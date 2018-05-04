Паперовий світ футболу

Футбол – гра, що об’єднує мільйони. За даними інформаційного агентства “Спортком”, футбол є першим за популярністю спортом в Україні. Цілком логічно, що шалена популярність цього спорту в сучасному світі не існує незалежно від грошей. Однак чи йде це на користь грі, для якої ще з давніх часів потрібно було мати лише 2 речі: м’яч та ворота?

Коли йде мова про справжній успіх, у пам’яті українських вболівальників завжди згадується 2009 рік, коли футбольний клуб Шахтар провів один із найуспішнішіх сезонів, вигравши Кубок УЄФА. Так само згадується неочікуване досягнення Дніпра у сезоні 2014-2015, а саме – півфінал Ліги Європи. Однак в останні роки розвиток футболу в Україні загалом є досить повільним. Вітчизняні команди не роблять тих досягнень у змаганнях світового рівня, які ще років 20 тому сприймалися як очевидні. За даними порталу “Футбол UA”, вихід Києвського Динамо в 1/8 Ліги Чемпіонів цьогоріч став першим за 17 років. Тоді як європейські команди з набагато меншим бюджетом і трансферними можливостями щорічно показують подібні результати, раз за разом дивуючи весь футбольний світ.

Цілком зрозуміло, що коли мова йде розвиток українського футболу – мається на увазі розвиток, перш за все, саме українських футболістів. Але сучасний футбол став настільки комерційним, що президентам клубів потрібні лише миттєві й швидкі досягнення. Для цього ведеться активна трансферна політика із залученням зарубіжних гравців, куди направляються усі сили клубу і його бюджет. І все це, звичайно ж, замість відкриття молодіжних футбольних шкіл, будівництва спортивних майданчиків, тренувальних баз тощо. Достатньо відкрити Вікіпедію й подивитися на поточний склад донецького Шахтаря: біля прізвищ гравців намальовані прапори країн, які вони представляють, де 13 з них – бразильці.

Справжнім розвитком для самих футболістів є можливість представляти Україну в провідних Європейських чемпіонатах, адже це завжди вважалося почесною й перспективною справою. Проте сучасним “динамівцям” чи “дніпрянам” чомусь це не зрозуміло. Ярмоленка, до прикладу, вже декілька років “сватають” в англійські клуби, але в багатьох випадках зірку українського футболу просто не влаштовує заробітня платня, або ж сума трансферу не влаштовує його клуб. Футбольний експерт Андрій Колесник відмічає, що цей невідбувшийся перехід, можливо, самому футболісту піде навіть на користь: “Відверто кажучи, я дуже не хотів трансферу Ярмоленка в Англійську Прем’єр-лігу з Динамо, неважливо навіть в який клуб. Адже йому просто не можна з українського чемпіонату одразу в АПЛ. Особисто я за його перехід в Італію. Я вважаю, що Ярмоленку небхідно спочатку обкатати навички в континентальній Європі, а потім вже замислюватись щодо переїзду на острів. І не треба цього боятися!”

За даними одного з найбільш функціональніших українських спортивних онлайн-джерел “Tribuna.com”, середня відвідуваність Чемпіонату України з футболу цього року склала 8043 глядача, а це на 22% менше, ніж у минулому, та ще й антирекорд останніх шести років. Для порівняння, кількість глядачів шотландського “Селтіка”, за даними “Sports.ru”, що за статусом і рівнем навряд чи є кращим за українські топ-клуби, нараховує 48500 глядачів. Різниця у цифрах вражає. Європейський футбол давно приваблює шанувальників з усіх куточків Землі. З появою телевізору вболівати за улюблену команду можна будь-де, а права на телетрансляції там продають за мільйони долларів. Згідно з дослідженням агентства “Kantar”, англійський Манчестер Юнайтед є найпопулярнішим футбольним клубом у світі й нараховує 659 мільйонів фанатів у кожному з куточків Землі. Лише цього року клуб туманного Альбіону продав китайській компанії права на телетрансляцію майже за пів мільярда фунтів.

Світовий футбол на сьогоднішній день не є виключенням, гроші у ньому також посідають ледь не перше місце. Сучасні європейські топ-клуби щосезону здіснюють шалені трансферні угоди. Простим прикладом є той факт, що 9 серед 11-ти найдорожчих футболістів планети були куплені у сучасний період з 2009 по 2016 рік. В останньому році взагалі здійснився найдорожчий трансфер: французький півзахісник Поль Погба був куплений тим самим Манчестером за 120 мільйонів євро. Така цифра дійсно шокувала світ футболу, однак мало хто здивується, якщо наступного літа хтось інший буде куплений за 150. Вболівальникам часто важко зрозуміти навіщо платити футболістам величезні суми за контрактом. До прикладу, річна зарплатня зірки Мадридського “Реалу” Кріштіану Роналду складає більше 17-ти мільйонів євро, і він отримає її навіть якщо за весь сезон не вийде жодного разу на поле.

Чи може взагалі одна людина оправдовувати таку кількість грошей своєю індивідуальною майстерністю – питання риторичне. Футбол сьогодні – це гроші. Добре це чи ні – відповісти досить важко. Але коли дивишся, як твоя улюблена команда, як кажуть, просто “ходить по полю” без усіляких зусиль та ентузіазму, а потім згадуєш заробітні платні її гравців – перестаєш вірити у магію цього неймовірного спорту.

Девід Бекхем колись сказав: «Правила футболу дуже прості: якщо рухається – бий, якщо не рухається – бий, поки не почне рухатися!» Так само простою повинна бути улюблена всіма гра у м’яч. Футболісти мають виходити на поле не за величезні гроші, а за можливість показати свою гру мільйонам людей і відчути чарівну енергію їх підтримки. А гроші – то вже річ другорядна.

Буцев Роман