Незабаром стартує Kyiv Tourism Forum 2019

Київська Туристична Асоціація разом з Управлінням туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації повідомляють, що 4 жовтня 2019 р. відбудеться перший Kyiv Tourism Forum 2019. World cases.

На Форумі міжнародні спікери поділяться власним досвідом та реальними кейсами у трьох панелях.

Зокрема учасники почують таких спікерів:

Ingrid Sieder – Генеральний директор, SiederTourismStrategies (Австрія) – Відень, одна з провідних світових MICE дестинацій: стратегія успіху Vienna Convention Bureau.

Lana Balkar – Старший менеджер з маркетингу, Expo 2020 Dubai (ОАЕ) – Один захід, 192 країн-учасниць, 25 мільйонів відвідувань. Як залучити відвідувачів на мегаподію?

Rozalina Kreissl – Генеральний менеджер та власник, Mercury 97 (Болгарія) – Як Київ може конкурувати з популярнішими містами?

Aigars Smiltans – Директор, MEET Riga (Латвія) – Як дестинації бути привабливою для закордонних зустрічей та заходів і чому важливо диверсифікувати клієнтів.

Christopher Hinteregger – Генеральний Директор, PKF tourismexperts, (Австрія) – Основні чинники успішного розвитку туристичних дестинацій.

Alexandra White – Менеджер з розвитку бізнесу, STR (Велика Британія) – Новини на ринку гостинності (ключові тренди та прогнози) в Україні та Києві.

Jekaterina Wilde – Регіональний консультант, STR (Велика Британія) – Новини на ринку гостинності (ключові тренди та прогнози) в Україні та Києві.

Yasemin Pirinccioglu – Генеральний директор, VIP Tourism (Туреччина) – Застосування творчості та мотивації у стимулюванні подорожей та організації подій.

Janek Rubes (Honest Guide) – YouTube-блогер (Чехія) 517 тис. підписників – Як блогер може розкрутити туристичну дестинацію.

Alyshia Ford (Psycho Traveler) – YouTube блогер (Велика Британія) 203 тис. підписників – Що можна та чого не можна робити, співпрацюючи з лідерами думок.

Крім того, підприємці та менеджери отримають нові знання і дієві практики для розвитку власних компаній в індустрії туризму та візьмуть участь у трьох панельних дискусіях: MICE, LEISURE, TRENDS. Наприкінці кожної з них учасники зможуть долучитися до обговорення запитань.

Організатори запрошують усіх, чия професійна діяльність пов’язана із туристичною індустрією, сферою гостинності, організацією заходів та наданням інших суміжних послуг.

Учасники Kyiv Tourism Forum 2019 матимуть можливість здобути нові контакти та надихнутись успіхом інших.

Анастасія Нікуліна