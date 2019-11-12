Опера без кордонів у Львові!

Якщо Ви думаєте, що лише поїздка до столиці Австрії подарує креативні творчі музичні проекти, то ми констатуємо інакший факт. Мистецьке життя Львова також вирує. У повній готовності на Вас чекає Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької!

Цього сезону Львівська Національна Опера продемонструвала впродовж однієї вистави «Правда під маскою» два кардинально різні балети! Львів’яни та гості міста мали змогу побачити модерну пластику італійського хореографа Марчелло Алджері у балетах «Весна священна» i «Пульчинелла».

Видатний композитор цих шедеврів Ігор Стравінський (1882-1971) мав українське походження. Коли він гостював у рідному помісті матері — Устилузі (Волинь), то закохався у природу цього краю. Він називав його «райським куточком для творчості». Саме тут композитор збудував дім, до якого вечорами долинали з усіх куточків села співи молоді на вулицях. Працюючи в Устилузі, зокрема над балетом «Весна священна», Стравінський запрошував до себе лірника, щоб зблизька й безпосередньо послухати народну пісню чи думу. Але він звертався не лише до казкової та фольклорної тематики. Його знання сягали глибини музичної безодні. Першим його педагогом із гармонії був українець Федір Якименко. За «Другого батька» Стравінський вважав композитора Миколу Римського-Корсакова, у якого навчався впродовж 1902-1908 рр. Приклад учителя та його музична мова мали потужний вплив на ранню творчість молодого композитора: Стравінський переймає яскраву барвистість оркестру, колористику гармонії та мелодики.

Для прикладу, у фінальному варіанті «Пульчинелли» беруть участь «ripieno» (три контрабаси, три віолончелі, чотири альти і вісім скрипок), «концерт» (контрабас, віолончель, альт, дві скрипки, тромбон, труба, два роги, два фаготи, два гобої, дві флейти пікколо і три сольних виконавці: бас, тенор і сопрано).

«Весна священна» різниться оригінальними музичними знахідками у ритмі твору, оркеструванням та обробками фольклорних мотивів, які значно випереджали свій час, пророкуючи динаміку руху та швидкий темп усього ХХ століття! Це прославило Стравінського!

Прем’єра «Весни священної» відбулася 29 травня 1913 року в Театрі Єлисейських полів у Парижі. Декорації й костюми були створені за ескізами видатного художника Миколи Реріха. Через незвичну хореографію та музичну мову балет не одразу сприйняли. Проте видатний імпресаріо Сергій Дягілєв підкреслив: «От це дійсна перемога! Хай собі свистять і біснуються! Побачите наслідки». Де-факто: за дуже короткий час балет І. Стравінського став одним із найпопулярніших у світі!

Між балетами «Весна священна» (1913) і «Пульчинелла» (1920) – невелика часова дистанція. Проте це зовсім різні етапи творчості митця. У «Весні священній» – звернення до фольклорної тематики, «Пульчинела» – це перший крок І.Стравінського до неокласицизму, до музики та образів давніх епох (від Античності до Романтизму). Композитор запозичив та відтворив за допомогою нових музичних прийомів твори забутого минулого.

Цікаво, що сюжет балету «Пульчинелла» родом з Італії. Стравінський створив його на замовлення Сергія Дягілєва. Отже, оповідь про Пульчинеллу – італійська. У ній є персонаж із традиційної італійської комедії дельарте (так звана «комедія масок», де кожен актор виступав у масці та уособлював певний типаж). В основі сюжету – походеньки Пульчинелли, який закоханий у Пампінеллу. Молоді люди ревнують, сваряться, миряться, однак усе в них завершується щасливо.

Прем’єра балету відбулася 15 травня 1920 р. в театрі Ґранд Опера в Парижі. Цього разу костюми й декорації вже створював Пабло Пікассо, що зумовило шалений успіх балету.

Отже, аранжування Ігоря Стравінського — геніальність крізь століття. Мелодії XVIII століття припали генію до душі. У музичному сюжеті «Пульчинелли» багато запозичень, що належать до пізнього бароко. Стравінський же зробив нахил до легкої музики, осучаснивши старовинні мелодії.

Львівська опера демонструє ефективність свого формату в українському суспільстві. Вільних місць у залі на цей балет не було.

Сподіваємося, що ви завітаєте на актуальні оперні проекти до Львова! Це місто, яке постійно змінюється та розвивається на очах!

Еллен Чайкун