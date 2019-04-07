Неаполівник. Путівник по Неаполю

Приїхавши до Італії, не можна не завітати до Неаполя. Аби не загубитись у місті, тримайте декілька must-visit.
Серце міста — Spaccanapoli
Щоб зрозуміти, як живе місто просто приходьте сюди, пройдіться по площі, поспілкуйтесь з місцевими жителями.
Якщо дивитися з району Вомеро, з вершини музею Сан-Мартіно, можна зрозуміти чому вулиця має таку назву: дорога руйнує історичний центр Неаполя на дві частини, позначаючи пряму лінію від кварталу Спагнолі до кварталу Форчелла.
Одна вулиця Spaccanapoli показує всю сутю і міць міста — пам’ятники, які закарбували у собі історію, магазини ремісників, лицарів, які кричать, і хаос людей, які порушують усі можливі правила дорожнього руху.
Дорогою Ви можете зупинитися і помилуватися монастирем Санта-К’яра, який разом з прибудованою церквою є найбільшим готичним комплексом у місті.
Обов’язково завітайте до монастиря Кларисс, який із фресками і характерними стінами, прикрашеними майоліковими плитами, є однією з найкрасивіших частин усього комплексу.
І якщо за цей час Ви встигнете нагуляти апетит, то зайдіть перекусити у піцерію «Джуліано».
Maschio Angioino
Це фортеця з п’ятьма вежами, кожній із яких дано ім’я.
Серед визначних пам’яток особливої краси — Тріумфальна арка, що з’єднує Torre di Mezzo і Torre di Guardia, виконана з мармуру з багатими прикрасами, рельєфами і скульптурами.
Всередині замку є чудова Сала деї Бароні, де проходять засідання міської ради, і Цивільний музей Неаполя.
Звідси Ви можете перейти до площі Плебісциту і вулиць, де знаходиться галерея Умберто I.
Це комерційна галерея, побудована між 1887 і 1890 роками, з чотирма різними входами і двома пересічними вулицями, які ортогонально покриваються вікнами і куполом.
Piazza del Plebiscito, Teatro San Carlo e Palazzo Reale
Площа Плебісцит — місце-символ Неаполя. Саме там проводять більшість важливих подій та різноманітних мистецьких заходів.
Площа межує з архітектурними пам’ятками рідкісної краси, серед них і церква Сан-Франческо ді Паола, а також Королівський палац.
Останній був побудований на початку 1600-х років за рекордно короткі терміни. А все тому, що король Філіп III повинен був приїхати до Неаполя, але в останній момент передумав і відмінив свій візит.
Неапольське метро
Коли будете їхати з одного кінця міста в інший, озирайтесь по боках. Адміністрація міста подбала про своїх жителів та гостей і вирішила їх розважити: на станціях підземки знаходяться твори сучасного мистецтва.
Ну а станція метро Толедо у 2012 році була удостоєна звання найкрасивішої станції метро у Європі.
Національний археологічний музей
Любителі історії просто зобов’язані потрапити до археологічного музею.
Тут Ви можете милуватися знахідками з єгипетських, етруських, греко-римських і помпейских розкопок, організованих у 26 тематичних розділах.
Після такого занурення у стародавню історію рекомендую зануритися в місцеву кухню. Основним елементом неаполітанської кухні є риба і, зокрема, мідії та молюски.
Поруч із музеєм є ресторан A Figlia d’o Luciano, де Ви можете спробувати класичну неаполітанську їжу.
Підземний Неаполь
Це мережа тунелів і цистерн, яка простягається нижче міста на глибину до сорока метрів.
Протягом двох годин Ви опинитеся під Неаполем і зможете дослідити заглиблення, які під час Другої світової війни використовувалися як бомбосховища.
Кастель-дель-Ово
А ввечері потрібно прогулятися по набережній біля Кастель-дель-Ово.
Що може бути прекраснішим, ніж панорама Неаполітанської затоки і силуету острова Капрі?
У кінці прогулянки Ви побачите Castel dell’Ovo. Побудований на острові, він є одним з найстаріших замків в Неаполі і отримав свою назву з легенди, за мотивами якої Вергілій помістив яйце в одному з підвалів острова, і якщо яйце зруйнувати, то це призведе до лиха.
Музей Каподімонте
Цей музей, уведений в експлуатацію в 1738 році Карлом ді Борбоуном, розташований в палаці ХVIII століття.
Музей простягається на трьох поверхах і містить видатні твори: на першому поверсі знаходиться колекція Фарнезе, яку Карло ді Борбоун отримав від своєї матері, з роботами Тиціана, Ботічеллі, Рафаеля і багатьох інших.
На другому поверсі — колекція робіт, серед яких є твори авторства Караваджо.
У третій частині — художники XIX століття і твори сучасного мистецтва.
Замок Sant’Elmo
На вершині пагорба району Вомеро, у Ларго Сан-Мартіно, стоїть замок Сант-Елмо.
Це середньовічний замок, побудований близько 1300 року на місці каплиці, присвяченій Сант’Ерасмо.
Між XVII і XVIII століттями замок використовувався як в’язниця, а відносно віднедавна там розташований музей, де проводять тимчасові художні виставки.
А тепер швиденько бронюймо квитки і вирушаймо у незабутню подорож!
Віталіна Філоненко