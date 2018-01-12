Небезпечне схуднення

Швидко хочете позбавитися від зайвих кілограмів перед Новим Роком, Днем народження або відпочинком на березі моря? Причин, які штовхають дівчат до вибору «швидких» методик схуднення безліч, однак чи варті вони втраченого здоров’я? На жаль, іноді жага краси за будь-яку ціну, особливо у жінок, чомусь стає першочерговим завданням, ніж турбота про власне здоров’я. Саме на бажанні, попри все швидко позбутися від зайвої ваги, сьогодні збагачується не один фітнес-клуб.

В останні пів року неабиякої популярності набули експрес програми тренувань, які обіцяють позбавитися від 10 зайвих кілограм за місяць. Вам потрібно лише купити абонемент, який передбачає щоденні виснажливі тренування протягом місяця. Тренери запевняють, що ви не лише позбавитесь від зайвої ваги, а й значно покращите своє здоров’я.

Однак лікар-кардіолог Наталія Хоменко трохи іншої думки: «Коли справа доходить до фізичних навантажень, дуже важливо не перестаратися, тому що це один з тих випадків, коли «більше не означає краще». Непідготовленій людині від таких інтенсивних тренувань може стати лише гірше. Може виникнути синдром «перетренерованості», ви будете постійно втомлені, а бажання йти займатися спортом й взагалі зникне. Однак це ще не найстрашніше. Завдяки таким навантаження можна довести себе до інфаркту, адже найбільше навантаження при фізичних вправах відчуває серце, і найменші відхилення в правильному функціонуванні серцевих скорочень і кровотоку можуть привести до серйозних ускладнень».

Крім того лікар зазначив: «Якщо перебільшити з фізичними навантаженнями м’язи і кістки можуть бути пошкоджені. Є кілька головних джерел ризику:

Регулярні надмірні навантаження збільшують в м’язах кількість молочної кислоти, що тягне за собою болі і навіть порушення обміну речовин. Є ризик травм, які можуть спричинити за собою ускладнення. Важкі переломи, часті вивихи, розтягнення, порвані зв’язки і навіть м’язи – все це має місце при занадто інтенсивних навантаженнях на організм. Існує ризик деформації будови тих чи інших кісток, а також м’язів через тривалий вплив на них за допомогою фізичних вправ.» Як же тренуватися, щоб не нашкодити організму?

В спорті, як і в будь-якій іншій справі, важливий правильний підхід. Існує декілька основних правил,що допоможуть не лише покращити свій зовнішній вигляд,а й здоров’я.

1.Завжди розігрівайте м’язи перед тренуванням . Це підготує серцево – судинну систему до майбутнього навантаження, крім того покращить кровообіг в м’язах , підвищить еластичність сухожиль, та збільшить обсяг рухів. Розминка потрібна для зменшення ризику травмуватися , та щоб уникнути розтягувань і розривів зв’язок, тому не нехтуйте цією важливою частиною тренувального процесу. Витрачайте на розігрівання від 10 хвилин.

2. Виділяйте достатню кількість часу на тренування. Ідеальний проміжок часу для занять спортом від 1 до 1,5 години. Про це особливо слід пам’ятати тим, хто хоче позбутися зайвої ваги. Якщо ваше тренування триває всього півгодини, схуднути, тренуючись подібним чином, ви не зможете, адже організм не встигне дістатися до жирових запасів.

3. Не переривайте різко ваше тренування. Завжди пам’ятайте про це правило, тому, що різке припинення навантаження може бути дуже небезпечним для здоров’я. Наша серцево – судинна система може неправильно зреагувати, і серце може раптово зупинитися.

4. Як ми вже вияснили, кожного дня ходити у спорт зал не варто. М’язи людини мають встигнути заповнити енергетичні запаси і звикнути до навантаження, тому перерва між заняттями повинна бути обов’язково . Щодня можуть тренуватися лише професійні спортсмени, адже вони мають свої власні тренувальні програми і постійно знаходяться під наглядом високо кваліфікаційних тренерів та лікарів.

5. Чекати на швидкі результати безглуздо. М’язи реагують на навантаження не раніше, ніж через місяць – два після початку регулярних занять. Спочатку стане помітно , що тренування почали переноситися легше, а потім вже ваше тіло почне змінюватися: жирові відкладення зменшуватися, а тонус і обсяг м’язової маси збільшукватися

6. Зверніть увагу на протипоказання. Перед купівлею абонементу у спортивний зал обов’язково порадьтесь з вашим лікарем . Програму своїх тренувать будуйте відповідно до його рекомендацій. Заняття спортом слід значно обмежети, якщо у вас наявні захворювання серцево – судинної, дихальної, шлунково – кишкової, ендокринної систем.

Харчування

Іноді в гонитві за ідеальним тілом дівчата до занадто інтенсивних тренувань ще додають сувору дієту, забираючи зі свого раціону важливі життєво необхідні продукти. Тим самим вони забувають,що їжа – єдине джерело енергії, необхідне для підтримання працездатності.

Виснаження організму призводить до погіршення самопочуття, запаморочення й втрати свідомості, а якщо вчасно не зупинитися, то й взагалі можна потрапити на лікарняне ліжко. Лікар-дієтолог Світлана Рудницька зазначає: «Пам’ятайте, що організм не терпить експериментів над собою. Не варто переїдати, але в той же час ваш організм не повинен відчувати дефіциту поживних речовин і тим більше рідини.»

Зі слів Світлани , організм повинен отримувати вітаміни і поживні речовини кожен день. Якщо просто фанатично нічого не їсти, то можна зіпсувати здоров’я. Ваше завдання налагодити розумне харчування з огляду на два основних правила: перше – розмір порцій повинен бути помірним, не наїдатися зайвого. Друге – слід вживати правильні продукти. Солодощі, борошняні вироби, жирні продукти вживати не можна ні до, ні після тренування, їх взагалі краще звести до мінімуму. Основу харчування повинні складати знежирені білкові продукти,крупи, зелень, фрукти та овочі.

Загалом до всього у житті варто підходити з розумом, й процес схуднення тут не виняток. Потрібно намагатися бути у формі не лише в період свят або літньої відпустки, а й все життя. Адже, навіть якщо за короткий термін вам і вдасться позбавитися зайвих кілограм, то здоров’я відновлювати доведеться значно довше.

Крістіна Биковець