Перший український фільм окупився у прокаті

Українська комедія «Dzidzio Контрабас» четвертий тиждень показує хороші показники у прокаті. Його загальні касові збори вже перетнули позначку в 20 млн грн, хоча прокат ще триває. За чотири тижні фільм побачили більше 280 тис. глядачів.
«Уявіть собі, фільм зібрав три «Олімпійських» стадіони і три «Арени Львів» за місяць часу. А це означає максимальний успіх!» – заявив Михайло Хома, виконавець головної ролі у фільмі.
«Сьогодні ми з упевненістю можемо сказати, що ми покрили витрати на виробництво, рекламу і вийшли в плюс. Також тішить те, що попри зменшення кількості екранів, заповнюваність залів стала більшою, а це говорить про те, що ми зуміли протягом місяця втримати цікавість аудиторії до фільму», – зазначив Сергій Лавренюк, генпродюсера фільму.
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Творці «Dzidzio Контрабас» не розголошують загальний бюджет фільму, але опитані ZAXID.NET фахівці стверджують, що навряд чи він перевищував 10 млн грн. Комедія знімалась за приватні гроші, без жодної фінансової підтримки з боку Держкіно.
З 2014 року найкасовішим українським фільмом був «Поводир» Олеся Саніна, який зібрав у прокаті більше 14 млн грн, але своїх витрат він не окупив.
Автор: Марина Білоножка