Якщо вам набридла заокеанська екзотика, Ейфелева вежа не здається такою вже й романтичною, а спогади про двотижневий відпочинок на турецьких пляжах не викликає інших відчуттів, окрім нудьги – це вагомий аргумент, щоб наступну відпустку провести подорожуючи власною країною. Дійсно, чому б не урізноманітнити свій туристичний маршрут? Якщо життя стало здаватися прісним – беріть квиток і їдьте до Одеси.

Гості міста, зачаровані красою цього міста, вигадали йому безліч мальовничих назв – перлина біля моря, маленька Франція, Південна Пальміра, тощо. Кожен турист характеризує час свого перебування в Одесі, як період бадьорості, гарного настрою і творчого натхнення. Напевно це через особливу атмосферу міста, яку створюють поєднання різних архітектурних форм, культурна спадщина, краса морських пейзажів і, звісно, самі жителі.

Одесити, як відомо, славляться своїм неперевершеним почуттям гумору, що і формує їх позитивне ставлення до життя та людей. Лише в Одесі День сміху (1 квітня) є офіційним вихідним днем.

Трохи історії

Кожному мандрівнику не завадить знати декілька історичних фактів. Одеса – найбільш багатонаціональне місто України. Тут живуть представники близько 130 національностей. Місто засноване в 1794 році за наказом Катерини II. Проект розбудови міста було доручено голландському інженеру Францу де Воллану. Місто збудовано відповідно до канонів епохи класицизму. До речі, в його плануванні використано спосіб давньогрецького архітектора Вітрувія – всі вулиці прямі та ведуть до моря. Тож на пляж ви потрапите у будь-якому випадку

Одеса – осередок мистецтва

Поціновувачам прекрасного тут є де відвести душу. Якщо ви хочете задовольнити свої естетичні смаки, декілька місць маєте обов’язково відвідати.

Театр Опери та Балету – візитівка міста. Його урочисте відкриття відбулося в 1887 році. На сцені театру виступали найкращі музиканти, співаки й театральні трупи Європи: Енріко Карузо, Аделаїда Ренальдіні, Айседора Дункан, Сара Бернар. Диригували: Чайковський і Римський-Корсаков. Ференц Ліст дав шість концертів. До речі, справжнім театралам посміємо нагадати, що в театр не допускаються глядачі у спортивному та пляжному одязі. І годі посилатися на те, що Одеса – місто курортне. Мистецтво потребує до себе поважного ставлення за будь-яких обставин.

Неможливо не згадати Музей кіно – місце надзвичайно особливе і досить примітне. Саме в Одесі заснована перша в Україні кіностудія, де знімав свої легендарні картини Олександр Довженко. Тож, власне, на території кіностудії й розташувався музей. Кіномани знайдуть тут особисті речі відомих акторів та унікальні експонати. Це й рукавичка Віри Холодної, і капелюх Володимира Висоцького, колекція відеокамер з часів німого кіно, різні сценарії, афіші, альбоми акторів, тощо. Сьогодні Одеса може запропонувати кіноманам відвідати кінозал, що демонструє фільми у форматі 4DX. Ця технологія дозволяє досягти ефекту повного занурення під час перегляду фільму. Таких кінотеатрів в Україні всього два.

Музей «У баби Уті» налічує понад 70 воскових фігур. Відвідавши зали «Царський», «Дитячий» та «Голівуд» ви можете сфотографуватися зі справжніми знаменитостями.

Слід зазначити, що в Одесі щорічно відбуваються тематичні фестивалі, серед яких джаз-карнавал, фестиваль «Два дні та дві ночі нової музики», міжнародний з’їзд байкерів «Goblin show» та Одеський міжнародний кінофестиваль. Тож правильно плануйте відпустку, щоб не пропустити найцікавіші події.

Чим дивує Одеса

Якщо ви шукаєте екскурсійні пропозиції, одесити радять звертатися до шанованих агентств, як, наприклад, «Тудой-сюдой». Незвичайна екскурсія, приправлена одеським гумором, вам забезпечена.

Кожна екскурсія продумана до найменших деталей: від по-одеськи іронічної назви до тематичних костюмів. Особливо популярна серед туристів екскурсія «Щоб ви провалилися або таємниця одеських катакомб». дві з половиною тисячі кілометрів завдовжки одеські катакомби славетні на весь світ. Також відвідувачі в захваті від екскурсії архітектурною Одесою під назвою «Ну хто так будує».

«Метро» тут теж незвичайне. Воно найкоротше в світі. Та й поїзди там не ходять. Натомість курсують два ліфти. Їх призначення – поєднати верхню станцію – санаторій «Магнолія» з виходом на Французький бульвар, і нижню – пляж «Дельфін». Цей тунель ще зветься казковим через те, що стіни його декоровані зображеннями різних казкових сюжетів і цитатами класиків про море.

А в центрі міста можна розшукати Музей контрабанди. Цей спосіб заробітку здавна був поширений серед одеських авантюристів. Тут можна побачити дефіцитні на той час мережива, закордонні журнали, жіночі панчохи та дверцята автомобіля, в які замурували півтисячі сигаретних пачок.

Де гуляти

Якщо ви хочете подихати свіжим морським повітрям та помилуватися портовими краєвидами – прямуйте на Приморський бульвар та до Потьомкінських сходів. А як схочете прогулятись центром міста – шукайте легендарну Дерибасівську. Тут є різноманітні тематичні заклади, кафе, ресторани та знаменитий Горсад.

Одеса – одне з тих міст, в які хочеться повертатися знову і знову. Відвідайте її, і вона відкриється вам, як найдорожча перлина!

Марія Лоханова