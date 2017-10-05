05.10.2017 - Новини

Нобелівська премія знайшла свого лауреата

Британському письменнику Кадзуо Ісіґуро сьогодні присудили Нобелівську премію.

Британський письменник Кадзуо Ісіґуро, відомий своєю новелою “The Remains of the Day“, сьогодні отримав Нобелівську премію. Митець народився в японському містечку Наґасакі. Переїхав до Великої Британії зі своєю сім’єю у віці п’яти років. Ісіґуро полюбляє писати про час, людську пам’ять, філософські проблеми буття. У своєму творчому доробку письменник має не лише книги та новели, але й сценарії до фільмів та серіалів.

“Це (премія) величезна честь для мене більшою мірою тому, що з цією винагородою я стою на відстані декількох кроків від найвеличніших авторів…” – прокоментував Ісіґуро.

Автор: Анастасія Токар