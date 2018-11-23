Овочі проти раку: міф чи шанс?

Рак… Мабуть, у кожному з нас живе страх одного дня почути цей діагноз. Можливо, через поширеність різної інформації про рак, ця хвороба овіяна чималою кількістю міфів та домислів. Які з цих них правда, а які — ні та чи існують способи уникнути захворюваня?

Міфи

Про рак існує багато міфів, які кваліфіковані лікарі-онкологи спростовують:

1. Обов’язкове хірургічне втручання.

Ні, якщо хвороба діагностується на ранній стадії, то в 60% випадків можливе безопераційне вирішення проблеми й лікування обмежується курсами хіміотерапії.

2. Рак – найстрашніша хвороба.

Більшу смертність викликають серцево-судинні захворювання, а не рак.

3. Раніше раку не було.

Перша згадка про рак знайдена в єгипетському папірусі приблизно в 1600 до н.е., тобто це не нова хвороба, і лікарі вже добре обізнані щодо її профілактики.

4. Рак невиліковний.

Це омана, за умови виявлення на ранніх стадіях, показник одужання становить 100%.

Які попередити рак?

Медики не приховують: рак — страшна хвороба й застрахуватися від неї неможливо. Однак при цьому фахівці наголошують, щоб знизити ймовірність захворювання, варто дотримуватися кількох правил.

1. Ні тютюнові

Використання будь-якого типу тютюну може призвести до раку. Куріння пов’язано з різними типами раку: легені, порожнини рота, горла, гортані, підшлункової залози, сечового міхура, шийки матки та нирок. Навіть якщо ви не палите, пасивне куріння теж збільшує ризик розвитку раку легенів.

2. Корисні продукти

Попри те, що вибір здорової їжі не може гарантувати запобігання раку, але це допомагає знизити ризик. Їжте багато фруктів і овочів. Будуйте дієту на рослинних продуктах — таких, як цільне зерно та боби. Харчуйтеся менше й компактніше, обираючи мінімум висококалорійних продуктів, у тому числі рафінованого цукру і тваринного жиру. Якщо вживаєте алкоголь, робіть це в невеликій кількості. Ризик різних видів раку, включаючи рак молочної залози, товстої кишки, легенів, нирок і печінки, збільшується з кількістю алкоголю, яку ви вживаєте й часу, протягом якого ви регулярно п’єте. Уникайте великої кількість обробленого м’яса.

Крім того, жінки, які сидять на середземноморських дієтах, на основі фруктів, овочів, цільного зерна, бобових, горіхів та оливкової олії, менше ризикують захворіти на рак молочної залози.

3. Підтримуйте здорову вагу та займайтеся спортом

Здорова вага та фізична активність знижують ризик раку включаючи молочної залози, простати, легенів, товстої кишки і нирок. На тиждень потрібно щонайменше 150 хвилин займатися аеробними вправами.

4. Захистіться від сонця

Рак шкіри — один із найпоширеніших видів раку.

Тримайтеся подалі від сонця з 10 ранку до 4 вечора, у цей час намагайтеся триматися в тіні. Використовуйте сонцезахисні окуляри та капелюхи. Носіть щільні тканини, широкий одяг, що покриває стільки шкіри, наскільки це можливо. Не економте на сонцезахисному кремі. Уникайте і природної засмаги, і штучної.

5. Уникайте вірусів

Для профілактики раку потрібно захистити себе від деяких вірусних інфекцій. Можна зробити вакцинацію проти гепатиту В, який може призвести до раку печінки. Особливо це важливо зробити тим, хто працює в закладах медичної допомоги (можуть інфікуватись через кров), веде активне статеве життя, чоловікам, що мають статеві контакти з представниками своєї статі, ін’єкційним наркоманам.

Також можна зробити вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), який може призвести до раку шийки матки та інших ракових захворювань статевих органів.

6. Регулярне медичне обстеження

Регулярні обстеження та профілактика різних видів раку: шкіри, товстої кишки, шийки матки та молочної залози — можуть збільшити ваші шанси на раннє виявлення раку, коли лікування імовірніше завершиться повним одужанням.

10 продуктів проти раку

1. Жирна риба

Риб’ячий жир забезпечує організм потужним протизапальним компонентом омега-3 та вітаміном А.

2. Морква

Забезпечує організм протираковими каротиноїдами, наприклад, бета-каротином, який за потреби організму перетворюється на вітамін А. Сира морква містить багато корисних для кишечнику пектинів.

3. Червоний і жовтий перець

Джерела каротиноїдів та містять більше вітаміну С, який зміцнює імунні клітини та нейтралізує токсини, ніж апельсини.

4. Насіння соняшника та гарбузове насіння

У насінні соняшника високий рівень цинку та природного вітаміну Е. Цинк посилює дію вітаміну С та прискорює загоєння ран. У гарбузовому насінні також є вітамін Е, який сповільнює ріст ракових клітин і захищає імунні клітини.

5. Горіхи

Шість горіхів забезпечують денну норму селену, потужного протиракового засобу. Замість горіхів можна вживати цільно-зерновий хліб, яйця або велику курячу грудку. Селен також міститься в тунці, цибулі, броколі та помідорах.

6. Гриби

Зміцнюють імунну систему та борються з раком.

7. Помідори

Зменшують ризик раку простати, легенів, товстої кишки, шийки матки та молочних залоз.

8. Зелені листові овочі

Овочі: авокадо, броколі, боби, морква, абрикоси, гарбуз і яєчний жовток містять фолієву кислоту, яка допомагає організму захиститись під час променевої терапії. Фолієва кислота, біотин, ніацин і вітамін В6 — посилюють імунну систему й попереджують появу метастази.

9. Часник

Активні компоненти часнику: селен і триптофан — зупиняють поширення раку різними способами, один із них — зупинення кровопостачання пухлин.

10. Буряк

Буряк, а також вишня, баклажани, сливи, виноград та інші червоні або фіолетові фрукти та овочі містять антоціани, які знищують ракові клітини. Вони борються з лейкозом і пухлинами мозку.

Думка експертів

Єлизавета Дуднік-Ільштейн, онколог клініки «Лісод»:

«Потрібно намагатися уникати канцерогенів, які можуть спричинити онкологічні захворювання. Тютюн — головний провокатор раку легенів та слизової оболонки дихальної системи. Вживання алкоголю та надто гарячих напоїв, вплив небезпечного випромінювання, надмірне вживання фаст-фуду, смаженої та копченої їжі також можуть стати причиною раку. До рейтингу продуктів-захисників входять — чорниця, гриби, апельсини, гранат, виноград, кориця, селера, волоські горіхи, спаржа, помідори, броколі та оливкова олія».

Віктор Сидоренко, хірург клініки «Борис»:

«Для цієї хвороби найбільше значення має рання діагностика, адже чим раніше ви дізнаєтесь про хворобу та почнете лікування, тим матимете вищі шанси на одужання. Існує декілька видів діагностики онкозахворювань, найпоширеніший з яких — це диспансеризація, або «скринінг», який виявляє рак на ранніх стадіях.

Лікарі борються з цим захворюванням різними способами: це і хіміотерапія, і радіаційне опромінення, і хірургічне втручання. Так, за раку кісток, хірург видаляє пошкоджену ділянку кістки, а на її місце ставить ендопротез, який максимально відтворює біомеханіку людини».



Богдана Антонюк