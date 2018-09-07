Обережно! Смачнюча «сміттєва» їжа!

Полюбляєте дивитися футбол, п’ючи холодненьке пиво чи кока-колу, і хрумтіти чіпсами? Або в «МакДональдзі» злопати не одного бургера і закусити все це діло сухариками найрізноманітніших смаків? Тоді ласкаво просимо до лав любителів «джанк-фуду» – їжі-сміття.

Упаковка не винна…

Термін «джанк-фуд» (від англ. junk food, «їжа-непотріб») увійшов до лексичного запасу українців нещодавно. Джанк-фудом називають надмірно калорійну їжу, яка не вимагає приготування, але при цьому містить безліч шкідливих речовин: насичених жирів, канцерогенів, небезпечних харчових добавок, а також надмірну кількість цукру і солі. Буквально, джанк-фуд – це нездорова, неправильна їжа, якою хороший хазяїн собаку побоїться годувати. До неї відносяться чіпси, солоні горішки, газовані напої, тістечка, сандвічі, гамбургери, хот-доги, шоколадні батончики, цукати з барвниками, дешеве синтетичне морозиво тощо.

Батьківщиною терміну «junk food» вважаються США, які люб’язно подарували світу такі мережі фаст-фудів як «МакДональдз», «KFC», «King’s Burger» і тому подібне. Сам термін виник у 70-х роках. Спочатку цю їжу називали «сміттєвою» через об’ємні упаковки, які заповнювали доверху сміттєві контейнери і розносилися вітром по вулицях. Але з часом слово «джанк-фуд» стало асоціюватися не з габаритною упаковкою, а з її вмістом, точніше з неймовірно поганою якістю цих продуктів харчування.

Подвійна порція хвороб на десерт

Пройти в супермаркеті повз ласощі в яскравих упаковках – завдання не з легких. Це особливо стосується дітей та підлітків, які легко піддаються маніпуляціям реклами з блакитних екранів. А там чи не кожен другий продукт служить у горезвісній «сміттєвій роті» джанк-фуду. Бо ж виходить, що крутий співак Тіматі їсть сухарики та й нам радить те робити, щоб бути не менш крутими. Потап і Настя Каменських на боксерському рингу пропонують нокаутом повалити печінку і жувати гори кукурудзяних пластівців з ароматизаторами. Ну а реклама «МакДональдз» – то взагалі пісня: ранкова кава, тільки натуральні продукти… Парадокс століття просто.

Батьки ж не в змозі постійно контролювати своїх дітей, а в декого і взагалі патологічно не вистачає часу, аби стояти біля кухонної плити і годувати чадо якісною домашньою їжею. Приділяти увагу власному харчуванню за шаленого темпу життя не має змоги 70% дорослого населення, що працює. Так знаменитий джанк-фуд надовго «прописується» в наших холодильниках. І якщо на цій дешевій їжі десь вдасться заощадити і гроші, і час, то за лікування потім доведеться платити у стократ більші суми.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) опублікувала невтішний прогноз: до 2016 року приблизно 2,3 мільярда дорослих людей у світі будуть мати зайву вагу, більше 700 мільйонів – страждати від ожиріння. І все це не без допомоги джанк-фуду. Тож регулярне вживання «їжі-сміття» в найкращому випадку призведе до того, що ви не влізете в улюблену пару джинсів. А от що робити з серцево-судинними захворюваннями, діабетом, раком органів травлення, камінням у жовчному міхурі та нирках і ще цілою сотнею болячок, які викликають емульгатори, стабілізатори, ароматизатори, консерванти та підсилювачі смаку з джанк-фуду? Окрім того, кому потрібне псевдозаощадження грошей та часу ціною власного здоров’я?

«Вільна каса» – хворий шлунок

Найкращим прикладом джанк-фуду є їжа з усіх можливих ресторанів швидкого харчування, а особливо – з «МакДональдз». Навряд чи знайдеться людина, яка не знає про цей відомий фаст-фуд. Україна стала 102-ю країною, де почала розвиватися мережа «МакДональдз». 24 травня 1997 року поруч із станцією метро «Лук’янівська» у Києві відкрився перший заклад «МакДональдз» у країні. 14 лютого 2011 року у цьому ж закладі було відкрито перше в Україні «МакКафе» – кав`ярню міського типу з широким асортиментом кави та десертів.

За понад 16 років існування «МакДональдз» в Україні заклади компанії відвідали близько 810 млн гостей. Щодня «МакДональдз» обслуговує приблизно 400 тисяч відвідувачів. Компанія «МакДональдз Юкрейн Лтд» є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні: у розвиток мережі «МакДональдз» та інфраструктури нашої держави компанією вже було вкладено понад 220 мільйонів доларів. Лише у Києві знаходиться 29 закладів і вже ось-ось відкриється 30-тий. Непогано! Чи не так? У вас є 30 можливостей отримати виразку шлунку просто на місці або в пакетику з собою.

Найцікавіше те, як сама компанія описує свою їжу: «Одна з найважливіших складових сандвічів у «МакДональдз» – м’ясна котлета, яка називається гамбургер. Соковиті гамбургери з натуральної яловичини, цибуля, мариновані огірки, сир «Чеддер», свіжий салат-латук, спеціальні соуси, кетчупи та гірчиця, булочки з насінням сезаму… Ці та інші інгредієнти справжніх страв «МакДональдз» здавна відомі відмінним смаком та поживністю. Для приготування сандвічів ми використовуємо лише 100% натуральне і соковите м’ясо, апетитні запашні булочки з кунжутом, оригінальні сири та пікантні соуси, свіжі овочі й хрусткі салати… Все заради неповторного натурального смаку. Лише зі 100% якісних інгредієнтів народжуються смачні легенди. І саме в цьому полягає секрет ваших улюблених гамбургерів».

Якщо послухати, то «МакДональдз» – просто рай для прихильників здорової їжі, однак це все, звичайно, рекламна демагогія. Навіть якщо між двома булочками вам поклали справжній шматок обсмаженого м’яса, а не сою з папером та спеціями, ви ніколи не зможете дізнатися, що то було за м’ясо. До того ж обсмажують його в олії, яку в закладі «МакДональдз» змінювати чомусь люблять не дуже. Особливо це стосується картоплі фрі, яку можна назвати лідером за кількістю канцерогенів у порції. Морозиво в «МакДональдз» на 30% складається з пальмової олії, що є сировиною надзвичайно дешевою, однак не менш шкідливою. Надмірне споживання пальмової олії призводить до розвитку ракових пухлин. Кава в «МакДональдз» хоч і виготовляється із натуральних обсмажених зерен, однак якість молока, що в неї додають, залишає бажати кращого. А от найнебезпечнішими продуктами є соуси. Це скоріше маленькі хімічні смакові бомбочки, в яких така кількість реактивів, що запитуєш себе: «Це взагалі їжа чи продукт хімічної промисловості?»

Окрім того, не забувайте про калорії. Замовляючи собі «Біг тейсті» (850 ккал), стандартну картоплю фрі (340 ккал), молочний коктейль (400 ккал) та мафін (467 ккал), ви споживаєте за один раз 2057 ккал, що для більшості людей є добовою нормою! Якщо регулярно споживати джанк-фуд, ви обов’язково наберете вагу.

Хочете приготувати гамбургер чи картоплю фрі точно так, як у легендарному «МакДональдз»? Тоді не шукайте їх рецепти в кулінарних книгах, це марно. Краще загляньте в більш корисні: «Харчова інженерія» або, за бажанням, «Технологія харчової промисловості». На жаль, і смаком, і запахом страви цього фаст-фуду зобов’язані великим американським хімічним заводам. Цікавий факт: крім запаху страв «МакДональдз», компанія «Інтернейшнл Флаворс енд Фрагрансез» займається виробництвом запахів для найпопулярніших парфумів у світі, наприклад, «Трезон» від «Ланком». Що вже говорити про запахи шампунів, мила, засобів для чищення. Правда, успішна діяльність? Тому, коли ви йдете повз «МакДональдз», вам так смачно пахне їжею, що не сила встояти проти парфумованого аромату джанк-фуду.

Харчові наркомани зі стажем

Ті, хто вживають джанк-фуд, не хочуть визнавати той факт, що з часом від цієї їжі з’являється залежність. Британські вчені Оксфордського університету довели, що через наявність практичної всієї таблиці Менделєєва у складі джанк-фуду людський організм починає просто вимагати цієї їжі через наркотичну залежність від неї.

Є навіть ті, хто захищає ці продукти. Що, мовляв, поганого в солоних горішках? Сам по собі горіх – продукт незамінний для організму людини, але величезна кількість спецій, які містяться в упаковках з горішками, зводить нанівець усі корисні для здоров’я властивості. Арахіс швидко пліснявіє, а цвіль виділяє канцерогени. Визначити ж специфічний смак цвілі в горіхах, добряче нашпигованих приправами, практично неможливо.

Якщо ви вірите, що картопляні чіпси роблять шляхом обсмажування відбірної картоплі в якісній рослинній олії з додаванням солі (як розповідає реклама), то ви дійсно ідеальний наївний покупець. У складі продукту буде ще як мінімум з десяток найменувань, які ви навряд чи розраховуєте з’їсти разом із картоплею. В основному це харчові добавки. Усвідомте, що в упаковку чіпсів зі смаком крабів за 6 гривень ніхто не покладе вам дорогого нарізаного ракоподібного. Тому їстимете бридку хімічну абракадабру, імітацію краба і щось, що було колись картоплею, а тепер це і колорадський жук не втне впізнати.

Те ж стосується і яскравих солодощів. Де ви бачили в природі ананас, з якого можна зробити цукат яскраво-зеленого чи червоного кольорів? Чи, скажімо, тістечко з таким рожевим кремом, що аж очі виїдає від тієї барви? Звісна річ, що все це штучні барвники (позначаються на упаковках Е100-182) Складно уявити, що чорна нафта може застосовуватися у харчовій промисловості, а саме з неї виробляються барвники з великим діапазоном кольорів: жовтий, помаранчевий, червоний з різними відтінками, а також незвичні для харчування – фіолетовий, синій і чорний. Проблема таких барвників у наявності бензолу, який є добре відомим канцерогеном. Отже, навіть невеликі дози будуть шкідливі для здоров’я.

Якщо візьмете до рота «Чупа-чупс», то язик ще довго буде синім. Хіба це нормально? Не дивуйтеся тоді, чому у вас чи ваших близьких (особливо маленьких дітей) розвиваються такі жахливі алергічні реакції. Організм не здатен повністю виводити хімікати, які полюбляють акумулюватися у сполучних тканинах. З часом ви назбираєте добрячий запас шкідливих речовин і у критичний момент згадаєте про надмірно красиві підфарбовані тістечка та цукерки, які не варто було їсти.

Харчовий horror по-американськи

Аби продемонструвати небезпеку харчування джанк-фудом, Морган Сперлак створив документальний фільм «Подвійна порція». Сам автор з’явився у ролі головного героя-експериментатора, що на власній шкурі випробовував вплив джанк-фуду на організм людини. Протягом місяця Морган харчувався лише в ресторанах швидкого харчування. Лікарі регулярно проводили дослідження та фіксували зміни, що відбувалися в організмі.

Результати шокували всіх! За місяць експериментального харчування Морган, абсолютно здоровий і дужий чоловік, набрав більше 10 кілограмів зайвої ваги (збільшення маси тіла склало 13%), нажив ураження печінки, сексуальну дисфункцію. Фільм отримав величезну популярність і нагороди на багатьох кінофестивалях, премію «Оскар» як кращий документальний фільм у 2005 році. Можна сказати, що це такий собі фільм-попередження людям про руйнівну дію на організм джанк-фуду.

Їсти чи не їсти – от у чому питання

Постає логічне запитання: як викорінити джанк-фуд з нашого життя? По-перше, забудьте дорогу до всіх ресторанів швидкого харчування. Намагайтеся більше готувати та їсти вдома. Уважно читайте етикетку продукту, перш ніж купувати його. Уникайте харчів, що містять занадто багато цукру, глюкозно-фруктозних сиропів, солі, барвників, консервантів та підсилювачів смаку. Чіпси, сухарики, солоні горішки, кукурудзяні крекери, солодощі та солодкі газовані напої мусять якомога рідше з’являтися на вашому столі. Здоровий спосіб життя – це ваш власний вибір. І лише вам вирішувати: псувати здоров’я джанк-фудом чи підтримувати себе у формі з правильним харчуванням.

Ярослава Бреус