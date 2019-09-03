Підсумки курортного сезону 2019 в Україні

Туризм – важлива складова економіки будь-якої країни, яка чітко відображає політичний, економічний та соціальний устрій. Ця галузь прямо піддається впливу зі сторони тенденцій, коливань громадського життя держави.

Пляжний сезон 2019 в Україні підходить до свого завершення. Не дивлячись на те, що тепло ще триває і згодом настане «оксамитовий» сезон, висновки про зниження попиту на морські курорти України напрошуються самі. Кажучи про «успішність» сезону 2019, власники готелів та пансіонатів порівнюють його з 2014-м роком, коли курорти відчули масову нестачу туристів.

Непогано сезон проходить у великих пансіонатів, які заздалегідь продумали стратегію заповнення свого об’єкту, мають велику базу постійних клієнтів, домовились про співпрацю з турагентствами та туроператорами. Але, в цілому, попит на курорти помітно знизився. Це стосується не конкретних морських курортів України, а всіх – відпочинок на Чорному та Азовському морях в Україні пройшов під егідою «Де брати відпочиваючих».

Аналізуючи статистику минулих років,робимо невтішний висновок – лише деякі пансіонати Херсонського, Одеського, Миколаївського та Запорізького узбереж були заповнені туристами на 100%. Кількість запитів на морський відпочинок в Україні скоротилась у порівнянні з минулими роками, про що свідчить статистика GoogleTrends.

Так, наприклад, найбільший попит на відпочинок на Херсонських курортах відслідковується в липні 2015 року. Починаючи з 2016 року, йде спад запитів приблизно на 15-20%. У 2018 році запитів побільшало, але 2019 й показує зниження на 10-15 %.

Найбільша кількість запитів у цьому сезоні була у другій половині червня. Така тенденція відстежується по таким курортам, як Залізний Порт, Лазурне, Скадовськ, Арабатська Стрілка, Коблево. Запорізькі курорти Кирилівка та Бердянськ були цікаві туристам більш за все у 2016 та 2017 роках. Далі йде спад запитів приблизно на 10-15 %. Зменшення їх кількості також відслідковується по курортам Одеської області.

Команда порталу More.ks.ua на основі обробки офіційних статистичних даних, виділила основні причини слабкого туристичного сезону. Також врахована думка готельєрів та відпочиваючих.

1. Погодні умови

Літо 2019 на курортах України у порівнянні з попереднім – дощове та прохолодне. Відбувались сплески спеки, які змінювались дощами та відносно низькою температурою. Навіть, враховуючи, що південь України набагато тепліший інших регіонів, люди не поспіашали на море, адже температура досягала всього лиш 20-22 градусів. Таке вже було у 2017 році. Тоді в цілому прохолодний сезон «врятував» спекотний серпень та «оксамитовий період», але тоді нестача туристів не була так відчутна.

2. Дисонанс між ціною та сервісом

Номер в готелі високого рівня коштує 1500-2000 грн. за добу. Проживання в такому готелі виправдано, але сам курорт та його інфраструктура залишають бажати кращого. Тому деякі готельєри намагаються максимально облагородити територію та пляж поблизу, створити у себе такі умови, коли у туриста просто немає причин виходити за межі готелю. Однак, таке створюють одиниці. Багато господарів пансіонатів прагнуть за мінімум часу окупити всі витрати та більше заробити, мало замислюючись про якість сервісу.

Незацікавленість, низька професійна кваліфікація працівників (часто студентів, які приїхали на літо підзаробити та розважитися), відсутність адекватного навчання, семінарів, професійних курсів підвищення кваліфікації, призводить до погіршення якості сервісу, і, як наслідок, незадоволення туристів. Відпочиваючим, які хоча б раз побували закордоном, вже недостатньо просто переночувати де-небудь. В них вже сформувались чіткі вимоги до свого відпочинку. Успіхи відчизняного сервісу на курортах, безсумнівно, є, але їх помітно пригнічує загальна ситуація.

3. Стан інфраструктури курортів

Проблеми з дорогами до курортів України знайомі всім жителям країни. Все меньше залишається бажаючих «вбивати» свої автомобілі, або їхати такими дорогами автобусом, особливо з маленькими дітьми. Також щорічно існує проблема у туристів, які обрали подорож до курортів залізною дорогою. Не дивлячись на виділення додаткових потягів, проблеми з білетами є завжди, а чистота та комфорт потягів залишають бажати кращого.

Все-таки діставшись до пункту призначення, туристи стикаються ще з одною проблемою – станом самого курорту. Недостатня кількість сміттєвих баків, облагородженого простору у вигляді душових, туалетів та місць для перевдягання на пляжі, роблять своє діло у зниженні попиту на відпочинок на морі в Україні. Це не так помітно на великих курортах, маленькі ж села – класична демонстрація глобальної проблеми.

Власники пансіонатів, готелів намагаються зробити все, что в їх силах – об’єднуються для спільного прибирання, підготовки пляжів до сезону, вивезення сміття, водоростей. Але без системного підходу місцевої влади та інвестицій ззовні, навести всюди порядок їм не вдається.

4. Пізній початок підготовки курортів до сезону

Практично всі курорти починають активно готуватися до сезону близько середини травня. Це дуже пізно, враховуючи кількість проблем, які потрібно вирішити. Сюди ж можна віднести практично повну відсутність раннього бронювання, коли є можливість частину номерів заповнити туристами зимою, встановлюючи ціну на рівні минулого року або за значною знижкою. Більшість пансіонатів побоюються прогадати, сдешевити, надаючи перевагу фіксації ціни тільки в травні, а потім по мірі бронювання та в залежності від кількості запитів її корегувати.

Тільки одеські курорти досягли успіху у ранньому бронюванні, в той час, як Зелізний Порт та інші курорти Херсонської області тягнуть до останньго.

5. Спалахи інфекцій та забруднення морів

Часто на курортах України відбувається вияв кишкових інфекцій. Так, наприклад, в Запорізькому регіоні Азовського моря всього за тиждень літа 2019 року було зареєстровано 275 випадків отруєнь. Причини – неякісне м’ясо, молочні продукти. Негативно також позначається викид каналізаційних відходів у морські води (приклад Одеської області в цьому році показовий). Апогеєм стало нашестя медуз в Азовському морі.

6. Бажання туристів відпочивати на закордонних курортах

Безвіз в країни Європейського Союзу, можливість подорожувати за внутрішнім паспортом (по айді картці в Туреччину та Грузію), зробили можливим бюджетний відпочинок за межами України. Відходить страх мандрівників перед поїздками в інші країни,у пакетні тури включено проїзд/переліт, проживання, харчування, трансфер та страховку – туристам не потрібно ні про що думати.

7. Недостатнє фінансування реклами для впізнаваності українських морських курортів

Робота в цьому напрямку ведеться вже давно, особливо в Одеському регіоні. Потихеньку набирає оберти брендування та реклама Херсонських курортів. Проте цього поки недостатньо, щоб залучити масово іноземних туристів та показати незвідані куточки українцям.

8. Президентські, потім парламентські вибори

Близько півтора мільйона громадян були задіяні на виборах, що призвело до скасування відпусток для цілих сімей. Данні ЦВК показують, що всього до Верховної Ради балотувались 5980 людей. В Україні більше 32 тисяч виборчих дільниць, куди на кожного кандидата потрібні були члени комісії, спостерігачі, передвиборчі штаби та агітатори.

9. Трудова еміграція до країн ЄС

Офіційні дані наголошують – щодня в пошуках кращого життя країну покидають 73 українці. Риторичним залишається питання – скільки людей виїзжають на роботу в Європу нелегально.

10. Зниження потоку туристів із Білорусі на українські морські курорти

Білоруси в останні роки вибирають летіти закордон через Україну, а не на місцеві моря. Причина – якість курортів залишається колишнім, ціни – вищі, а насолоди від поїздки – меньше.

11. Військовий стан в листопаді-грудні 2018

В цей час турагентства України помітили підвищений попит на тури закордон по ранньому бронюванню. Боючись залишитися без відпочинку літом у зв’язку із можливими воєнними діями, українці бронювали в основному бюджетний відпочинок до Туреччини та не розраховували на місцеві курорти.

Не дивлячись на існування проблем з туризмом, кроки виходу із кризи робляться. Потихеньку розвивається малий та середній туристичний бизнес, об´єднання активних громадян всіляко намагаються своїми силами покращити ситуацію, йде тенденція до детінізації туристичного бізнесу, створення рівних умов для підприємців. Динаміка поки нестабільна и на фоні проблем, успіхи українського туризму не так помітні, але вони є.

Намагаючись максимально успішно закінчити сезон, об’єкти розміщення роблять знижки, йдуть на різні поступки відпочиваючим. Ще можливо встигнути відпочити, тим більше, що погода радує высокою температурою повітря та води.

Оксана Лаврентьєва