Освіта буває цікавою (й не тільки у серіалах)

Навчання давно перестало бути прерогативою відповідних закладів. Зараз молодь готова вкладати гроші в свою освіту, знаючи, що це принесе результати. Проте способи подання інформації сьогодні суттєво змінились і мають дещо інший вигляд, ніж років 10-20 тому. Поговорімо про метаморфози, завдяки яким навчання перестало бути обов’язком і почало дарувати задоволення.

Тет-а-тет

Одним із найвагоміших чинників, які впливають на якість навчання та бажання студента чи учня освоїти нову спеціалізацію є вибір. А саме можливість обрати собі викладача. При чому твій наставник тепер може бути будь-де. Жодних обмежень. Інший район, область, країна, частина світу, планета, галактика. Основна вимога — доступ до інтернету.

Скайп-навчання — найстарший із новітніх трендів освіти. Ідея приватних уроків без потреби кудись їхати, де викладач усю увагу приділяє тільки тобі, одразу знайшли своїх прихильників. Уже давно люди використовують інтернет для навчання за допомогою відео-розмови чи відео-конференції. Навчати іноземних мов вас можуть носії, а фізики — лауреат Нобелівської премії (за умови, що у вас із ним попередня домовленість). Якщо ж ні, то все одно величезним плюсом є те, що ви маєте можливість обирати того викладача, чий підхід вам подобається найбільше. Того, кого вам дійсно цікаво слухати. Того, чий спосіб викладання приносить найбільші плоди.

Допомога з тайм-менеджментом

За схожим принципом діє й дистанційна освіта. Тільки якщо у скайп-навчанні викладач у реальному часі спілкується з вами, дає поради, відповідає на ваші запитання та одразу виправляє помилки, то обравши дистанційне навчання, ви маєте розуміти, що всі лекції попередньо записані і змонтовані, оскільки навчальні курси орієнтуються на масову аудиторію. Чим більше людей зможе отримати знання — тим краще.

Звичайно, це можна вважати недоліком, проте, по-перше, не так і легко отримати уроки від професорів Гарвардського університету, а по-друге, це величезна економія часу. Коли ви навчаєтеся за допомогою відеозв’язку, то підлаштовуєтесь під викладача. Проте, якщо ж ви обрали дистанційну освіту, то вибір часу для того, щоб прослухати лекцію, цілком і повністю лежить на ваших плечах.

Основними платформами таких курсів можна назвати EdХ, Coursera та Udacity. Після закінчення курсу та виконання певних завдань, ви можете отримати сертифікат як підтвердження власних знань. За сертифікат, певна річ, доведеться заплатити. Та це того вартує. Він хоч і не замінить диплому про формальну освіту, проте чимало роботодавців вважають їх вагомим аргументом на ринку праці.

Якщо ваша основна мета — знання, то ви не зобов’язані купувати жодних сертифікатів. І це принципово важливо, оскільки однією з причин створення таких курсів була спроба дати можливість навчатися людям з-за кордону, в яких не має коштів для оплати навчання у школі чи університеті.

Україна теж долучилася до цієї ініціативи. Основним проектом для дистанційного навчання у нас можна назвати «Prometheus». Засновники сайту співпрацюють із викладачами кращих вишів нашої країни, працюють над тим, щоб дати можливість навчатися всім, хто має доступ до інтернету.

Наука від професіонала

Лекції — ще один спосіб отримати знання. Проте основним правилом у лекціях є те, що читають їх професіонали. Зазвичай це практики, люди, що мають багаторічний досвід за плечима, чи ті, чия робота була високо оцінена престижними нагородами. Чудово, коли всі ці три фактори поєднуються в одній людині.

Це переважно одноразові події з вузькопрофільною тематикою. Лектори зупиняються на одному вузькому аспекті професії, проте пояснюють його з усіх можливих боків. Це залучає аудиторію, оскільки є розуміння того, що вам не будуть розповідати про підходи, які вже давно втратили свою актуальність. Світ щодня змінюється, і, як наслідок, змінюються підходи до виконання певних завдань. Саме тому настанови від практиків так високо цінуються. Хто, як не вони, розповість вам про нові тенденції та сучасні тренди у вашій професії чи справі, яка вас цікавить.

Практика, практика і ще раз практика

Воркшопи — вид сучасного навчання, дуже схожий на лекції, проте є одна величезна відмінність. Під час воркшопів мало просто слухати. Аудиторія повинна безпосередньо включатися в роботу, одразу застосовувати щойно отримані знання на практиці, методом спроб і помилок покращувати власні навички. Викладачами тут також виступають практики, які діляться власним досвідом, секретами та хитрощами, віднайденими під час довгих років роботи.

Якщо лекції часто бувають безкоштовними, то більшість воркшопів все ж платні. Це абсолютно виправдано, оскільки для перенесення власних знань на практику мало просто вести конспект, потрібні додаткові матеріали та засоби, за які платить слухач.

Швидко та якісно

Одним із найпоширеніших способів неформальної освіти є курси. Їх різноманіття здивує навіть найвибагливіших. Тебе навчать фотографувати, писати, читати сторінку не більш як за 15 секунд, запам’ятовувати в декілька разів більше інформації, говорити іноземними мовами тощо.

Беззаперечною перевагою є те, що за пропуск лекції чи невиконання домашнього завдання сварити тебе ніхто не буде. Курси відвідують як студенти, так і люди, що мають роботу, сім’ю та дітей. Жодних вікових обмежень. Головне — бажання дізнатися щось нове. Ти вчишся не задля оцінок, а задля знань. Курси — це інтенсивна освіта. Нові знання ти отримуєш крок за кроком, складаючи в голові певну мапу зв’язків. Враховуючи те, що перерви у навчанні немає, немає і можливості забути отримані знання.

«Ми не змушуємо наших студентів записувати нові слова у словник і зубрити їх удома. Це зовсім не дієво. Ми просто одразу використовуємо нові слова у спілкуванні», — розповідає Ірина, викладач курсів англійської мови. — Якщо хтось не розуміє значення слова, ми не перекладаємо його, а намагаємося пояснити іншими, вивченими раніше англійськими словами. Студенти щодня вивчають нову граматику і лексику, використовують їх у спілкуванні. Навчання в нас інтерактивне. Ми і в ігри граємо, і відео дивимося, і креативимо, і пісні слухаємо. Основна вимога — все це має бути виключно англійською мовою. Ми робимо все, щоб дві години, поки йде заняття, всі, хто знаходиться в кабінеті, відчували себе носіями тієї мови, яку вони вивчають».

Також пані Ірина розповіла, що курси не завжди проходять в їхньому офісі. Усе залежить від того, хто хоче навчатися: «Якщо власник якоїсь фірми хоче «підтягнути» рівень англійської своїх працівників, то наші викладачі проводять заняття в їхньому офісі. Останнім часом це поширена практика. Багато бізнесменів починають розуміти, що задля виходу на міжнародний ринок, знання англійської обов’язкове».

Як уникнути покарання за вбивство?

Важливим є й те, як подавати інформацію. Якщо ми все ж говоритимемо про формальну освіту, то, думаю, ніхто не сперечатиметься, що підхід викладача надважливий. «Як уникнути покарання за вбивство» — серіал на американському телеканалі «ABC». Зрозуміло, що його популярність тримається на професійному акторському складі та закрученому сюжеті, де важко передбачити навіть ті речі, які відбуватимуться на екрані через десять хвилин. Проте зараз нас цікавить інша сюжетна складова.

Головна героїня, Анналіза Кітінг — викладач кримінального права в Університеті Міддлтон. Саме на побудову її курсу і варто звернути увагу. Замість того, щоб розповідати своїм студентам стандартну теорію із підручників, вона змушує їх поринути в «задзеркалля». На відміну від студентів інших університетів, її підопічні вчаться не ловити злочинців, а тому, як приховати сліди, коли ти сам скоїв злочин. Цікаво, чи не так? «Думай, як убивця», — часто говорять американці, маючи на увазі те, що мотиви злочинця швидше зрозуміє той, хто легко зможе поставити себе на його місце.

Шкода, що університет неіснуючий і викладач — лише акторка, проте ніхто не заважає взяти цю систему собі «на замітку». А дієва вона в реальному житті чи ні — покаже час. Як би там не було, всі описані способи — це тільки додаткове навчання, і важливість базової освіти в школі чи університеті в жодному разі не можна применшувати.

Денис Пристай