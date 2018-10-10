Ні року без епідемії: чому українці хворіють на грип?

Щороку в холодні пори року медики фіксують епідемію грипу в Україні. Минулого сезону вірусом заразилися 5,8 мільйонів українців, 259 тисяч з них лежали в лікарнях, а 391 людина померла через грип. Чому вірусні захворювання в ХХІ столітті досі проблема для українців і що очікувати цього року?

Епідемія на носі

Не лише «білі мухи», а хвороботворні бактерії налетіли на Україну з початком холодів. Зростання захворюваності на ГРВІ медики вже прогнозують з перших дн ів грудня. Як наслідок, закриті на карантин школи, вщент заповнені лікарняні ліжка й декілька десятків летальних випадків. Цього року фахівці найбільше чекають на циркуляцію двох штамів грипу: A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) та B/Brisbane/60/2008. А от широкого поширення вірусу А/California/7/2009 (H1N1), який минулого року наробив багато лиха, лікарі не прогнозують.

Анна Мироненко, заввідділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології інфекційних хвороб ім. Громашевського повідомляє: «Стосовно вірусу Б-БРІЗБЕН, який уперше був виділений у 2008 році, з 2011 року він у нас не циркулював. Слід звернути увагу, що діти, які народилися після 2011 року , ніколи не стикалися з вірусом цієї генетичної гілки. Тому вони є тією групою, яка може частіше хворіти з ускладненнями в тому числі. Але вірус групи Б приходить до нас досить пізно, десь лютий-березень.»

Імунітет на сезон

Найефективнішим способом захиститися від грипу медики всього світу вважають вакцинацію. До України вже завезли 150 000 доз вакцин «Джісі Флю» та «Ваксігрип» з Кореї та Франції. Для 42-мільйонного населення це вкрай мало, однак мізерний і попит. Щороку в Україні проти грипу вакцинується не більше 1% громадян. Водночас у США та країнах ЄС рівень охоплення вакцинацією сягає 65%.

Купити вакцину можна будь-де, головне — мати із собою термоконтейнер з холодоелементами. В іншому разі препарат може зіпсуватися. Медики радять купувати вакцину в поліклініці після того, як лікар оглянув і дав дозвіл на щеплення. Коштує препарат сто дев’яносто гривень, сама ж процедура — безкоштовна. Після щеплення, протягом двох-трьох тижнів організм людини випрацьовує імунітет, якого вистачає на весь сезон.

Головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій зазначає: «Вакцинація від грипу не включена в Україні в календар щеплень. І для того, щоб вплинути на епідеміологічну ситуацію, нам потрібно досягти близько 75%. На сьог однішній день у нас вакциновано менше, ніж 0,2% населення. І навряд чи ми зможемо зробити більше щеплень через нестачу вакцини. Люди, які вже пройшли вакцинацію, мають лише індивідуальний захист, тому загроза грипу не слабшає.

Щеплені чи ризиковані

Першочергово вакцинації потребують лікарі та медперсонал, бо вони постійно контактують із хворими. Фахівці радять щепитися військовим та працівникам екстрених служб. Про вакцинацію потрібно подбати особам, які потребують щеплення за станом здоров’я — це люди з хронічними патологіями, такими як серцево-судинні захворювання, зокрема вроджені або набуті вади серця. У групу ризику потрапляють хворі на діабет, люди із захворюваннями органів дихання (бронхіальна астма, муковісцидос). Дуже важлива категорія, яка потребує вакцинації — вагітні або жінки, які планують завагітніти в період епідемії. Ризики захворіти на грип у них у п’ять разів вищі, ніж у не вагітних жінок. Також медики радять щепитися людям похилого віку.

Профілактика чи самообман

У надії захиститись від грипу люди поспішають до аптек. Популярністю користуються широко розрекламовані препарати для профілактики грипу. Однак, як запевняють медики, ці препарати ніяк не впливають на організм: ні добре, ні погано. Худішим стає лише гаманець.

Терапевт Богдана Мокрицька пояснює: «Звичайно, ми рекомендуємо правильне харчування, здоровий спосіб життя, прогулянки. Проте профілактичні ліки — це самообман, навіяний численною рекламою. Препарати такі як «Аміцитрон» у своєму складі містять парацетамол — це жарознижуючий препарат, а також вітамін С, який краще приймати з натуральних продуктів».

Ми те, що ми їмо

І хоч правильне харчування не панацея, воно все ж відіграє велику роль. У холодний період дієтологи закликають відмовитися від щоденного споживання солодощів. Цукерки, тістечка, вироби із білого борошна, напої з великою кількістю цукру знижують здатність організму протистояти інфекціям. До списку табу також зараховують смажені страви та їжу, насичену консервантами: ковбаси, сосиски, паштети. Ці продукти знижують розвиток кишкової мікрофлори, яка є бар’єром проти попадання хвороботворних вірусів та бактерій в організм. Смажену рибу та м’ясо дієтологи пропонують замінити вареними, а щоб смакувало, радять додавати домашні соуси. Загалом же фахівці пропонують дотримуватися правильного харчування.

Д ієтолог Оксана Скиталінська консультує: «По-перше, варто звернути увагу на якісний білок, який відповідальний за побудову імунних клітин. Насамперед це яйця, сир, риба, птиця, можуть бути бобові. По-друге, слід вживати продукти, які зміцнюють кишковий імунітет, тобто пробіотики. Це кисломолочні продукти: кефір, ряжанка, але без різноманітних наповнювачів та цукру. По-третє — пребіотики, які сприяють росту корисної мікрофлори. Це квашена капуста, помідори, огірочки, мочені яблука, а також продукти багаті інуліном — кава з цикорію, топінамбур, листя цикорію, зерна льону, варений буряк. Неодмінно раджу вживати овочі, фрукти, ягоди. Обов’язково продукти, які багаті вітаміном С, тому що він стимулює роботу імунітету і покращує роботу печінки. Це свіжа квашена капуста, настій шипшини (не дуже міцний), петрушка».

Ольга Кравченко