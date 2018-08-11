Освіта в мережі: 9 сайтів, які допоможуть стати розумнішим

Сьогодення демонструє, що саморозвиток — невід’ємна частина рівня освіти. Замість того, щоб витрачати час в мережі, приділіть увагу дев’яти корисним сервісам, про які йдеться нижче. Ці сайти, можливо, допоможуть здобути другу освіту, перекваліфікуватись, почати власну справу, нове життя або просто тримати мозок у формі.

Постнаука

Сайт: https://postnauka.ru/

Навіщо туди заходити: для загального розвитку, більш серйозного знайомства з наукою і знаходження відповідей на багато запитань «Чому?»

Ресурс «Постнаука» сподобається тим, хто цікавиться наукою в будь-яких її проявах. Сайт має сотні відеолекцій, статей, тестів і матеріалів на десятки тем і напрямків. Користувач почне з історії Стародавньої Мезоамерики, перейде на тему «Епоха Сталіна» і закінчить добіркою матеріалів позагалактичної астрономії. Кожна лекція розбита на пункти і підпункти. По кожній темі користувач знайомиться з матеріалом від запрошеного експерта, а нижче публікується текстовий варіант для кращого засвоєння інформації та подальшої роботи з отриманими знаннями.

Кіберленінка

Сайт: http://cyberleninka.ru/

Навіщо туди заходити: для пошуку тисяч різних статей і журналів на абсолютно різні теми, хобі та захоплення.

За словами творців сайту «Кіберленінка», їх ресурс зроблений із метою пропаганди науки. Проект має, що популяризувати, — це найбільша на території СНД наукова бібліотека, база наукових статей, журналів та альманахів. Сайт містить 600 тисяч матеріалів, які можна прочитати і скачати безкоштовно. Також, якщо людина володіє профільними знаннями у певній галузі, вона може написати рецензію на представлену статтю і офіційно оскаржити або підтримати опубліковану в ній теорію, відкриття або наукове припущення.

Лекторіум

Сайт: https://www.lektorium.tv/

Навіщо туди заходити: для підготовки до вступу, отримання онлайн-освіти, перекваліфікації або підвищення навичок отриманої спеціальності.

Ще один портал, де представлені лекції, відеоматеріали та курси загальновідомих предметів. Сайт має цікаву структуру і може допомогти як школярам (є спеціальний розділ «старшокласників і абітурієнтів»), так і нинішнім студентам, аспірантам, бакалаврам, кандидатам наук і всім охочим підвищити кваліфікацію у своїй професії.

ІНТУЇТ

Сайт: http://www.intuit.ru/

Навіщо туди заходити: для отримання другої вищої освіти, для більш глибокого вивчення нової професії або поліпшення навичок за нинішньою.

Сайт «ІНТУЇТ» позиціонується як національний відкритий російський університет. Проте користуватися його матеріалами і отримувати знання можуть абсолютно всі охочі з різних країн. Найчастіше сюди звертаються, щоб отримати в онлайн-режимі вищу освіту (або другу вищу освіту), перекваліфікуватися, підвищити наявну кваліфікацію або пройти професійну перепідготовку. За це, правда, доведеться заплатити. Але на ресурсі є безліч безкоштовних курсів з усіх професій, які викладають в університетах або інститутах. Після закінчення занять студент отримує електронний сертифікат.

Універсаріум

Сайт: http://universarium.org/

Навіщо туди заходити: для легкого ознайомлення з наукою, культурою, мистецтвом, для визначення подальшого шляху в отриманні освіти.

Найбільший на території СНД сервіс онлайн-навчання, де представлено понад 70 відеокурсів. Після запису студенти вивчають матеріал за відеоуроком, складають проміжні тести, отримують бали і готуються до завершальних іспитів, а після складання користувачам надають сертифікат. Сервіс підійде для тих, хто тільки подумує отримати додаткову спеціальність або повністю змінити професію. Більшість лекцій носять ознайомчий характер, не забивають голову вузькопрофільними відомостями або відходом у нетрі. Сайт має додаток на iOS і Android, тому обрані теми легко проходяться і зі смартфона або планшета.

Смарт

Сайт: http://smartia.me/

Навіщо туди заходити: для ознайомлення з новими професіями, для отримання переліку навичок, якими треба володіти, щоб освоїти ці спеціальності.

Суть «Смарт» полягає не в сотнях лекцій, курсів або відеоуроків. Сервіс діє інакше: він створений, щоб знайомити користувачів із вибраними спеціальностями, і допомагає подолати складний процес навчання. Наприклад, якщо вибрати професію «Журналіст», сайт надасть список якостей і умінь, якими повинна володіти людина, щоб досягти успіху в цій професії. Кожне вміння прокачується і шліфується — для цього сервіс пропонує список літератури, відеокурси, лекції та додаткові матеріали. Не всі вони доступні на сайті, багато студент повинен знайти в мережі самостійно, вивчити і скласти належні тести. По суті, «Смарт» — електронний наставник, учитель, помічник і підтримка в досягненні поставленої мети. Рекомендується тим, хто стоїть на роздоріжжі життєвого шляху і не знає, куди згорнути. Список спеціальностей, правда, обмежений десятьма варіантами.

Главред

Сайт: https://glvrd.ru/

Навіщо туди заходити: для всіх, хто хоче навчитися писати стилістично грамотно, красиво і без мовного сміття.

Як пишеться на сайті, «Главред — сервіс для покращення тексту». Портал рекомендується усім, хто хоче навчитися писати грамотні, інформативно та стилістично оформлені тексти на будь-яку тематику. Творець сервісу і впроваджуваного тут «Інформаційного стилю» Максим Ільяхов наполягає, що зараз стилістично грамотно і без сміття писати повинна кожна ділова людина. У сайту також є спеціальний інструмент для очищення текстів від стоп-слів і мовного сміття. Користувачі Google Docs можуть додати його до себе через пункт «Додатки» — «Встановити доповнення». Окремо в «Радах» на сайті, ви прочитаєте сотні статей про поліпшення якості листів і прокачування вміння грамотного редагування текстів. У підсумку, Главред допоможе писати рекламні тексти, листи клієнтам, інформацію про компанії, технічну документацію, огляди, статті, рецензії та багато іншого. Не рекомендується для поетів і письменників художньої прози.

4brain

Сайт: https://4brain.ru/

Навіщо туди заходити: для саморозвитку і отримання нових умінь і навичок.

Сервіс «4Brain» не вчить спеціальностям, не допомагає розібратися в нетрях науки і сучасних технологій. Зате за допомогою сайту можна віддалено отримати корисні навички: НЛП, Духовний розвиток, Тайм-менеджмент, Логічне мислення, Ораторське мистецтво, Лідерство, Творче мислення. Ось неповний список умінь, доступних для користувачів. Кожен розділ представляє собою цикл тем і навчальних матеріалів. Учням також надають список рекомендованої літератури (в ньому не банальний набір нікому не потрібної і нудної тягомотини, а цікаві науково-популярні книги для розвитку). Після вивчення матеріалів учень складає іспити. На сайті також присутній блог із пізнавальними статтями про навички і набір розвиваючих міні-ігор і тестів.

Geekbrains

Сайт: https://geekbrains.ru/

Навіщо туди заходити: для вивчення сучасних IT-спеціальностей і отримання роботи, за яку добре платять.

За допомогою сервісу користувачі можуть віддалено навчитися профільним IT-спеціальностям: веб-дизайнер, Mobile-розробник, програміст Java, верстальник, програміст Android і iOS, розробник ігор, системний адміністратор, тестувальник ПЗ і іншим професіям XXI століття. На сайті учням доступні десятки курсів, вебінарів, тестів, лекцій та статей. Частина з них платна, але для ознайомлення на Geekbrains є десятки безкоштовних матеріалів. А для тих, хто готовий взятися за справу серйозно, творці сервісу уклали договір з IT-компаніями і забезпечують роботою адекватних випускників. Природно, просто заплативши за курси і відсидівши одне місце під час вебінарів, роботу в гідній компанії не отримати. Ну, а якщо вам це подобається, то є шанси знайти професію мрії і відразу ж працевлаштуватися.

Багато із нас обрали спеціальність, про яку мріяли батьки, а не ми самі. Почати жити згідно свого бажання та обрати професію, яку любите саме ви і до чого вас тягне, допоможуть інтернет та спеціальні сайти. Найголовніше — діяти та отримувати насолоду від своєї праці. Олександр Довгинський (ІТ-спеціаліст, який самостійно оволодів своєю професією) запевняє:

«Почніть діяти. Знайдіть свою мету. Нещодавно я вирішив перекваліфікуватись та знайшов в інтернеті сайт Geekbrains. З цього почалось моє нове життя. Ця мережа допомогла мені за 2 роки оволодіти знаннями просто вдома та досягти успіху. Зараз я працюю у компанії «Yande» та створюю новий контент для розвитку цієї платформи. Тому бажаю тим, хто шукає себе, почати з простого: відповісти на запитання, ким ви бажаєте бути, і діяти. Мережа допоможе, ви зможете все!»

Сподіваємось, ви знайшли себе. Якщо ж ні, можливо, саме на цих сайтах ви зможете розкрити свій потенціал. Good Luck!

Дар’я Ракіцька