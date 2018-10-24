Піднебесна створить власний Місяць

Китай до 2020 року планує створити штучний Місяць, який зможе повністю замінити вуличне освітлення.

Китайські вчені сподіваються, що через два роки нічне місто Чанду в Китаї буде освітлювати штучний Місяць. За планом така «новинка» має бути настільки яскравою, що потреба у вуличних ліхтарях відразу ж відпаде.

«People’s daily» повідомляє, що штучний Місяць буде призначений для доповнення природного нічного світила. Газета стверджує, що він буде у вісім разів яскравіший за реальний, внаслідок чого місто Ченду щоночі купатиметься у «сутінковому сяйві».

Згідно з повідомленням, сателіт зможе освітити площу від 10 до 80 кілометрів. Якщо проект виявиться успішним, місто зможе заощадити до 240 мільйонів доларів щорічних витрат на електроенергію.

Керівник проекту на національному засіданні з масових інновацій та підприємництва повідомив, що технологія запуску такого супутника розробляється вже кілька років. Тож запуск проекту у 2020 році цілком може стати реальністю.

Разом з цим було відзначено, що робота штучного Місяця не зашкодить життєвому ритму природи й людей. Канд Веймін, директор відділу оптики Інститут аерокосмічних технологій Харбінського технологічного університету, повідомив People’s Daily, що Місяць не заважатиме нічним тваринам, оскільки він ніколи не стане яскравішим за сутінки.

Надія Тереба