою спеціального клею на поверхні зубів. Кожен брекет має паз, у якому тримається дуга. Саме вона і вирівнює щелепу, «витягуючи» кожен зуб у правильне положення.

Які види брекетів існують?

Брекети класифікують за кількома критеріями: за розташуванням на зубі, за матеріалом і за методикою зв’язування дуги з брекетами.

Залежно від розташування брекети бувають вестибулярні (зовнішні) і лінгвальні (внутрішні).

За матеріалом – металеві; пластикові і керамічні (на вигляд – білі, напівпрозорі); сапфірові – прозорі брекет-системи – вони менш помітні на зубах, ніж керамічні,.

За методикою зв’язування дуги з брекетами розрізняють системи самолігуючі (безлігатурні) і класичні (лігатурні).

На результат лікування всі ці показники не впливають – питання лише в естетиці, міцності системи та вартості. Металеві конструкції міцніші, і лікарю з ними зручніше працювати. У разі пошкодження металевий брекет можна переклеїти, тим часом як керамічний доведеться повністю замінити.

Вартість найдешевшої металевої брекет-системи на одну щелепу становить близько 3 тисяч гривень. Найдорожчі брекети – лінгвальні: хоча вони і приховані від сторонніх очей, однак мають ряд недоліків. За ними складніше доглядати, вони сильно впливають на дикцію і завдають дискомфорту.

Як вибрати?

Про те, яке саме лікування необхідне в конкретному випадку, зможе повідомити лише лікар після особистого огляду. Для виправлення прикусу найчастіше потрібно встановлювати апарат на обидві щелепи, навіть якщо пацієнта бентежить, наприклад, тільки верхній ряд зубів.

Чи є вікові обмеження для лікування брекетами?

Виправити прикус і розташування зубів можна в будь-якому віці. Але краще починати лікування якомога раніше. Деякі патології прикусу без хірургічного втручання можна виправити тільки до 12–14 років. Часто носити брекети доводиться людям старшого віку перед протезуванням. Лікар-протезист не завжди може дати гарантії успішного лікування, якщо у людини порушений прикус.

Чи боляче носити брекети?

Установка брекетів – абсолютно безболісна процедура. Відразу після установки пацієнт може деякий час відчувати дискомфорт: тягне зуби, система натирає щоки або спотворює мову (якщо брекети лінгвальні). Проте всі ці незручності тимчасові і не завдають особливого клопоту. У середньому лікування займає від одного до трьох–чотирьох років залежно від складності ситуації.

Важливо пам’ятати: навіть якщо вам вже почала подобатися ваша усмішка – це не привід перервати лікування, оскільки воно спрямоване не тільки на естетичний результат. Тим паче, тоді положення зубів не буде стабільним – після раннього зняття брекетів вони можуть знову викривитися.

Встановивши брекет-систему, слід регулярно навідуватися до ортодонта. Лікар контролюватиме процес і за необхідності коригуватиме систему. Наприклад, для кращого результату замінюватиме дугу на більш жорстку.

Чи є протипоказання?

Протипоказання до лікування – деякі загальні захворювання, психічні розлади. Наприклад, цукровий діабет або множинний карієс.

Як доглядати за апаратом?

Існує міф, що брекети псують емаль зубів. Насправді емаль псує тільки недостатня гігієна. У процесі лікування треба чистити зуби ретельніше. Ортодонти радять робити це після кожного прийому їжі. Крім того, бажано використовувати йоршики, зубну нитку та ополіскувачі. Якщо необхідна додаткова профілактика – про це скаже лікар.

Чи є обмеження в харчуванні?

Не можна їсти жорстке, липке, занадто холодне або дуже гаряче – це зіпсує брекет-систему. Варто також дотримуватися збалансованого харчування.

Наскільки стабільний результат лікування?

Далеко не всі розуміють, що зі зняттям апарату лікування не закінчується. В ідеалі термін лікування дорівнює терміну закріплення результату: справа в тому, що зуби прагнуть повернутися на колишнє місце. Щоб цього не сталося, необхідно носити спеціальні капи чи пластинки на ніч, або ж використати невидимі пристосування – ретейнери, що кріпляться на внутрішній поверхні зуба. З віком зуби можуть трохи змінити становище – це нормально для всіх людей, а не тільки для пацієнтів ортодонта.

Чи обов’язково видаляти деякі зуби?

Іноді в ході лікування лікар рекомендує видалити кілька зубів. Це потрібно для виправлення прикусу. Не варто цього боятися. Інші зуби набудуть правильного положення і будуть здоровими набагато довше, ніж за скупченості, коли зростає ризик розвитку карієсу і запалення ясен.

Ангеліна Бачуріна