Перший український фільм окупився у прокаті

Українська комедія «Dzidzio Контрабас» четвертий тиждень показує хороші показники у прокаті. Його загальні касові збори вже перетнули позначку в 20 млн грн, хоча прокат ще триває. За чотири тижні фільм побачили більше 280 тис. глядачів.

«Уявіть собі, фільм зібрав три «Олімпійських» стадіони і три «Арени Львів» за місяць часу. А це означає максимальний успіх!» – заявив Михайло Хома, виконавець головної ролі у фільмі.

«Сьогодні ми з упевненістю можемо сказати, що ми покрили витрати на виробництво, рекламу і вийшли в плюс. Також тішить те, що попри зменшення кількості екранів, заповнюваність залів стала більшою, а це говорить про те, що ми зуміли протягом місяця втримати цікавість аудиторії до фільму», – зазначив Сергій Лавренюк, генпродюсера фільму.