Неаполівник. Путівник по Неаполю

Приїхавши до Італії, не можна не завітати до Неаполя. Аби не загубитись у місті, тримайте декілька must-visit.

Серце міста — Spaccanapoli

Щоб зрозуміти, як живе місто просто приходьте сюди, пройдіться по площі, поспілкуйтесь з місцевими жителями.

Якщо дивитися з району Вомеро, з вершини музею Сан-Мартіно, можна зрозуміти чому вулиця має таку назву: дорога руйнує історичний центр Неаполя на дві частини, позначаючи пряму лінію від кварталу Спагнолі до кварталу Форчелла.

Одна вулиця Spaccanapoli показує всю сутю і міць міста — пам’ятники, які закарбували у собі історію, магазини ремісників, лицарів, які кричать, і хаос людей, які порушують усі можливі правила дорожнього руху.

Дорогою Ви можете зупинитися і помилуватися монастирем Санта-К’яра, який разом з прибудованою церквою є найбільшим готичним комплексом у місті.

Обов’язково завітайте до монастиря Кларисс, який із фресками і характерними стінами, прикрашеними майоліковими плитами, є однією з найкрасивіших частин усього комплексу.

І якщо за цей час Ви встигнете нагуляти апетит, то зайдіть перекусити у піцерію «Джуліано».

Maschio Angioino

Це фортеця з п’ятьма вежами, кожній із яких дано ім’я.

Серед визначних пам’яток особливої краси — Тріумфальна арка, що з’єднує Torre di Mezzo і Torre di Guardia, виконана з мармуру з багатими прикрасами, рельєфами і скульптурами.

Всередині замку є чудова Сала деї Бароні, де проходять засідання міської ради, і Цивільний музей Неаполя.

Звідси Ви можете перейти до площі Плебісциту і вулиць, де знаходиться галерея Умберто I.

Це комерційна галерея, побудована між 1887 і 1890 роками, з чотирма різними входами і двома пересічними вулицями, які ортогонально покриваються вікнами і куполом.

Piazza del Plebiscito, Teatro San Carlo e Palazzo Reale

Площа Плебісцит — місце-символ Неаполя. Саме там проводять більшість важливих подій та різноманітних мистецьких заходів.

Площа межує з архітектурними пам’ятками рідкісної краси, серед них і церква Сан-Франческо ді Паола, а також Королівський палац.

Останній був побудований на початку 1600-х років за рекордно короткі терміни. А все тому, що король Філіп III повинен був приїхати до Неаполя, але в останній момент передумав і відмінив свій візит.

Неапольське метро

Коли будете їхати з одного кінця міста в інший, озирайтесь по боках. Адміністрація міста подбала про своїх жителів та гостей і вирішила їх розважити: на станціях підземки знаходяться твори сучасного мистецтва.

Ну а станція метро Толедо у 2012 році була удостоєна звання найкрасивішої станції метро у Європі.

Національний археологічний музей

Любителі історії просто зобов’язані потрапити до археологічного музею.

Тут Ви можете милуватися знахідками з єгипетських, етруських, греко-римських і помпейских розкопок, організованих у 26 тематичних розділах.

Після такого занурення у стародавню історію рекомендую зануритися в місцеву кухню. Основним елементом неаполітанської кухні є риба і, зокрема, мідії та молюски.

Поруч із музеєм є ресторан A Figlia d’o Luciano, де Ви можете спробувати класичну неаполітанську їжу.

Підземний Неаполь

Це мережа тунелів і цистерн, яка простягається нижче міста на глибину до сорока метрів.

Протягом двох годин Ви опинитеся під Неаполем і зможете дослідити заглиблення, які під час Другої світової війни використовувалися як бомбосховища.

А ввечері потрібно прогулятися по набережній біля Кастель-дель-Ово.

Що може бути прекраснішим, ніж панорама Неаполітанської затоки і силуету острова Капрі?

У кінці прогулянки Ви побачите Castel dell’Ovo. Побудований на острові, він є одним з найстаріших замків в Неаполі і отримав свою назву з легенди, за мотивами якої Вергілій помістив яйце в одному з підвалів острова, і якщо яйце зруйнувати, то це призведе до лиха.

Музей Каподімонте

Цей музей, уведений в експлуатацію в 1738 році Карлом ді Борбоуном, розташований в палаці ХVIII століття.

Музей простягається на трьох поверхах і містить видатні твори: на першому поверсі знаходиться колекція Фарнезе, яку Карло ді Борбоун отримав від своєї матері, з роботами Тиціана, Ботічеллі, Рафаеля і багатьох інших.

На другому поверсі — колекція робіт, серед яких є твори авторства Караваджо.

У третій частині — художники XIX століття і твори сучасного мистецтва.

Замок Sant’Elmo

На вершині пагорба району Вомеро, у Ларго Сан-Мартіно, стоїть замок Сант-Елмо.

Це середньовічний замок, побудований близько 1300 року на місці каплиці, присвяченій Сант’Ерасмо.

Між XVII і XVIII століттями замок використовувався як в’язниця, а відносно віднедавна там розташований музей, де проводять тимчасові художні виставки.

А тепер швиденько бронюймо квитки і вирушаймо у незабутню подорож!

Віталіна Філоненко