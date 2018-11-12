Основи фотомистецтва: Carpe diem

Чи пам’ятаєте ви своє перше враження від зробленого знімка? Напевно ні. Ми фотографуємо настільки часто, що забуваємо при цьому відчувати емоції. Фотографування зараз набуло повсякденного статусу — іноді ми навіть не помічаємо, як взяли до рук фотоапарат чи смартфон та натиснули на диво-кнопку «закарбувати момент».

У наш час досить важко знайти людину, яка не мала б жодної фотографії себе чи не зробила б світлину власноруч. Фото створюються всюди. Навіть зараз, поки ви читаєте цю статтю, десятки, сотні, тисячі чи навіть мільйони людей фотографують. У цій статті я прагну поділитися невеличкими нюансами фотомистецтва і сподіваюся, що вони надихнуть вас на створення нових шедеврів.

«Фотографувати може тільки той, хто вміє вибудувати на одній осі очі, голову та серце» (Анрі Картьє-Брессон)

Для початку ви повинні зрозуміти, що фотографія — це те, що ви хочете донести до людей. У знімок треба навчитися вкладати всі емоції, які відчуваєте у момент зйомки. Коли ви бачите, як сміється маленька дитина, ви посміхаєтесь у відповідь. Так само зреагувати має той, хто дивиться на вашу фотографію. Просто так знімати може навіть мавпа, якщо дати їй фотоапарат у лапки. Варто навчитися знімати не просто заради красивої картинки, а заради того сенсу, який вона матиме, заради тих думок, які вона викликатиме, заради тих почуттів, що наповнюватимуть серце при її перегляді. Вкладайте у кожну фотографію частинку своєї душі, і тільки тоді її можна буде назвати Фотографією з великої літери, адже справжній фотограф — це той, хто повністю виражає те, що він відчуває до об’єкта своєї творчості.

«Доля фотографа — безперервно зникаючі речі. І коли вони йдуть, ніяка винахідливість, ніщо у світі не змусить їх повернутися» (Анрі Картьє-Брессон)

Швидше знімайте! Схопіть його! Схопіть момент, адже якщо його проґавити, то він вже ніколи в житті до вас не повернеться. Одна з найважливіших речей, якої мусите навчитися, — це «хватка фотографа». Можливо ви і зараз нею володієте на рівні інтуїції, але її все одно варто вдосконалювати. Намагайтеся слідкувати за тим, що вас оточує. Не обов’язково при цьому тримати в руках фотоапарат напоготові. Ви встигнете його дістати, якщо відчуватимете в ньому значну потребу. Слідкуйте за людьми, за тваринами, хмарами, машинами — за всім. І споглядайте це не звичайним, неозброєним оком, а мовби дивитеся крізь об’єктив. Майстерність вправного фотографа полягає не в тому, щоб красиво зобразити на знімку і без того красиве, а в тому, щоб показати те прекрасне та чудове, що інші не помітили, пройшовши повз.

«Камера — це продовження наших очей та розуму, а не хромований медальйон на шиї. Це знаряддя праці. Приємно відчувати в руках апарат, який цілком відповідає тому, що ти хочеш сфотографувати» (Анрі Картьє-Брессон)

Для професійних фотографів їхня камера — це продовження рук, невід’ємна частина тіла. Щоб вибрати свій ідеальний апарат, треба перепробувати безліч варіантів. Іноді це трапляється одразу, іноді лише після десятків випробуваних камер. Важливо знайти той фотоапарат, який буде найбільш зручним для вас. Це не обов’язково повинен буде дуже дорогий та дуже крутий «фотік» — багато фото-гуру люблять фотографувати навіть на телефони, і в них такі світлини виходять значно кращими, ніж зроблені на найдорожчу техніку в світі. Тому якщо у вас немає дорогого фотоапарата, не варто засмучуватись — знімайте на те, що у вас є. Головне не техніка, а те, як ви нею володієте.

«Думати слід до і після зйомки, ніколи під час її» (Анрі Картьє-Брессон)

Фотографувати — значить заздалегідь бачити свій знімок. Навчіться визначати одразу, за лічені секунди, подію та точну організацію всіх візуальних форм, що виражають та визначають цю подію. Тобто вибудовуйте голову, очі тощо уздовж однієї лінії. Налаштуйтеся на хвилю, на якій зніматимете. Будьте не стороннім глядачем, а учасником подій. Коли вже з точністю знатимете яким буде кадр, забувайте про все, що тримали у своїй голові, підлаштовуйтеся під момент, який бачите через об’єктив. Лише коли ви повністю закінчите зйомку, можете дозволити собі переглянути всі фотокартки та проаналізувати їх. Шукайте помилки, щоб ви змогли в подальшому їх не повторювати. Лише шляхом постійної практики та критики ви зумієте довести свої фотографії до ідеалу. Уявляйте, як виглядатиме ваша фотографія перед тим, як її створити.

«Те, що ви бачите, залежить від того, де ви знаходитесь. Справді поліпшити композицію фотографії можна, змінивши своє розташування, а не просто підправивши налаштування зуму» (Том Енг)

Одне з найважливіших правил фотографа — віднайти правильний ракурс. Ви повинні завжди бути в русі. Якщо вам не подобається, як реальність виглядає в об’єктиві, можливо, проблема в тому, що ви неправильно стоїте. Відійдіть трохи вправо чи вліво, присядьте, привстаньте, і побачите, як кадр може змінюватися просто у вас на очах. Він стає то кращим, то гіршим в залежності від вашого положення та від ракурсу, що ви обрали. Зазвичай новачки у фотографії зовсім не зважають на світло, що відіграє одну з найвизначніших ролей у кадрі. Потрібно запам’ятати: джерело світла повинне висвітлювати саме той об’єкт зйомки, що ви фотографуєте, а не фон позаду нього, не якісь сторонні предмети і, найголовніше, не об’єктив фотоапарата. Якщо у вас немає вибору, а об’єкт розташований у зовсім незручному місці — можна спробувати налагодити ситуацію за допомогою контрспалаху. Якщо у вас є потяг до навчання, то фотографуйте для початку лише за хорошого освітлення. Як правило, це яскраве денне світло. Ваша світлина повинна вигравати за допомогою світла, а не програвати через нього.

Ще одна важлива деталь з техніки зйомки, про яку не варто забувати, — це правильність тримання фотоапарата в руках, в обох руках. Це фундамент фотографії. Неправильне тримання — типова помилка всіх початківців: вони тримають апарат в одній руці, витягнутій уперед. Так робити не варто, це ненадійно. У будь який момент рука може затремтіти, а кадр від того постраждає. Камеру варто тримати обома руками, лікті притиснути до тулуба, окуляр — до ока, правою рукою взяти сам фотоапарат, поклавши вказівний палець на спуск затвора, а лівою — підтримувати об’єктив. Тримайте камеру міцно, без зайвих рухів — лише тоді ваш знімок може вийти точним. Це найнадійніший варіант, якщо не брати до уваги штатив.

Основні правила фотографування

1. Коли ви робите портрет людини, варто стати якомога ближче до неї.

2. Коли робите знімок, звертайте увагу на предмети, що можуть випадково перерізати кадр на дві частини чи повністю закрити видимість того об’єкта, що ви хочете сфотографувати.

3. Якщо ви плануєте зробити портрет у темному місці, то краще увімкніть спалах.

4. Під час зйомки варто тримати камеру рівно, вибудовуючи правильні лінії.

5. Звертайте увагу на те, щоб фокус був розташований на потрібному для вас об’єкті.

6. Коли робите портрет, краще, щоб людина знаходилася майже по центру кадру.

7. Якщо ви хочете сфотографувати автомобіль, то зробіть це під час його руху.

8. Коли фотографуєте будівлі чи інші архітектурні витвори, намагайтеся слідкувати за тим, щоб на світлині об’єкт не був спотворений, обирайте правильний ракурс.

9. Коли робите знімок, слідкуйте, щоб ваші пальці випадково не потрапили в об’єктив чи не закрили спалах.

10. У сонячну погоду фотографуйте проти сонця.

Насправді правил існує безліч — запам’ятати їх усі просто неможливо. Та й не варто. Правила фотографування можна вивчити, лише зрозумівши на практиці. Тому… Досить читати цю статтю — йдіть фотографувати!

Богдана Шевченко