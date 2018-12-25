Обережно, камені в нирках

Людський організм – така собі біологічна машина, діяльність якої залежить від справності деталей та безперестанного виконання ними своїх функцій. Будь-який механізм повинен не лише отримувати продукт для енергії, а й позбуватися зайвих відходів, залишків. В організмі ця роль відведена ниркам. Але що ж відбувається, коли у роботі органу – збій?

Нирки здійснюють фільтрацію крові (виводять продукти життєдіяльності), корегують рівень концентрації солей та водний баланс, регулюють кров’яний тиск та кальцієвий обмін тощо. Процес фільтрації відбувається у капсулах нирки, внаслідок чого утворюється первинна сеча – відфільтрована плазма крові. Вона потрапляє до канальців, в яких зазнає реабсорбції – насичення крові водою та необхідними речовинами. Після цього утворюється вторинна сеча, що стікає у ниркову миску та потрапляє у сечовий міхур через сечовід, далі – у сечівник. Таким чином і відбувається очищення та звільнення організму від усього зайвого.

На жаль, темп сучасного життя не кожному дає можливість розвиватись фізично та піклуватись про своє здоров’я. Окрім цього, щодня людство забруднює навколишнє середовище вихлопними газами, змиванням у водойми всякого непотребу. А скільки хімікатів ми вживаємо замість натуральної їжі та звичайної питної води. Як наслідок, отримуємо захворювання нирок або сечовивідних шляхів у молоді, збільшення кількості пацієнтів із тяжкими загостреннями ниркової недостатності.

Спричинити послаблення роботи нефронів (структурно функціональних одиниць) та призвести до інтоксикації може безліч факторів. Найпоширеніші симптоми уролітіазу: пісок або дрібні камені у сечі, кров у сечі, нудота, а також біль, який, як правило, то посилюється, то стихає, але повністю не проходить.

«Часто буває так, що сечокам’яна хвороба протікає без симптомів. Пацієнт може жити з каменем у нирках і цього навіть не підозрювати, бо не відчуває дискомфорту, нічого не болить. Часто хвороба виявляється випадковим чином, при обстеженні іншої проблеми, для якої використовуються такі методи діагностики, як УЗД та комп’ютерна томографія», ― так пояснив особливість захворювання хірург-уролог Київської обласної клінічної лікарні Андрусик Володимир Іванович.

Зазвичай хворобу спричинює утворення конкрементів в нирках (нефролітіаз). Вони пошкоджують сечовидільні шляхи, провокуючи гострі больові відчуття, блокують відтік сечі. Виникнення каменів у нирках може відбуватися як при підвищеному, так і при нормальному вмісті в сечі кальцію, цистину, сечової кислоти. Всі ці речовини утворюють кристали, які закріплюються в структурах нирки і поступово збільшуються в розмірах, формуючи камені.

У типовому випадку подібний камінь рухається сечовим трактом і виводиться з організму з рідиною. Проте великі конкременти далеко не завжди відходять самостійно, і в таких випадках необхідне хірургічне втручання для їхнього видалення.

Хвороба є вкрай незручною та може призвести до тяжких ускладнень. Проте нині медицина здатна вирішити цю проблему. Невеликі, дрібні камінці (до 3 мм) можуть виходити самостійно, тому для них назначають випивати велику кількість питної води та дотримуватись дієти, що виключає м’ясо та субпродукти. Лужні мінеральні води, молочно-рослинна дієта необхідні при уратних каменях, а кислі мінеральні води – при фосфатних. Як правило, після відповідної діагностики пацієнтові виписують препарати: діуретики, спазмолітики, антибіотики. При великих конкрементах може знадобитися хірургічна операція, літотрипсія (метод альтернативного хірургічного втручання) або інші спеціальні методи. При уратному нефролітіазі може бути успішним метод літоліза (розчинення каменів).

Дроблення каменів у нирках ультразвуком (ударно-хвильовий метод) є ефективним у випадку, коли розмір каменів становить 1,5-2 см. Видалення каменів з нирок таким способом здійснюється наведенням ультразвукового приладу, що визначає їхнє точне розташування. У потрібній частині нирки роблять невеликий надріз, через який вводиться прилад – нефроскоп, що і виконує дроблення каменів ультразвуком. Частинки, уламки конкрементів, виймають. Після видалення конкрементів пацієнтам рекомендується курортне лікування, постійне дотримання дієти, усунення супутніх факторів ризику.

Існує безліч народних методів лікування, в основі яких – заварювання трав, пиття лимонного соку, споживання кавунів. Про ефективність таких процедур при ускладненнях чи вже наявній проблемі важко. У будь-якому випадку, потрібно поспілкуватись зі спеціалістом, що визначить важкість проблеми та підкаже, яких заходів вжити.

Правильне харчування – запорука міцного здоров’я та гарного самопочуття. За наявності конкрементів обов’язково дотримуватись певної дієти: обмежуватись у споживанні кухонної солі, продуктів з великим вмістом щавлевої кислоти, гострої, жирної та смаженої їжі. Також важливо випивати не менше двох літрів рідини за добу. Бажано збільшити споживання продуктів, які багаті білками, та вести рухливий спосіб життя. Будьте здорові!

Тетяна Андрусик