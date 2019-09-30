Новий рекордний за розміром аеропорт: цього разу – в Пекіні

Як він виглядає, які напрямки обслуговує і що в ньому цікавого? Читайте (і дивіться!) далі.

Міжнародний аеропорт Дасін відкрився напередодні в Пекіні. Його площа – 700 тисяч квадратних метрів. Це новий найбільший за розміром аеропорт у світі, – повідомляє BBC .

Рекорд полягає в тому, що таку площу – еквівалентну розмірам 98 футбольних стадіонів – займає лише перший і поки що єдиний термінал. Згори він нагадує велетенську морську зірку. Незабаром має з’явитися другий термінал – він розташовуватиметься в південній частині летовища.

Проект аеропорту розробила Заха Хадід – архітекторка ірако-британського походження. Бюджет проекту сягнув 11 млрд доларів. Будували аеропорт 5 років.

За завантаженістю Дасін має стати другим аеропортом після Атланти. Очікують, що нове пекінське летовище щороку обслуговуватиме 72 мільйони пасажирів. Таких показників аеропорт має досягти за 5 років, а згодом – підвищити свою пропускну здатність аж до 100 мільйонів пасажирів на рік. Для порівняння: Міжнародний аеропорт Дубай обслуговує за рік майже 80 мільйонів пасажирів; Франкфурт-на-Майні – понад 60 мільйонів; Бориспіль – понад 12 мільйонів. Наразі другим за пасажиропотоком після аеропорту Атланти є пекінський аеропорт Шоуду: саме його надмірна переповненість і необхідність розвантаження стала однією з причин будівництва Дасіна.

Більшість рейсів, які обслуговуватиме Дасін, – внутрішні. Міжнародні маршрути налічують усього 15 напрямків. України серед них немає. Найближчі – Варшава, Гельсінкі і Лондон. Серед найвідоміших авіакомпаній, з якими співпрацюватиме Дасін, – British Airways, Finnair, Malaysia Airlines.

Зазначають, що Дасін – вузловий аеропорт, концептуально призначений для пересадки на перетині залізниць та швидкісних автомагістралей. Саме летовище розташоване за 46 кілометрів від центру столиці, до якого йдуть одночасно три види громадського транспорту: автобус, метро та високошвидкісна залізниця.

З цікавого: щоб побудувати Дасін, довелося знести 11 населених пунктів, ще 24 – перенести через близькість до шумного аеропорту. Загалом переїхати довелося двадцятьом тисячам людей. Витрати на зміну житла мешканцям компенсували: власникам виплатили по 150 тисяч доларів; орендарям – по 300 доларів, але щомісячно.

Аеропорт Дасін відповідає високим екологічним стандартам. Завдяки використанню природних освітлення та вентиляції споживання енергії буде максимально скорочене. У терміналі працює система збору та використання дощової води. Увесь транспорт, що обслуговує аеропорт, – екологічно чистий.