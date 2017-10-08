Незвичайний круїз Амазонкою

Круїз за тисячу миль від океану запропонувала одна із туристичних агенцій.

Туристична компанія “Fred.Olsen Cruise Lines” пропонує своїм клієнтам круїз Амазонкою, найбільшою річкою у світі. Агенція обіцяє незабутні враження, комфортний лайнер “Braemar”, знайомство з незвичайною флорою та фауною, неймовірні краєвиди та казкові міста, знайдені далеко в середині джунглів.

Шлях корабля пролягає від Барбадосу, до Сантарему, далі судно прямує по Атлантичному океану вздовж берега Бразилії. Перед тим, як круїзний лайнер увійде до порту Сантарем, туристи матимуть можливість побачити одне із чудес світу: місце, де річки Амазонка та Тапайа зустрічаються, але не зливаються. Один із відвідувачів цього туру, Марк Елліс, написав такий відгук у своєму щоденнику: “Подорож круїзним лайнером може здатися не зовсім гарною ідеєю для тих, хто хоче пригод. Але це не звичайний круїз – насправді, ми знаходимось за тисячу миль від океану. Ми досліджуємо Амазонку, і розмір річки такий же вражаючий, як і її краєвиди”.

Автор: Анастасія Токар