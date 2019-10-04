Оксамитовий сезон розпочався. Летимо до Європи

Початок оксамитового сезону – це можливість ще трохи насолодитися літом, особливо в теплих країнах. Ми передивилися пропозиції авіаперевізників на дешеві квитки до найбажаніших країн у жовтні та обрали для Вас найгарячіші варіанти!

Wizz Air

Салоніки

Рейс Київ-Жуляни – Салоніки. Найкраща ціна для вильоту припадає на 7 жовтня – 779 грн. Найдешевший рейс назад буде 20 жовтня – 2 839 грн.

Франкфурт-на-Майні

Найдешевший квиток коштуватиме 1 139 грн з вильотом 23 жовтня. Повернення – 27 жовтня за тією ж ціною.

Будапешт

Відвідати це надзвичайне місто можна за невеликі кошти. Так, квиток туди коштуватиме всього 989 грн, виліт 21 жовтня. Повернутися можна 24 жовтня за 1270 грн.

Звичайно, слід уточнювати опції щодо обсягу багажу та інших послуг, які найчастіше потребують додаткової плати.

YanAir

Цей перевізник стане для Вас справжнім порятунком при плануванні подорожі до Грузії. Ціни тут завжди невисокі, при цьому стандартний багаж до 23 кг та ручна поклажа до 7 кг, як правило, вже включені до тарифу (економ-класу).

Отже, подорож до Батумі обійдеться Вам у 1930 грн на 12 жовтня, а назад – 2 216 грн на 16 або 19 жовтня.

Треба зазначити, що ціна більше залежить не від дня вильоту, а саме від тарифу, який Ви оберете.

RyanAir

Цей перевізник пропонує дуже багато вигідних напрямів за зниженими цінами. Так, до Варшави-Модлін можна долетіти за 9,99 євро, як і до Катовіце.

Київ – Братислава – 12,99 євро.

Київ – Стокгольм Сковста – 13,99 євро.

Київ – Вільнюс – 19,80 євро.

Київ – Барселона – 32,55 євро.

Київ – Мадрид – 24,30 євро.

Київ – Лондон – 19 євро.

Київ – Краків, Бидгощ, Вроцлав – 19,99 євро.

Однак ця пропозиція діє «за наявності». Також варто зазначити, що найчастіше надається 1 місце для ручної поклажі за найнижчим тарифом.

МАУ

У порівнянні з іншими пропозиціями, найбільш вдалими у цього перевізника є рейси:

Київ – Відень за 1115 грн.

Київ – Рига за 1260 грн.

Київ – Копенгаген за 1042 грн.

Ціни представлені за переліт в одну сторону.

Практично у всіх перевізників доступні різні тарифи, які містять певний перелік послуг. За багаж до 23 кг, вибір місця, повернення квитків та ланчі зазвичай передбачена додаткова плата.

Під час планування відпустки варто передивлятися всі пропозиції перевізників, щоб порівняти різні варіанти та обрати для себе найкращий. Ми надали перелік рейсів, які можуть Вас зацікавити.

Вибір, де зустріти жовтень – за Вами!

Юлія Холод