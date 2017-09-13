Незаїжджена Україна

Міста, про які мало говорять, але які можуть закохати в себе. Коротка візитівка Чорткова, Рогатина та Галича – Україна має чим дивувати.

Київ, Львів, Одеса… Ці міста приваблюють чимало туристів з України та світу. Великі, красиві, зі своєрідною архітектурою, мальовничими краєвидами, особливою атмосферою та розвиненою інфраструктурою. Тут є де погуляти, спорожнити гаманці та просто гарно відпочити.

Хоча завзятихммандрівникам такі подорожі можуть набриднути. І не потрібно розчаровуватися, адже в Україні має ще безліч сіл та містечок, про які мало хто знає, але ці куточки можуть здивувати. Серед них я б виділила три міста, які не залишать вас байдужими. Чортків, Рогатин і Галич – компактні, історичні та затишні.

Знайомтесь, Чортків!

Чортків – місто в Тернопільської області. Воно зручно розташовується у долині річки Серет. Сполучення з іншими містами досить вигідне. Навіть потяг «Київ-Рахів» проїжджає через цю станцію. А дорога з Тернополя займає близько півтори години автобусом.

Почати оглядини старенького містечка варто із Домініканського костелу, який знаходиться у центрі міста. Його відразу видно, якщо йти з вокзалу дорогою прямо і нікуди не звертати. Сучасний вигляд споруда набула лише на початку минулого століття стараннями архітектора Яна Саса-Зубжинського. Костел святого мученика єпископа Святослава вважається однією з найкрасивіших споруд у неоготичному стилі в Україні. Нижня частина храму побудована з каменю, верхня – з червоної цегли. Усередині знаходяться вишукані різьблені статуї святих. Крім того, домініканці зберігають копію ікони Божої Матері Святого Розарію. Якщо ж вам пощастить потрапити до костелу в неділю, то матимете можливість насолодитися незабутнім звучанням органу.

Зручною для туристів особливістю Чорткова є те, що всі цікаві місця розташовані переважно в центральній частині міста і багато ходити чи їздити не потрібно. Так, недалеко від костелу, метрів через 300, височить не менш знаменита ратуша. Чотирикутна вежа, яка завершується гострим шпилем, з флюгером-півником, ніби об’єднує центр міста з його вулицями і майданом. Годинник, встановлений на ратуші, виготовили швейцарські майстри. Тут знімались фрагменти художніх фільмів «Діти підземелля», «Квартет Гварнері», «Вершники», «Вишневі ночі».

Спускаючись униз по вулиці і йдучи повз ратушу, ви побачите Церкву Святого Архангела Михаїла. Ліворуч заховалася ще одна архітектурна пам’ятка – найдавніша споруда міста, замок, збудований у 1610 році. Ця твердиня, незважаючи на свою занедбаність, володіє всіма атрибутами місця романтичного: стінами дванадцятиметрової висоти, вежами, фресками на залишках стін у дворі замку тощо. Взагалі, все свідчить про те, що у ХVІІІ столітті тут був палац у неоренесансному стилі. І, звичайно ж, будівля овіяна легендами – про багатокілометрові ходи під містом, про скарби і навіть про замурованого живцем монаха. Може й замок не здивує вас своєю красою, але 2-3 ефектних селфі в Instagram вам удасться зробити.

А, взагалі, можна просто пройтися Чортковом і цього буде достатньо, аби в нього закохатися. Мандруючи центральними вуличками міста, ви мовби переноситеся у минулі століття. Будьте уважні! Великий ризик пройти повз цікавий будинок, не помітити оригінальне вікно, балкон, арку, башеньку або ковану решітку найнесподіванішої форми та розміру.

Перед тим, як одразу повертатися додому, подумайте двічі! Адже було б добре спуститися до гіпсової печери «Млинки» у селі Залісся, що поблизу Чорткова. Її довжина складає 46 125 м. Таке завершення подорожі до цього міста точно запам’ятається надовго!

Рогатин – другий Львова побратим

Саме так про своє місто кажуть місцеві. Окрім частини жителів Івано-Франківщини та істориків, такого куточка, як Рогатин, напевно, не знає ніхто. У крайньому випадку, уважний турист зверне увагу на центральну частину міста і поїде далі чи до Карпат, чи до Львова, чи до Тернополя (Рогатин – центральна точка перехрестя доріг). Але, врешті решт, навіщо витрачати час і їхати ще за сотні кілометрів, якщо можна зупинитися і пройнятися справжнім духом західноукраїнських містечок?

Перш за все, варто відвідати найбільш відомі місця Рогатина — пам’ятник Роксолані, церкву Святого Духа та костел Святого Миколая. Це найголовніші об’єкти екскурсій, на які приїжджають до містечка. Навколо пам’ятника цвітуть каштани (такий собі міні-Київ) та величезні ялини, а ввечері з’являється прекрасне освітлення площі і просто надзвичайний запах повітря. Костел Святого Миколая розташований одразу ж через дорогу від Роксолани. Він чудово зберігся, незважаючи на те, що був побудований ще у ХV ст.

Ну і на завершення культурної програми – церква Святого Духа й дім Насті Лісовської або славнозвісної Роксолани. До речі, саме ця історична особа стала причиною візитів до міста не однієї знімальної групи. Перша відвідала його для зйомок фільму «Роксолана» з Ольгою Сумською, друга – для створення реклами вже турецького серіалу про рогатинську легенду.

В рогатині знайдеться скарб і для мандрівного ботаніка. Чортова гора – природоохоронна територія з рослинністю, характерною для степу серед лісів. Про назву цієї гори ходить легенда, що давно-давно чорти та інша нечиста сила вирішили нашкодити мешканцям міста за те, що були вони дуже побожні. Отож, вирішили вони скинути на місто земляну гору, щоб усі загинули. Зібрали чорти землю та й понесли, але тут закукурікали півні, і мусила нечиста сила ховатися. А на тому місті, де їх застав світанок, залишилася велика земляна гора, що її несла нечисть на загибель рогатинцям.

Тут є ще одне цікаве місце, яке молодь Рогатина називає «паралони». А все через те, що туди навезли шматків паралону близько 30 м в довжину та декількох метрів у висоту. Тут збувається дитяча мрія впасти з висоти і не вдаритися, бо відчуття таке, що падаєш на пір’я. Діти зробили тарзанку і стрибають щодуху, та і старші знаходять собі розвагу.

Звичайно, влітку занять більше і зелень особливо прикрашає місто. В теплу пору улюбленим місцем рогатинців стає каньйон, де щорічно відбувається мотокрос. В околицях міста є озеро під назвою «Бейжине», яке протягом року має сталу температуру +4, тому кажуть, що йому притаманні лікувальні властивості.

Запрошуємо до історичного Галича

Місто-історія — так без перебільшення можна охарактеризувати дане містечко. Вже з його околиць відчувається важка рука минулого та дух старовини. Це одразу заворожує та манить. Галич розташований в Івано-Франківській області. Найкраще добиратися сюди через обласний центр.

Найсимволічнішим пам’ятником міста, який розміщено на майдані Різдва в центрі міста, є Данило Галицький на коні. Скульптори хотіли зобразити князя-переможця, який зумів об’єднати галицькі та волинські землі.

Якщо вже торкатися історії міста, то як не згадати національний заповідник «Давній Галич». На його території налічується більше двохсот археологічних пам’яток, які є «живими» свідками зародження та розвитку міста. Варто зазначити, що порівняно з іншими історичними містами, тут все досі непогано збереглось.

Особливою й неперевершеною окрасою міста є Галицький замок, який стоїть на Замковій горі. Звідси відкривається незабутній і мальовничий краєвид на кількадесят кілометрів. Добре видно не лише саме місто, але й околиці. А за кілька кілометрів від Галича розташована найчистіша в Європі річка – Лімниця. Її воду можна пити без фільтрування, адже вона розташована у слаборозвиненому та важкодоступному місці Карпат.

Галич – не лише історичне містечко, тут можна також активно відпочити: і до гір недалеко, і сплавитися можна (оскільки через місто протікає Дністер, Галич часто є початковою точкою для сплавів), і просто поніжитися на березі Дністра.

Таким чином, якщо вам набрид мегаполіс, ви стомилися від сірих робочих буднів, офісів, багатоповерхівок, заторів, важкого повітря, то пора вирушати у мандрівку маленькими містечками нашої країни. Ви знайдете не лише спокій та затишок провінції, але й зможете відвідати історичні місця, насолодитися мальовничими краєвидами і просто гарно провести вільний час. Прямуючи через ці міста, обов’язково присвятіть годинку-дві для короткої екскурсії. Відкривати нове завжди цікаво.

Христина Івасюк