Острови Червоного моря перетворять на розкішні курорти

Королівство Саудівська Аравія планує перетворити 50 островів у Червоному морі на розкішні готельні комплекси для іноземних туристів.

Королівство повідомило про свої грандіозні плани: на 180 км берегової лінії побудувати розкішні курорти для відпочинку з необхідною для цього інфраструктурою. Це, як зауважує влада, допоможе підвищити кількість туристів у країні, а також створить в Королівстві Саудівська Аравія зону відпочинку, яка відповідатиме усім інтернаціональним нормам та стандартам.

План є частиною проекту “Vision 2030″, який має на меті зменшити матеріальну залежність країни від нафтової промисловості. Будівництво на березі Червоного моря розпочнеться восени 2019 року, а завершення розбудови проекту планується на 2022 рік.

Анастасія Токар