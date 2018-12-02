Новий рік по-європейськи

Новий рік ніколи не приходить один. Щоразу попереду мчаться знайомі запитання: «Де та як його святкувати?», «Як зекономити?» тощо. Новорічна закордонна подорож — задоволення не з дешевих. Але знайти цікаві варіанти серед пропозицій тітоньки Європи таки можна.

Якщо набридло знову бачити політиків на екрані під бій курантів і величезну миску традиційного олів’є, саме час замислитися над урізноманітненням варіантів святкування. Як щодо виїзду за кордон? Інтернет буквально кишить тисячами заманливих пропозицій із усіх куточків світу, які кличуть до себе на ялинку (навіть тих, де ялинок не буває). Кожна країна може порадувати й зацікавити запропонованими враженнями та емоціями, але як визначитись, що краще, де на неповторні пригоди не доведеться збирати гроші роками? Пропоную розглянути декілька найоптимальніших варіантів святкування Нового року в Європі.

Краків

Краків — одне з найкрасивіших міст Європи, колишня столиця Польщі. Замість того, щоб бронювати номери в готелях (які, напевно, будуть недешевими), знайдіть житло за допомогою Couchsurfing. Це сайт, де люди з усього світу безкоштовно пропонують погостювати на певний період у них вдома. Якщо вам пощастить, і гостинні поляки припадуть до душі, то зможете відсвяткувати Новий рік у теплій, веселій компанії нових знайомих.

Зранку можна пройтися головною площею міста, де на вас чекатимуть яскраві концерти та величезний новорічний ярмарок. Про настання Нового року зазвичай сповіщають дзвони церкви Святої Марії, яких супроводжують неймовірні феєрверки над Старим містом.

Про красу Кракова кажуть недарма: незвичайна архітектура, старий стиль будівель створюють оригінальну атмосферу. Тут можна влаштувати собі екскурсію, обійти Королівський замок на Вавелі, з якого відривається неймовірний краєвид над річкою Вісла, Кафедральний собор, де коронували польських правителів, Ягеллонський університет (один із найстарших і найпрестижніших ВНЗ Європи), Маріацький костел та багато інших магічних місць.

Якщо подорожувати автобусом, провести в Кракові близько чотирьох днів, то загальний бюджет подорожі не перевищуватиме 260 євро.

Таллінн

Відпочинок обійдеться недорого, якщо поїхати до Балтійських країн. Серед них — Естонія, яка пропонує туристам своє серце — Таллінн. Це найбільше місто північної красуні. До того ж найбільш збережене середньовічне місто Європи, чий історичний центр внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, а сам він входить до десятки найпопулярніших туристичних напрямків континенту.

Передноворічний шарм Таллінна сконцентрований на різдвяних ярмарках. Тихі прогулянки зимовим містом мають особливий колорит. Рікою ллються глінтвейн і грог, вулицями проходять ряджені й «зазивали», а торгові лотки ломляться від сувенірів, ялинкових прикрас і солодощів. Протягом новорічного тижня на ярмаркових площах звучить музика, а казкові каруселі готові розважати малюків аж до ночі.

Новорічну ніч можна відсвяткувати на якомусь із романтичних мостів Таллінна або просто на площі, але багатьох відлякують суворі морози. А в талліннській опері традиційно відбувається святковий бал. Квиток коштує від 30 до 70 євро. Усе, що треба, — вдягти відповідний до тематики костюм і дозволити собі розслабитись. Для ночівлі можна замовити кімнату в одному з хостелів, ціни в яких від 20 євро. З урахуванням автобусного проїзду можна вкластися у 400 євро.

Бансько

Бансько — маленьке місто біля підніжжя Піринського гірського масиву в Болгарії. З грудня до травня постійні снігопади та стійкий сніговий покров забезпечують один із найдовших лижних сезонів.

Від великих курортних центрів сюди можна доїхати автобусом за 3-4 години. Тут можна покататися на лижах, влаштувати зимовий пікнік на вершині спуску або зустріти Новий рік у теплому будиночку серед засніжених велетнів-гір. Можливості для розміщення туристів на курорті практично необмежені, а ціни приємно здивують. Автобусний проїзд плюс проживання протягом двох днів складуть до 400 євро.

Прага

На новорічні та різдвяні канікули до Чехії щороку з’їжджаються тисячі туристів. Не дивно, адже взимку прекрасна Прага стає просто казковим містом. Новий рік можна зустріти в одному з маленьких ресторанчиків або просто на вулиці, де неймовірні феєрверки над празькими банями забезпечать відмінний святковий настрій. У місті цілком реально зняти номер на двох за 30 євро (включно зі сніданком). Ціни в Чехії демократичні, кухня смачна, а пам’яток і цікавих місць стільки, що за один візит всього не переглянути. Ческий Крумлов, Карлові Вари, Дрезден… Ці міста нікого не залишать байдужими!

Разом із проїздом, загальна сума витрат становитиме від 300 євро.

Отже, перетворити новорічні канікули на цікаву та захопливу пригоду цілком можливо. Але, плануючи подорож, не варто забувати, що найпривабливіші пропозиції закінчуються швидко, а тому з вибором напряму треба поспішити. Не впустіть шанс влаштувати святкові зимові канікули своїх мрій!

Марія Безпала